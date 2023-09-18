الاستعلام الفرعي المرتبط، في سياق قواعد البيانات العلائقية، هو أسلوب استعلام متقدم يسمح للمطورين باسترداد مجموعات بيانات أكثر تعقيدًا وذات صلة من جدول واحد أو عدة جداول باستخدام استعلام فرعي متداخل يشير إلى الاستعلام المتضمن. وهذا يوفر طريقة أكثر كفاءة وتنظيمًا للوصول إلى البيانات ذات الصلة وتمكين تحليل بيانات أكثر فائدة. تعد الاستعلامات الفرعية المترابطة أداة قوية في معالجة البيانات واسترجاعها، خاصة في الحالات التي يجب فيها معالجة كميات كبيرة من البيانات عبر جداول متعددة لإنتاج نتيجة محددة.

على عكس الاستعلامات الفرعية التقليدية، والتي تكون قائمة بذاتها ومستقلة، تشير الاستعلامات الفرعية المرتبطة إلى الاستعلام الخارجي وبالتالي تعتمد على قيم الاستعلام الخارجي ليتم تنفيذها بنجاح. يؤدي هذا إلى تنفيذ متكرر لكل صف في الاستعلام الخارجي، مما يعزز النتيجة بناءً على العلاقات والتسلسلات الهرمية الموجودة في هياكل البيانات. وبالتالي، يمكن للمطورين تحقيق تجميع وإدارة متطورة للبيانات والكشف عن الأنماط أو الارتباطات التي لم تتم ملاحظتها سابقًا داخل البيانات.

مثال على الاستعلام الفرعي المترابط هو عندما تحتاج إلى استرداد تفاصيل جميع الموظفين الذين تكون رواتبهم أكبر من متوسط ​​راتب الموظفين في الأقسام الخاصة بهم. في هذه الحالة، سيكون الاستعلام الفرعي المرتبط هو الجزء الذي يحسب متوسط ​​الراتب لكل قسم مع الإشارة إلى قيمة القسم للاستعلام الخارجي. يعمل هذا النوع من الاستعلامات الفرعية على تحسين سهولة ووضوح جهود استخراج البيانات ومعالجتها بشكل كبير.

فيما يلي نموذج لمقتطف كود SQL يوضح المفهوم:

اختر e1.* من الموظفين e1 أين e1.salary > ( حدد متوسط ​​(e2.salary) من الموظفين e2 حيث e1.department_id = e2.department_id);

في المثال أعلاه، يقوم الاستعلام الداخلي بحساب متوسط ​​الراتب للقسم المحدد (من الاستعلام الخارجي) ثم يقوم بتصفية الموظفين الذين لديهم راتب أكبر من هذا المتوسط. يقوم الاستعلام الفرعي المترابط بشكل أساسي بربط الاستعلام الداخلي والخارجي من خلال اعتماده على قيم الاستعلام الخارجي، Department_id في هذه الحالة.

في حين أن الاستعلامات الفرعية المترابطة لها مزاياها، يجب على المطورين توخي الحذر عند التعامل مع كميات كبيرة من البيانات لأن هذه الاستعلامات الفرعية يمكن أن تكون باهظة الثمن من الناحية الحسابية بسبب طبيعتها التكرارية. لتجنب اختناقات الأداء، يوصى بالاستخدام الحكيم للاستعلامات الفرعية المرتبطة، ويجب مراعاة استراتيجيات التحسين الدقيقة لتنفيذ الاستعلام.

يمكن للمطورين الذين يستخدمون منصة AppMaster no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية الاستفادة بشكل كبير من فهم وتنفيذ الاستعلامات الفرعية المرتبطة في مشاريعهم. تتيح مجموعة أدوات AppMaster القوية للمستخدمين إمكانية إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي، وتصميم منطق الأعمال، وREST API، endpoints WSS، وحتى إنشاء التعليمات البرمجية المصدر للتطبيقات. تخدم هذه المنصة عملاء متنوعين بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة من خلال جعل تطوير التطبيقات أسرع وأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

من خلال الاستفادة من تقنية الاستعلام الفرعي المترابط، يمكن للعملاء على منصة AppMaster إنشاء حلول تعتمد على البيانات أكثر قوة وشمولاً لتلبية متطلبات أعمالهم بدقة وكفاءة. تتوافق طريقة الاستعلام المتقدمة هذه مع التزام AppMaster بتقليل الديون الفنية وضمان الأداء الأمثل للتطبيق، سواء كان ذلك لقابلية التوسع في المؤسسة أو حالات الاستخدام عالية التحميل.

في الختام، يعد الاستعلام الفرعي المرتبط أداة لا غنى عنها في ترسانة المطور لاستخراج مجموعات البيانات المعقدة والمرتبطة لتحليل البيانات بشكل شامل. إنه يعزز قدرات الاستعلامات الفرعية القياسية من خلال تمكين المطورين من إنشاء أنماط قوية ومعقدة لاستخراج البيانات من الجداول المختلفة وعلاقاتها المتداخلة. من خلال فهم وتنفيذ الاستعلامات الفرعية المترابطة، يمكن للمطورين على منصة AppMaster no-code تحقيق إدارة رائعة للبيانات وكفاءة المعالجة، مما يؤدي إلى تطبيقات أكثر استجابة وقوة تلبي احتياجات المستخدمين المتطورة باستمرار.