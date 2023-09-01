Персона — широко признанный термин в области пользовательского опыта (UX) и дизайна, особенно в контексте дизайна и разработки цифровых продуктов. В этом контексте личность — это детальное, полувымышленное представление определенного типа пользователя, для которого разрабатывается цифровой продукт. Персоны создаются на основе исследований, данных и идей, собранных о реальных пользователях, чтобы лучше понять их потребности, поведение, мотивацию и цели, а также предвидеть потенциальные проблемы, которые могут возникнуть, когда они начнут взаимодействовать с продуктом. Персоны используются для принятия дизайнерских решений и обеспечения единообразного, актуального и индивидуального пользовательского опыта во всех точках взаимодействия с цифровым продуктом, будь то веб-сайт, мобильное приложение или серверное приложение.

Создание и использование персонажей считается лучшей практикой в ​​​​проектировании и исследовании пользовательского опыта (UX), поскольку это приводит к более ориентированному на пользователя процессу проектирования, лучшему пониманию потребностей пользователей и, в конечном итоге, к более успешному продукту. Многочисленные исследования показали, что продукты, отвечающие потребностям конечных пользователей, с большей вероятностью будут приняты и использованы, что приводит к более высоким показателям конверсии, увеличению доходов и повышению удовлетворенности клиентов. Например, в отчете, опубликованном Forrester Research, внедрение практик UX-дизайна может привести к увеличению рентабельности инвестиций (ROI) компании на 400%. Очевидно, что понимание пользователей и их потребностей имеет решающее значение, а персонажи являются мощным инструментом, который может дать ценную информацию в этом отношении.

Персоны обычно разрабатываются на ранних стадиях проекта путем проведения сочетания количественных и качественных исследований. Методы получения пользовательских данных включают опросы, интервью, наблюдения и тесты удобства использования. Эти методы используются для сбора информации о биографии, демографии, психографике и поведенческих моделях пользователей. Затем аналитики используют эти данные для выявления общих характеристик, тенденций и закономерностей, вытекающих из данных журналов пользователей, которые затем объединяются в комплексный профиль личности.

Типичная личность включает в себя следующие элементы:

Имя и изображение : имя и фотография назначаются, чтобы придать персонажу реальную и узнаваемую личность, помогая команде дизайнеров сопереживать и помнить об опыте этого человека.

: имя и фотография назначаются, чтобы придать персонажу реальную и узнаваемую личность, помогая команде дизайнеров сопереживать и помнить об опыте этого человека. Демографическая информация : возраст, пол, местонахождение, образование, род занятий и доход — вот некоторые примеры демографической информации, которая может помочь понять биографию персонажа.

: возраст, пол, местонахождение, образование, род занятий и доход — вот некоторые примеры демографической информации, которая может помочь понять биографию персонажа. Психография : Черты личности, ценности, убеждения, страхи и стремления являются примерами психографической информации, которая помогает нарисовать более полную картину мышления и мотивации человека.

: Черты личности, ценности, убеждения, страхи и стремления являются примерами психографической информации, которая помогает нарисовать более полную картину мышления и мотивации человека. Модели поведения : способы взаимодействия человека с технологиями, его предпочтения, привычки, болевые точки и цели документируются, чтобы понять, как он может взаимодействовать с цифровым продуктом.

: способы взаимодействия человека с технологиями, его предпочтения, привычки, болевые точки и цели документируются, чтобы понять, как он может взаимодействовать с цифровым продуктом. Ситуация и контекст . Контекстная информация, такая как окружающая среда, время и используемое устройство, принимается во внимание, чтобы гарантировать, что опыт использования продукта адаптирован к конкретной ситуации и потребностям человека.

. Контекстная информация, такая как окружающая среда, время и используемое устройство, принимается во внимание, чтобы гарантировать, что опыт использования продукта адаптирован к конкретной ситуации и потребностям человека. Цели и потребности пользователя : четко определенные цели, вехи и проблемы, которые персонаж стремится достичь или преодолеть, изложены для команды дизайнеров, которую они должны решить с помощью пользовательского опыта и функций продукта.

Одним из практических примеров того, как AppMaster, мощный инструмент no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, может извлечь выгоду из персон, является владелец малого бизнеса, стремящийся разработать цифровое решение. Создав образ, представляющий этого владельца бизнеса, AppMaster может адаптировать возможности внутренней и внешней разработки своей платформы, чтобы лучше соответствовать потребностям, предпочтениям и ожиданиям этой конкретной группы пользователей. Кроме того, этот персонаж может помочь команде дизайнеров AppMaster понять потенциальные болевые точки и проблемы, с которыми сталкиваются владельцы малого бизнеса, позволяя им постоянно совершенствовать платформу и разрабатывать новые функции и улучшения, отвечающие меняющимся потребностям целевых пользователей.

В заключение, персонажи предоставляют комплексный и основанный на данных метод для понимания и сочувствия целевым пользователям продукта, направляя дизайнерские решения для создания более успешного и удовлетворяющего опыта конечного продукта. Используя персоны на протяжении всего процесса проектирования и разработки, AppMaster может гарантировать, что ее платформа no-code эффективно отвечает потребностям разнообразной клиентской базы, от малого бизнеса до крупных предприятий, что в конечном итоге приводит к более широкому внедрению, использованию и общему успеху.