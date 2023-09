Persona to powszechnie rozpoznawalny termin w obszarach User Experience (UX) i Design, szczególnie w kontekście projektowania i rozwoju produktów cyfrowych. W tym kontekście persona to szczegółowa, na wpół fikcyjna reprezentacja określonego typu użytkownika, dla którego przeznaczony jest produkt cyfrowy. Persony tworzone są w oparciu o badania, dane i spostrzeżenia zebrane na temat rzeczywistych użytkowników, aby lepiej poznać ich potrzeby, zachowania, motywacje i cele, a także przewidzieć potencjalne problemy, które mogą pojawić się po rozpoczęciu przez nich interakcji z produktem. Persony służą do podejmowania decyzji projektowych i zapewniają spójne, odpowiednie i dostosowane doświadczenia użytkowników we wszystkich punktach kontaktu z produktem cyfrowym, niezależnie od tego, czy jest to witryna internetowa, aplikacja mobilna czy aplikacja zaplecza.

Tworzenie i wykorzystywanie person jest uważane za najlepszą praktykę w projektowaniu i badaniu doświadczeń użytkownika (UX), ponieważ prowadzi do procesu projektowania bardziej skupionego na użytkowniku, lepszego zrozumienia potrzeb użytkownika, a ostatecznie do bardziej udanego produktu. Liczne badania wykazały, że produkty spełniające potrzeby użytkowników końcowych są częściej przyjmowane i używane, co prowadzi do wyższych współczynników konwersji, większych przychodów i większego zadowolenia klientów. Na przykład, jak wynika z raportu opublikowanego przez Forrester Research, włączenie praktyk projektowania UX może prowadzić do 400% wzrostu zwrotu z inwestycji (ROI) firmy. Oczywiście zrozumienie użytkowników i ich potrzeb jest kluczowe, a persony są potężnym narzędziem, które może dostarczyć cennych informacji w tym zakresie.

Persony są zwykle opracowywane na wczesnych etapach projektu poprzez przeprowadzenie kombinacji badań ilościowych i jakościowych. Metody pozyskiwania danych użytkowników obejmują ankiety, wywiady, obserwacje i testy użyteczności. Metody te służą do zbierania informacji na temat pochodzenia użytkowników, danych demograficznych, psychograficznych i wzorców zachowań. Analitycy wykorzystują następnie te dane do identyfikacji wspólnych cech, trendów i wzorców wyłaniających się z danych dziennika użytkownika, które następnie są agregowane w kompleksowy profil osoby.

Typowa persona zawiera następujące elementy:

Imię i zdjęcie : imię i zdjęcie są przypisane, aby nadać danej osobie prawdziwą i możliwą do zidentyfikowania tożsamość, pomagając zespołowi projektowemu wczuć się w nią i zachować w pamięci doświadczenia tej osoby.

: imię i zdjęcie są przypisane, aby nadać danej osobie prawdziwą i możliwą do zidentyfikowania tożsamość, pomagając zespołowi projektowemu wczuć się w nią i zachować w pamięci doświadczenia tej osoby. Informacje demograficzne : wiek, płeć, lokalizacja, wykształcenie, zawód i dochód to tylko niektóre przykłady informacji demograficznych, które mogą pomóc w zrozumieniu pochodzenia danej osoby.

: wiek, płeć, lokalizacja, wykształcenie, zawód i dochód to tylko niektóre przykłady informacji demograficznych, które mogą pomóc w zrozumieniu pochodzenia danej osoby. Psychografika : cechy osobowości, wartości, przekonania, lęki i aspiracje to przykłady informacji psychograficznych, które pomagają stworzyć pełniejszy obraz sposobu myślenia i motywacji danej osoby.

: cechy osobowości, wartości, przekonania, lęki i aspiracje to przykłady informacji psychograficznych, które pomagają stworzyć pełniejszy obraz sposobu myślenia i motywacji danej osoby. Wzorce zachowań : sposoby, w jakie dana osoba wchodzi w interakcję z technologią, jej preferencje, nawyki, bolesne punkty i cele są dokumentowane, aby zrozumieć, w jaki sposób może wejść w interakcję z produktem cyfrowym.

: sposoby, w jakie dana osoba wchodzi w interakcję z technologią, jej preferencje, nawyki, bolesne punkty i cele są dokumentowane, aby zrozumieć, w jaki sposób może wejść w interakcję z produktem cyfrowym. Sytuacja i kontekst : Informacje kontekstowe, takie jak środowisko, czas i używane urządzenie, są brane pod uwagę, aby zapewnić, że korzystanie z produktu będzie dostosowane do konkretnej sytuacji i potrzeb danej osoby.

: Informacje kontekstowe, takie jak środowisko, czas i używane urządzenie, są brane pod uwagę, aby zapewnić, że korzystanie z produktu będzie dostosowane do konkretnej sytuacji i potrzeb danej osoby. Cele i potrzeby użytkowników : Jasno określone cele, kamienie milowe i wyzwania, które dana osoba chce osiągnąć lub przezwyciężyć, są przedstawiane zespołowi projektowemu, który ma je rozwiązać poprzez doświadczenie użytkownika i funkcje produktu.

Praktycznym przykładem tego, jak AppMaster, potężne narzędzie no-code do tworzenia aplikacji zaplecza, aplikacji internetowych i mobilnych, może skorzystać z person, jest właściciel małej firmy chcący opracować rozwiązanie cyfrowe. Tworząc osobę reprezentującą tego właściciela firmy, AppMaster może dostosować możliwości rozwoju backendu i frontendu swojej platformy, aby lepiej odpowiadały potrzebom, preferencjom i oczekiwaniom tej konkretnej grupy użytkowników. Ponadto osoba ta może pomóc zespołowi projektowemu AppMaster zrozumieć potencjalne problemy i wyzwania stojące przed właścicielami małych firm, umożliwiając im ciągłą iterację na platformie oraz opracowywanie nowych funkcji i ulepszeń, które odpowiadają zmieniającym się potrzebom docelowych użytkowników.

Podsumowując, persony zapewniają kompleksową i opartą na danych metodę zrozumienia i wczucia się w docelowych użytkowników produktu, kierując decyzjami projektowymi w celu stworzenia bardziej udanych i satysfakcjonujących doświadczeń związanych z produktem końcowym. Wykorzystując osoby w całym procesie projektowania i rozwoju, AppMaster może zapewnić, że jego platforma no-code skutecznie zaspokoi potrzeby zróżnicowanej bazy klientów, od małych firm po duże przedsiębiorstwa, co ostatecznie prowadzi do szerszego wdrożenia, wykorzystania i ogólnego sukcesu.