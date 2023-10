La cinquième forme normale (5NF), également connue sous le nom de forme normale de projection-jointure (PJNF), est une forme normale de haut niveau dans le contexte des systèmes de bases de données relationnelles. Il s'agit d'un processus d'affinement supplémentaire d'un schéma de base de données pour résoudre les problèmes de redondance et d'incohérences et pour garantir que la base de données reste fidèle à sa conception prévue.

5NF est atteint lorsqu'une base de données est déjà dans son état optimal, en particulier lorsqu'elle a déjà atteint la quatrième forme normale (4NF), et qu'aucune autre dépendance de jointure non triviale n'est projetée sur plusieurs tables. En termes plus simples, une base de données est dite en 5NF lorsque toutes les dépendances de jointure présentes dans la base de données dépendent soit de ses contraintes de clé primaire (superkey), soit sont implicites par son schéma.

L’une des principales raisons pour atteindre 5NF est d’éviter la redondance au sein d’une base de données qui pourrait conduire à des anomalies. La redondance se produit lorsque les mêmes données sont répétées sur plusieurs tables du système en raison d'une décomposition inappropriée. Cette répétition pourrait entraîner des erreurs indésirables lors de l'utilisation de la base de données pour diverses applications.

5NF a été initialement proposé par Ronald Fagin en 1979. Depuis lors, plusieurs algorithmes ont été développés pour garantir qu'une base de données atteigne cette forme normale. L'un de ces algorithmes consiste à utiliser un processus appelé « décomposition sans perte » qui garantit la préservation des dépendances fonctionnelles lors de la décomposition d'une relation en relations plus petites. Ceci est crucial pour garantir qu’aucune information ne soit perdue pendant le processus de décomposition.

AppMaster, une puissante plate no-code qui permet aux clients de créer facilement des applications backend, Web et mobiles, met l'accent sur l'utilisation de principes de conception de bases de données optimaux pour garantir la précision, l'efficacité et l'évolutivité. Cela est évident dans les fonctionnalités de la plateforme, notamment la capacité de créer visuellement des modèles de données, d'établir une logique métier via des processus métier et de définir l'API REST et les points de terminaison WSS. En suivant les directives pour atteindre 5NF, les clients peuvent créer des applications hautes performances et évolutives.

Conformément à la norme 5NF, les applications AppMaster peuvent fonctionner de manière transparente avec n'importe quelle base de données primaire compatible Postgresql. Les applications backend générées, construites à l'aide de Go (golang), font preuve d'une évolutivité inégalée, ce qui les rend idéales pour les cas d'utilisation à forte charge et en entreprise.

Pour illustrer 5NF dans un exemple simple, considérons une base de données pour un système scolaire contenant des informations sur les étudiants, les cours et les enseignants. Supposons que la clé primaire de la table soit une combinaison de StudentID, CourseID et TeacherID. S'il existe une dépendance de jointure non triviale (c'est-à-dire une dépendance qui ne peut pas être déduite des contraintes de clé primaire) présente dans la table, cela indiquerait que la base de données n'est pas en 5NF.

Désormais, si la dépendance de jointure peut être impliquée par le schéma, la base de données est dite en 5NF. Cette forme normale garantit que chaque élément de données est stocké exactement au même endroit dans la base de données, évitant ainsi la redondance et la perte d'informations. En utilisant 5NF, les clients d' AppMaster peuvent facilement créer, maintenir et faire évoluer leurs applications sans rencontrer de problèmes liés à la redondance et aux anomalies susceptibles de nuire aux performances de leurs applications.

5NF est une étape essentielle dans le processus de conception efficace de bases de données, en particulier pour les systèmes complexes. En adhérant aux directives de 5NF, les développeurs peuvent garantir que leurs bases de données sont rationalisées, exemptes de redondance et évolutives pour répondre aux demandes de diverses applications. La plateforme no-code d' AppMaster incarne ces principes en fournissant une plateforme robuste et complète capable de générer des applications avec des structures de base de données cohérentes, évolutives et maintenables.