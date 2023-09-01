الملفات الشخصية، في سياق تجربة المستخدم (UX) والتصميم، هي تمثيلات شبه خيالية لشرائح المستخدمين المستهدفة لمنتج أو خدمة، تم إنشاؤها بناءً على توليف أبحاث المستخدم والبيانات المجمعة عن المستخدمين في العالم الحقيقي. تعد ملفات التعريف هذه أداة أساسية في منهجية التصميم التي تركز على الإنسان، مما يساعد في توجيه ممارسي تجربة المستخدم والمصممين والمطورين وغيرهم من أصحاب المصلحة في اتخاذ قرارات أكثر استنارة تلبي احتياجات المستخدم وتوقعاته وتفضيلاته وسلوكياته.

يتضمن كل ملف شخصي عادةً مجموعة من السمات، مثل التركيبة السكانية، والتخطيط النفسي، والدوافع، والأهداف، ونقاط الألم، والكفاءة التكنولوجية، من بين أمور أخرى، مما يوفر لمحة سريعة عن وجهة نظر المستخدم. من خلال فهم شرائح المستخدمين المختلفة التي تتفاعل مع منتج أو خدمة، يمكن لمتخصصي تجربة المستخدم والتصميم مواءمة جهودهم بشكل أفضل نحو تلبية احتياجات المستخدمين، وبالتالي تعزيز تجربة المستخدم الشاملة ورضاهم واعتماد المنتج أو الخدمة.

وفقًا لمجموعة Nielsen Norman، شهدت الفرق التي استخدمت ملفات تعريف الشخصية في عمليات التصميم الخاصة بها زيادة تصل إلى 2x في الإنتاجية، وزيادة 4x في رضا المستخدمين، وانخفاضًا بنسبة 20% في مخاطر المشروع، مما يثبت فعالية هذا النهج في إنشاء تجربة مستخدم أكثر إقناعًا وتأثيرًا. تدرك AppMaster ، وهي منصة no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، أهمية دمج ملفات التعريف الشخصية في عملية التصميم، وبالتالي تمكين عملائها بالقدرة على إنشاء حلول تتمحور حول المستخدم والتي يتردد صداها مع جمهورهم المستهدف.

يتطلب إنشاء الملفات الشخصية عملية بحث منهجية وشاملة للمستخدم. يتضمن ذلك جمع البيانات الكمية والنوعية من خلال أساليب مثل الدراسات الاستقصائية والمقابلات ومجموعات التركيز والملاحظات والتحليلات، من أجل الحصول على نظرة ثاقبة لخصائص المستخدمين وسلوكياتهم وأنماطهم. بمجرد جمع البيانات، يتم تحليلها وترتيب أولوياتها وتوليفها لتطوير ملفات شخصية شاملة وممثلة. يجب أن يمثل كل ملف شخصي بشكل مثالي شريحة مستخدم متميزة واحدة، وقد يحتوي المنتج أو الخدمة النموذجية على عدة أشخاص لتلبية قاعدة المستخدمين المتنوعة.

بعد إنشاء ملفات التعريف الشخصية، يمكن لأصحاب المصلحة الرجوع إليها أثناء عملية التصميم والتطوير، مما يضمن تصميم جميع الميزات والتفاعلات والمحتوى لتلبية الاحتياجات المحددة لكل شريحة مستخدم. من خلال دمج هذه الاعتبارات، يمكن لممارسي تجربة المستخدم والمصممين والمطورين إنشاء منتجات تحظى باستقبال جيد من قبل الجمهور المستهدف، مما يحسن رضا المستخدم ويزيد معدلات الاعتماد. علاوة على ذلك، يمكن أيضًا استخدام ملفات تعريف الشخصية في العملية التكرارية لتجربة المستخدم والتصميم، ومساعدة الفرق في تقييم منتجاتها وتحسينها طوال دورة التطوير لمعالجة أي اتجاهات أو تغييرات ناشئة في سلوك المستخدم.

في سياق منصة AppMaster ، يوفر تضمين ملفات التعريف الشخصية في عملية التصميم والتطوير قيمة كبيرة لعملائها، مما يسمح لهم بإنشاء تطبيقات تلبي الاحتياجات المحددة لجمهورهم المستهدف. بفضل أدوات AppMaster القوية no-code ، بما في ذلك مصمم BP المرئي drag-and-drop لإنشاء واجهة المستخدم على الويب والهاتف المحمول، يمكن للعملاء تصميم الحلول بسهولة استنادًا إلى ملفات تعريف الشخصية التي قاموا بتطويرها، مما يضمن تجربة أكثر قوة وجاذبية تجربة المستخدم للمستخدمين النهائيين. بالإضافة إلى ذلك، يسمح نهج AppMaster القائم على الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول بإجراء تحديثات سلسة لواجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات، مما يعزز القدرة على التكيف مع احتياجات المستخدم المتطورة.

في الختام، تعد الملفات الشخصية مكونات أساسية لتجربة المستخدم وعملية التصميم، مما يمكّن ممارسي تجربة المستخدم والمصممين والمطورين من إنشاء منتجات وخدمات أكثر انسجامًا مع احتياجات المستخدمين النهائيين وتفضيلاتهم. من خلال الاستفادة من قوة أبحاث المستخدم، وتحليل البيانات، والتوليف، تؤدي ملفات تعريف الشخصية إلى اتخاذ قرارات أكثر استنارة ومواءمة أفضل مع توقعات المستخدم، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين رضا المستخدم واعتماده ونجاح المنتج بشكل عام. تدرك AppMaster أهمية دمج الملفات الشخصية في عملية التصميم، وتزويد عملائها بمنصة قوية no-code لإنشاء حلول مخصصة تتمحور حول المستخدم والتي يتردد صداها مع جمهورهم المستهدف.