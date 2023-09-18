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Пятая нормальная форма (5NF)

18, сент. 2023

Пятая нормальная форма (5NF), также известная как нормальная форма проекционно-соединения (PJNF), представляет собой нормальную форму высокого уровня в контексте систем реляционных баз данных. Это процесс дальнейшего совершенствования схемы базы данных для устранения проблем, связанных с избыточностью и несогласованностью, а также для обеспечения того, чтобы база данных оставалась верной своему задуманному дизайну.

5NF достигается, когда база данных уже находится в своем оптимальном состоянии, особенно когда она уже достигла четвертой нормальной формы (4NF), и никакие дальнейшие нетривиальные зависимости соединения не проецируются на несколько таблиц. Проще говоря, говорят, что база данных находится в 5NF, когда все зависимости соединения, присутствующие в базе данных, либо зависят от ограничений ее первичного ключа (суперключа), либо подразумеваются ее схемой.

Одной из основных причин достижения 5NF является избежание избыточности в базе данных, которая может привести к аномалиям. Избыточность возникает, когда одни и те же данные повторяются в нескольких таблицах системы из-за неправильной декомпозиции. Такое повторение может привести к нежелательным ошибкам при использовании базы данных для различных приложений.

5NF был первоначально предложен Рональдом Феджином в 1979 году. С тех пор было разработано несколько алгоритмов, гарантирующих, что база данных достигнет этой нормальной формы. Один из таких алгоритмов предполагает использование процесса под названием «Разложение соединений без потерь», который гарантирует сохранение функциональных зависимостей при разложении отношения на более мелкие отношения. Это имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы никакая информация не была потеряна в процессе разложения.

AppMaster, мощная платформа no-code, которая позволяет клиентам с легкостью создавать серверные, веб- и мобильные приложения, подчеркивает использование оптимальных принципов проектирования баз данных для обеспечения точности, эффективности и масштабируемости. Это очевидно в функциях платформы, включая возможность визуально создавать модели данных, устанавливать бизнес-логику с помощью бизнес-процессов и определять REST API и конечные точки WSS. Следуя рекомендациям по достижению 5NF, клиенты могут создавать высокопроизводительные масштабируемые приложения.

В соответствии с 5NF приложения AppMaster могут беспрепятственно работать с любой основной базой данных, совместимой с Postgresql. Созданные серверные приложения, созданные с использованием Go (golang), демонстрируют беспрецедентную масштабируемость, что делает их идеальными для высоконагруженных и корпоративных сценариев использования.

Чтобы проиллюстрировать 5NF на простом примере, давайте рассмотрим базу данных школьной системы, содержащую информацию об учениках, курсах и учителях. Предположим, что первичный ключ таблицы представляет собой комбинацию StudentID, CourseID и TeacherID. Если в таблице присутствует нетривиальная зависимость соединения (т. е. зависимость, которую нельзя вывести из ограничений первичного ключа), это будет означать, что база данных не находится в 5NF.

Теперь, если зависимость соединения может подразумеваться схемой, говорят, что база данных находится в 5NF. Эта нормальная форма гарантирует, что каждая часть данных хранится ровно в одном месте базы данных, предотвращая избыточность и потерю информации. Используя 5NF, клиенты AppMaster могут легко создавать, поддерживать и масштабировать свои приложения, не сталкиваясь с проблемами, связанными с избыточностью и аномалиями, которые потенциально могут снизить производительность их приложений.

5NF — это важный шаг в процессе эффективного проектирования баз данных, особенно для сложных систем. Придерживаясь рекомендаций 5NF, разработчики могут гарантировать, что их базы данных оптимизированы, не имеют избыточности и масштабируемы для удовлетворения требований различных приложений. Платформа AppMaster no-code воплощает эти принципы, предоставляя надежную и комплексную платформу, способную создавать приложения с согласованными, масштабируемыми и поддерживаемыми структурами баз данных.

Изучите больше терминов:
Блокировка Вторая нормальная форма (2НФ) Заказать по Наличие пункта Нормальная форма Бойса-Кодда (BCNF) Нормальная форма ключа домена (DKNF) Нулевое значение Отношения Отношения один к одному Подсхема Процесс ETL (извлечение, преобразование, загрузка) Связь Ссылочная целостность Уникальное ограничение Хранилище данных Язык управления транзакциями (TCL)

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