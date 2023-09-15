الانضمام الخارجي

تعتبر الصلة الخارجية في سياق قواعد البيانات العلائقية عملية أساسية تجمع السجلات من جدولين أو أكثر بناءً على عمود مرتبط، مع تضمين السجلات غير المتطابقة من جدول واحد أو كليهما أيضًا. يوفر هذا النوع من الربط طريقة شاملة لدمج البيانات من مصادر متعددة مع الحفاظ على المعلومات التي قد لا تحتوي على سجلات مقابلة في جداول أخرى. تُستخدم الصلات الخارجية عادةً لعرض مجموعة بيانات كاملة دون فقدان أي معلومات بسبب عدم الاتساق بين الجداول التي يتم دمجها. إنها أداة أساسية لمحترفي البيانات ومطوري البرامج الذين يتعاملون مع نماذج البيانات المعقدة ويحتاجون إلى دمج المعلومات عبر جداول متعددة.

في قاعدة البيانات العلائقية، يتم تخزين البيانات في جداول تحتوي على صفوف وأعمدة. يتم تعريف العلاقات بين هذه الجداول باستخدام المفاتيح الأساسية والخارجية. المفتاح الأساسي هو معرف فريد لكل صف في الجدول، بينما المفتاح الخارجي هو حقل أو مجموعة حقول في جدول واحد تشير إلى المفتاح الأساسي في جدول آخر. تساعد عمليات الانضمام على دمج السجلات من الجداول المرتبطة بناءً على هذه المفاتيح لإنتاج نتائج الاستعلام.

هناك ثلاثة أنواع من الصلات الخارجية: صلة خارجية يسرى، وربط خارجي أيمن، وربط خارجي كامل. تقوم الصلة الخارجية اليسرى بإرجاع كافة السجلات من الجدول الأيسر والسجلات المطابقة من الجدول الأيمن. إذا لم يتم العثور على أي تطابق، فسيتم إرجاع القيم NULL لأعمدة الجدول اليمنى. تعمل الصلة الخارجية اليمنى بشكل مشابه، حيث تقوم بإرجاع كافة السجلات من الجدول الأيمن والسجلات المطابقة من الجدول الأيسر، مع قيم فارغة لأعمدة الجدول الأيسر عندما لا يتم العثور على تطابق. تقوم الصلة الخارجية الكاملة بإرجاع كافة السجلات من كلا الجدولين، مع قيم NULL في الأعمدة التي لم يتم العثور على أي تطابقات فيها.

AppMaster ، عبارة عن منصة متعددة no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، تمكن المطورين من إنشاء نماذج بيانات معقدة بكفاءة من خلال واجهتها المرئية. إن فهم الصلات الخارجية واستخدامها بشكل صحيح في قاعدة بيانات علائقية يمكن أن يفيد بشكل كبير عملية تطوير التطبيقات وحل المشكلات على هذا النظام الأساسي. يدعم AppMaster نماذج البيانات المعقدة التي تشمل جداول وعلاقات وروابط متنوعة، مما يضمن أن مستخدميه يمكنهم تطوير حلول برمجية قوية وغنية بالميزات بسلاسة.

لتوضيح مفهوم الصلة الخارجية، فكر في سيناريو حيث لدينا جدولين: "الطلبات" و"العملاء". يمكن أن يكون لكل عميل طلبات متعددة، وكل طلب مرتبط بعميل معين. المفتاح الأساسي لجدول "العملاء" هو "customer_id"، في حين أن المفتاح الخارجي في جدول "الطلبات" هو أيضًا "customer_id". الآن، لنفترض أنك تريد استرداد قائمة بجميع العملاء بالإضافة إلى تفاصيل الطلب الخاصة بهم، بما في ذلك العملاء الذين لم يقدموا أي طلبات. في هذه الحالة، يمكن استخدام صلة خارجية يسرى لدمج جدولي "العملاء" و"الطلبات" استنادًا إلى حقل "معرف_العميل"، مما يضمن تضمين كافة معلومات العميل في النتائج، حتى بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم سجلات متطابقة في جدول "الأوامر".

سيبدو استعلام SQL لهذا المثال كما يلي:

حدد Customers.customer_id وcustomers.name وorders.order_id وorders.order_date من العملاء طلبات الانضمام الخارجي اليسرى للعملاء.customer_id = Orders.customer_id;

ومن خلال منصة AppMaster التي no-code ، يمكن للمستخدمين تنفيذ عمليات الانضمام هذه دون عناء وبسرعة باستخدام أدواتها البديهية. علاوة على ذلك، فإن نهج AppMaster في تطوير التطبيقات يزيل الديون التقنية من خلال إنشاء التطبيقات دائمًا من الصفر، مما يضمن أن كل تغيير في نموذج البيانات أو منطق الأعمال ينعكس على الفور في التطبيقات التي يتم إنشاؤها.

باختصار، تعد الصلات الخارجية جانبًا مهمًا لقواعد البيانات العلائقية التي تسمح للمطورين بدمج البيانات من جداول متعددة مع الحفاظ على السجلات غير المتطابقة. إنها تساهم بشكل كبير في سلامة البيانات واكتمالها من خلال ضمان عدم فقدان أي معلومات أو تجاهلها عند دمج مجموعات البيانات ذات الصلة. إن إتقان الصلات الخارجية وتطبيقاتها سيعزز بلا شك قدرتك على العمل مع نماذج البيانات المعقدة وتحسين عملية تطوير البرامج لديك. باستخدام AppMaster ، يمكنك الاستفادة من الصلات الخارجية لتطوير تطبيقات متطورة وقابلة للتطوير تلبي متطلبات مجالات الأعمال وحالات الاستخدام المختلفة.