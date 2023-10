Piąta postać normalna (5NF), znana również jako forma normalna ze złączeniem projekcyjnym (PJNF), to postać normalna wysokiego poziomu w kontekście systemów relacyjnych baz danych. Jest to proces dalszego udoskonalania schematu bazy danych, mający na celu rozwiązanie problemów związanych z nadmiarowością, niespójnościami i zapewnienie, że baza danych pozostanie zgodna z zamierzonym projektem.

5NF osiąga się, gdy baza danych jest już w optymalnym stanie, szczególnie gdy osiągnęła już czwartą postać normalną (4NF) i na wiele tabel nie są rzutowane żadne dalsze nietrywialne zależności łączenia. Mówiąc prościej, mówi się, że baza danych jest w trybie 5NF, gdy wszystkie zależności łączenia występujące w bazie danych są albo zależne od ograniczeń klucza podstawowego (superklucza), albo wynikają z jej schematu.

Jednym z głównych powodów osiągnięcia 5NF jest uniknięcie nadmiarowości w bazie danych, która mogłaby prowadzić do anomalii. Nadmiarowość występuje, gdy te same dane są powtarzane w wielu tabelach w systemie z powodu nieprawidłowej dekompozycji. Powtarzanie to może prowadzić do niepożądanych błędów podczas korzystania z bazy danych w różnych aplikacjach.

5NF został pierwotnie zaproponowany przez Ronalda Fagina w 1979 r. Od tego czasu opracowano kilka algorytmów zapewniających, że baza danych osiągnie normalną postać. Jeden z takich algorytmów wykorzystuje proces zwany „rozkładem bezstratnych połączeń”, który gwarantuje zachowanie zależności funkcjonalnych podczas rozkładania relacji na mniejsze relacje. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że ​​podczas procesu rozkładu nie zostaną utracone żadne informacje.

AppMaster, potężna platforma no-code, która umożliwia klientom łatwe tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, kładzie nacisk na wykorzystanie optymalnych zasad projektowania baz danych w celu zapewnienia dokładności, wydajności i skalowalności. Jest to widoczne w funkcjach platformy, w tym możliwości wizualnego tworzenia modeli danych, ustalania logiki biznesowej poprzez procesy biznesowe oraz definiowania REST API i punktów końcowych WSS. Postępując zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi osiągnięcia 5NF, klienci mogą tworzyć wysokowydajne, skalowalne aplikacje.

Zgodnie z 5NF aplikacje AppMaster mogą bezproblemowo współpracować z dowolną podstawową bazą danych kompatybilną z Postgresql. Wygenerowane aplikacje backendowe, zbudowane przy użyciu Go (golang), wykazują niezrównaną skalowalność, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających dużego obciążenia i zastosowań korporacyjnych.

Aby zilustrować 5NF w prostym przykładzie, rozważmy bazę danych systemu szkolnego zawierającą informacje o uczniach, kursach i nauczycielach. Załóżmy, że klucz podstawowy tabeli jest kombinacją StudentID, CourseID i TeacherID. Jeśli w tabeli występuje nietrywialna zależność łączenia (tzn. zależność, której nie można wywnioskować z ograniczeń klucza podstawowego), oznacza to, że baza danych nie znajduje się w 5NF.

Jeśli ze schematu można wywnioskować zależność łączenia, mówi się, że baza danych znajduje się w formacie 5NF. Ta normalna forma zapewnia, że ​​każda część danych jest przechowywana dokładnie w jednym miejscu w bazie danych, co zapobiega redundancji i utracie informacji. Wykorzystując 5NF, klienci AppMaster mogą z łatwością tworzyć, utrzymywać i skalować swoje aplikacje bez problemów związanych z nadmiarowością i anomaliami, które mogłyby potencjalnie obniżyć wydajność ich aplikacji.

5NF jest niezbędnym krokiem w procesie efektywnego projektowania baz danych, zwłaszcza dla złożonych systemów. Przestrzegając wytycznych 5NF, programiści mogą zapewnić, że ich bazy danych będą usprawnione, wolne od redundancji i skalowalne, aby sprostać wymaganiom różnych aplikacji. Platforma AppMaster no-code ucieleśnia te zasady, zapewniając solidną i wszechstronną platformę zdolną do generowania aplikacji ze spójnymi, skalowalnymi i łatwymi w utrzymaniu strukturami baz danych.