النموذج العادي الخامس (5NF)، المعروف أيضًا باسم النموذج العادي لربط الإسقاط (PJNF)، هو نموذج عادي عالي المستوى في سياق أنظمة قواعد البيانات العلائقية. إنها عملية تحسين مخطط قاعدة البيانات بشكل أكبر لمعالجة المشكلات المتعلقة بالتكرار والتناقضات والتأكد من أن قاعدة البيانات تظل مطابقة للتصميم المقصود.

يتم تحقيق 5NF عندما تكون قاعدة البيانات في حالتها المثالية بالفعل، وتحديدًا عندما تصل بالفعل إلى النموذج العادي الرابع (4NF)، ولا يتم عرض أي تبعيات ربط غير بديهية عبر جداول متعددة. بعبارات أبسط، يقال إن قاعدة البيانات موجودة في 5NF عندما تكون جميع تبعيات الانضمام الموجودة في قاعدة البيانات إما معتمدة على قيود المفتاح الأساسي (المفتاح الفائق) أو مضمنة في مخططها.

أحد الأسباب الرئيسية لتحقيق 5NF هو تجنب التكرار داخل قاعدة البيانات التي قد تؤدي إلى حالات شاذة. يحدث التكرار عندما يتم تكرار نفس البيانات عبر جداول متعددة في النظام بسبب التحليل غير السليم. قد يؤدي هذا التكرار إلى أخطاء غير مرغوب فيها عند استخدام قاعدة البيانات لتطبيقات مختلفة.

تم اقتراح 5NF في الأصل بواسطة رونالد فاجن في عام 1979. ومنذ ذلك الحين، تم تطوير العديد من الخوارزميات لضمان وصول قاعدة البيانات إلى هذا النموذج الطبيعي. تتضمن إحدى هذه الخوارزميات استخدام عملية تسمى "تحليل الارتباط بدون خسارة"، والتي تضمن الحفاظ على التبعيات الوظيفية عند تحليل العلاقة إلى علاقات أصغر. وهذا أمر بالغ الأهمية لضمان عدم فقدان أي معلومات أثناء عملية التحلل.

AppMaster ، عبارة عن منصة قوية no-code تمكن العملاء من إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة بسهولة، وتؤكد على استخدام مبادئ تصميم قاعدة البيانات المثالية لضمان الدقة والكفاءة وقابلية التوسع. ويتجلى ذلك في ميزات النظام الأساسي، بما في ذلك القدرة على إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي، وإنشاء منطق الأعمال من خلال العمليات التجارية، وتحديد REST API ونقاط نهاية WSS. ومن خلال اتباع الإرشادات لتحقيق 5NF، يمكن للعملاء إنشاء تطبيقات عالية الأداء وقابلة للتطوير.

وفقًا لـ 5NF، يمكن لتطبيقات AppMaster أن تعمل بسلاسة مع أي قاعدة بيانات أساسية متوافقة مع Postgresql. تُظهر تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها باستخدام Go (golang) قابلية توسع لا مثيل لها، مما يجعلها مثالية لحالات الاستخدام ذات التحميل العالي والمؤسسات.

لتوضيح 5NF في مثال بسيط، دعونا ننظر في قاعدة بيانات لنظام مدرسي تحتوي على معلومات حول الطلاب والدورات والمدرسين. لنفترض أن المفتاح الأساسي للجدول عبارة عن مجموعة من معرف الطالب ومعرف الدورة ومعرف المعلم. إذا كانت هناك تبعية صلة غير بديهية (على سبيل المثال، تبعية لا يمكن استنتاجها من قيود المفتاح الأساسي) موجودة في الجدول، فهذا يشير إلى أن قاعدة البيانات ليست في 5NF.

الآن، إذا كان من الممكن ضمنيًا تضمين تبعية الانضمام في المخطط، يُقال إن قاعدة البيانات موجودة في 5NF. يضمن هذا النموذج العادي تخزين كل جزء من البيانات في مكان واحد بالضبط في قاعدة البيانات، مما يمنع التكرار وفقدان المعلومات. من خلال استخدام 5NF، يمكن لعملاء AppMaster إنشاء تطبيقاتهم وصيانتها وتوسيع نطاقها بسهولة دون مواجهة مشكلات تتعلق بالتكرار والحالات الشاذة التي قد تعيق أداء تطبيقاتهم.

يعد 5NF خطوة أساسية في عملية تحقيق تصميم قاعدة بيانات فعال، خاصة للأنظمة المعقدة. من خلال الالتزام بإرشادات 5NF، يمكن للمطورين التأكد من أن قواعد بياناتهم مبسطة، وخالية من التكرار، وقابلة للتطوير لتلبية متطلبات التطبيقات المختلفة. تجسد منصة AppMaster no-code هذه المبادئ من خلال توفير منصة قوية وشاملة قادرة على إنشاء تطبيقات ذات هياكل قاعدة بيانات متسقة وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة.