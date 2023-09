Personnalité

Persona est un terme largement reconnu dans les domaines de l'expérience utilisateur (UX) et du design, notamment dans le contexte de la conception et du développement de produits numériques. Dans ce contexte, un personnage est une représentation détaillée et semi-fictive d'un type spécifique d'utilisateur pour lequel le produit numérique est conçu. Les personas sont créés sur la base de recherches, de données et d'informations recueillies sur des utilisateurs réels, afin de mieux comprendre leurs besoins, leurs comportements, leurs motivations et leurs objectifs, ainsi que d'anticiper les problèmes potentiels qui peuvent survenir une fois qu'ils commencent à interagir avec le produit. Les personas sont utilisés pour guider les décisions de conception et garantir des expériences utilisateur cohérentes, pertinentes et personnalisées sur tous les points de contact d'un produit numérique, qu'il s'agisse d'un site Web, d'une application mobile ou d'une application backend.

La création et l'utilisation de personas sont considérées comme les meilleures pratiques en matière de conception et de recherche sur l'expérience utilisateur (UX), car elles conduisent à un processus de conception plus centré sur l'utilisateur, à une meilleure compréhension des besoins des utilisateurs et, en fin de compte, à un produit plus performant. De nombreuses études ont montré que les produits qui répondent aux besoins des utilisateurs finaux sont plus susceptibles d'être adoptés et utilisés, ce qui entraîne des taux de conversion plus élevés, une augmentation des revenus et une meilleure satisfaction client. Par exemple, dans un rapport publié par Forrester Research, l'intégration de pratiques de conception UX peut entraîner une augmentation de 400 % du retour sur investissement (ROI) d'une entreprise. De toute évidence, comprendre les utilisateurs et leurs besoins est crucial, et les personas sont un outil puissant qui peut fournir des informations précieuses à cet égard.

Les personas sont généralement développés au cours des premières étapes d'un projet en menant une combinaison de recherches quantitatives et qualitatives. Les méthodes d'obtention de données sur les utilisateurs comprennent des enquêtes, des entretiens, des observations et des tests d'utilisabilité. Ces méthodes sont utilisées pour collecter des informations sur les antécédents, les données démographiques, psychographiques et les modèles comportementaux des utilisateurs. Les analystes utilisent ensuite ces données pour identifier les caractéristiques, tendances et modèles communs qui émergent des données de journal des utilisateurs, qui sont ensuite agrégées dans un profil personnel complet.

Un personnage typique comprend les éléments suivants :

Nom et photo : un nom et une photo sont attribués pour donner au personnage une identité réelle et pertinente, aidant l'équipe de conception à faire preuve d'empathie et à garder à l'esprit l'expérience de cette personne.

: un nom et une photo sont attribués pour donner au personnage une identité réelle et pertinente, aidant l'équipe de conception à faire preuve d'empathie et à garder à l'esprit l'expérience de cette personne. Informations démographiques : l'âge, le sexe, le lieu, l'éducation, la profession et le revenu sont quelques exemples d'informations démographiques qui peuvent aider à comprendre les antécédents du personnage.

: l'âge, le sexe, le lieu, l'éducation, la profession et le revenu sont quelques exemples d'informations démographiques qui peuvent aider à comprendre les antécédents du personnage. Psychographie : les traits de personnalité, les valeurs, les croyances, les peurs et les aspirations sont des exemples d'informations psychographiques qui aident à dresser un tableau plus complet de l'état d'esprit et des motivations du personnage.

: les traits de personnalité, les valeurs, les croyances, les peurs et les aspirations sont des exemples d'informations psychographiques qui aident à dresser un tableau plus complet de l'état d'esprit et des motivations du personnage. Modèles de comportement : la manière dont le personnage interagit avec la technologie, ses préférences, ses habitudes, ses problèmes et ses objectifs sont documentés pour comprendre comment il pourrait interagir avec le produit numérique.

: la manière dont le personnage interagit avec la technologie, ses préférences, ses habitudes, ses problèmes et ses objectifs sont documentés pour comprendre comment il pourrait interagir avec le produit numérique. Situation et contexte : les informations contextuelles, telles que l'environnement, l'heure et l'appareil utilisé, sont prises en compte pour garantir que l'expérience du produit est adaptée à la situation et aux besoins spécifiques du personnage.

: les informations contextuelles, telles que l'environnement, l'heure et l'appareil utilisé, sont prises en compte pour garantir que l'expérience du produit est adaptée à la situation et aux besoins spécifiques du personnage. Objectifs et besoins de l'utilisateur : des objectifs, des jalons et des défis clairement définis que le personnage vise à atteindre ou à surmonter sont décrits pour que l'équipe de conception puisse les aborder à travers l'expérience utilisateur et les fonctionnalités du produit.

Un exemple pratique de la façon dont AppMaster, un puissant outil no-code pour créer des applications backend, Web et mobiles, peut bénéficier des personas concerne un propriétaire de petite entreprise cherchant à développer une solution numérique. En créant un personnage représentant ce propriétaire d'entreprise, AppMaster peut adapter les capacités de développement back-end et front-end de sa plateforme pour mieux répondre aux besoins, préférences et attentes de ce groupe d'utilisateurs spécifique. De plus, le personnage peut aider l'équipe de conception d' AppMaster à comprendre les problèmes et les défis potentiels auxquels sont confrontés les propriétaires de petites entreprises, leur permettant d'itérer en permanence sur la plate-forme et de développer de nouvelles fonctionnalités et améliorations qui répondent aux besoins changeants de leurs utilisateurs cibles.

En conclusion, les personas fournissent une méthode complète et basée sur les données pour comprendre et sympathiser avec les utilisateurs cibles d'un produit, guidant les décisions de conception pour créer des expériences de produit final plus réussies et plus satisfaisantes. En utilisant des personnalités tout au long du processus de conception et de développement, AppMaster peut garantir que sa plate no-code répond efficacement aux besoins de sa clientèle diversifiée, des petites entreprises aux grandes entreprises, conduisant finalement à une plus grande adoption, utilisation et succès global.