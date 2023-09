Persona è un termine ampiamente riconosciuto nei campi dell'esperienza utente (UX) e del design, in particolare nel contesto della progettazione e dello sviluppo di prodotti digitali. In questo contesto, una persona è una rappresentazione dettagliata e semi-fittizia di un tipo specifico di utente per il quale è stato progettato il prodotto digitale. Le personas vengono create sulla base di ricerche, dati e approfondimenti raccolti sugli utenti reali, al fine di comprendere meglio le loro esigenze, comportamenti, motivazioni e obiettivi, nonché di anticipare i potenziali problemi che potrebbero emergere una volta che iniziano a interagire con il prodotto. Le persone vengono utilizzate per guidare le decisioni di progettazione e garantire esperienze utente coerenti, pertinenti e personalizzate in tutti i punti di contatto di un prodotto digitale, che si tratti di un sito Web, di un'app mobile o di un'applicazione backend.

La creazione e l'utilizzo di personaggi è considerata la migliore pratica nella progettazione e ricerca dell'esperienza utente (UX), poiché porta a un processo di progettazione più incentrato sull'utente, a una migliore comprensione delle esigenze dell'utente e, in definitiva, a un prodotto di maggior successo. Numerosi studi hanno dimostrato che i prodotti che soddisfano le esigenze degli utenti finali hanno maggiori probabilità di essere adottati e utilizzati, portando a tassi di conversione più elevati, maggiori entrate e una migliore soddisfazione del cliente. Ad esempio, in un rapporto pubblicato da Forrester Research, l'integrazione di pratiche di progettazione UX può portare a un aumento del 400% del ritorno sull'investimento (ROI) di un'azienda. Chiaramente, comprendere gli utenti e le loro esigenze è fondamentale e le personas sono uno strumento potente che può fornire preziosi spunti a questo riguardo.

Le personas vengono generalmente sviluppate durante le prime fasi di un progetto conducendo una combinazione di ricerca quantitativa e qualitativa. I metodi per ottenere dati sugli utenti includono sondaggi, interviste, osservazioni e test di usabilità. Questi metodi vengono impiegati per raccogliere informazioni sul background, sui dati demografici, sulla psicografia e sui modelli comportamentali degli utenti. Gli analisti utilizzano quindi questi dati per identificare caratteristiche, tendenze e modelli comuni che emergono dai dati di registro degli utenti, che vengono poi aggregati in un profilo personale completo.

Una tipica persona include i seguenti elementi:

Nome e immagine : vengono assegnati un nome e una foto per conferire alla persona un'identità reale e riconoscibile, aiutando il team di progettazione a entrare in empatia e a tenere a mente l'esperienza di questa persona.

: vengono assegnati un nome e una foto per conferire alla persona un'identità reale e riconoscibile, aiutando il team di progettazione a entrare in empatia e a tenere a mente l'esperienza di questa persona. Informazioni demografiche : età, sesso, posizione, istruzione, occupazione e reddito sono alcuni esempi di informazioni demografiche che possono aiutare a comprendere il background della persona.

: età, sesso, posizione, istruzione, occupazione e reddito sono alcuni esempi di informazioni demografiche che possono aiutare a comprendere il background della persona. Psicografia : tratti della personalità, valori, credenze, paure e aspirazioni sono esempi di informazioni psicografiche che aiutano a dipingere un quadro più completo della mentalità e delle motivazioni della persona.

: tratti della personalità, valori, credenze, paure e aspirazioni sono esempi di informazioni psicografiche che aiutano a dipingere un quadro più completo della mentalità e delle motivazioni della persona. Modelli di comportamento : i modi in cui la persona interagisce con la tecnologia, le sue preferenze, abitudini, punti critici e obiettivi sono documentati per capire come potrebbe interagire con il prodotto digitale.

: i modi in cui la persona interagisce con la tecnologia, le sue preferenze, abitudini, punti critici e obiettivi sono documentati per capire come potrebbe interagire con il prodotto digitale. Situazione e contesto : le informazioni contestuali, come l'ambiente, il tempo e il dispositivo utilizzato, vengono prese in considerazione per garantire che l'esperienza del prodotto sia adattata alla situazione e alle esigenze specifiche della persona.

: le informazioni contestuali, come l'ambiente, il tempo e il dispositivo utilizzato, vengono prese in considerazione per garantire che l'esperienza del prodotto sia adattata alla situazione e alle esigenze specifiche della persona. Obiettivi e bisogni dell'utente : obiettivi, traguardi e sfide chiaramente definiti che la persona mira a raggiungere o superare vengono delineati affinché il team di progettazione possa affrontarli attraverso l'esperienza dell'utente e le funzionalità del prodotto.

Un esempio pratico di come AppMaster, un potente strumento no-code per la creazione di applicazioni backend, web e mobili, può trarre vantaggio dai personaggi coinvolge un piccolo imprenditore che cerca di sviluppare una soluzione digitale. Creando un personaggio che rappresenta questo imprenditore, AppMaster può personalizzare le capacità di sviluppo backend e frontend della sua piattaforma per soddisfare meglio le esigenze, le preferenze e le aspettative di questo specifico gruppo di utenti. Inoltre, la persona può aiutare il team di progettazione di AppMaster a comprendere i potenziali punti critici e le sfide affrontate dai proprietari di piccole imprese, consentendo loro di iterare continuamente sulla piattaforma e sviluppare nuove funzionalità e miglioramenti che rispondono alle esigenze in evoluzione degli utenti target.

In conclusione, i personaggi forniscono un metodo completo e basato sui dati per comprendere ed entrare in empatia con gli utenti target di un prodotto, guidando le decisioni di progettazione per creare esperienze di prodotto finale più soddisfacenti e di successo. Utilizzando i personaggi durante tutto il processo di progettazione e sviluppo, AppMaster può garantire che la sua piattaforma no-code soddisfi efficacemente le esigenze della sua diversificata base di clienti, dalle piccole imprese alle grandi imprese, portando in definitiva a una maggiore adozione, utilizzo e successo complessivo.