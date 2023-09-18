في سياق قواعد البيانات العلائقية، يشير التقسيم إلى عملية تقسيم جدول قاعدة بيانات كبير إلى أجزاء أصغر وأكثر قابلية للإدارة، يشار إليها باسم الأقسام أو القطع. يتم تخزين كل قسم بشكل منفصل ويمكن صيانته بشكل مستقل عن الأقسام الأخرى، مما يساعد على تحسين أداء الاستعلام وإدارة قاعدة البيانات وكفاءة النظام بشكل عام. توفر هذه التقنية فوائد عديدة، مثل تنفيذ الاستعلام بشكل أسرع، وتنظيم البيانات بكفاءة، وعمليات التحديث والحذف المحسنة، ومهام صيانة قاعدة البيانات المبسطة.

أحد المفاهيم الأساسية في التقسيم هو مفتاح التقسيم، وهو عبارة عن عمود أو مجموعة من الأعمدة التي تحدد كيفية توزيع البيانات عبر الأقسام. إن اختيار مفتاح التقسيم له تأثير كبير على استراتيجية التقسيم والأداء العام للنظام. تتضمن طرق التقسيم الشائعة تقسيم النطاق، وتقسيم التجزئة، وتقسيم القائمة، والتقسيم المركب.

يتضمن تقسيم النطاق تقسيم البيانات إلى أقسام بناءً على نطاق محدد من القيم لمفتاح التقسيم. يقوم كل قسم بتخزين السجلات مع قيم مفاتيح التقسيم التي تقع ضمن هذا النطاق المحدد. على سبيل المثال، يمكن تقسيم جدول كبير يحتوي على بيانات المبيعات بناءً على عمود "التاريخ"، بحيث يحتفظ كل قسم ببيانات المبيعات لشهر أو سنة معينة. يسمح هذا الأسلوب باسترجاع السجلات بشكل فعال لفترة زمنية معينة ويمكن أن يعزز أداء الاستعلام، خاصة في الأنظمة التي تحتوي على بيانات مستندة إلى الوقت.

يستخدم تقسيم التجزئة وظيفة التجزئة لتعيين السجلات للأقسام بناءً على قيمة التجزئة لمفتاح التقسيم. تهدف هذه الطريقة إلى تحقيق توزيع البيانات بالتساوي عبر جميع الأقسام، مما يضمن أداء متوازن للنظام. يعد تقسيم التجزئة مفيدًا بشكل خاص لتوزيع البيانات بالتساوي عبر أجهزة تخزين متعددة وللأنظمة عالية التوفر.

يقوم تقسيم القائمة بتخصيص السجلات للأقسام بناءً على قائمة قيم محددة مسبقًا لمفتاح التقسيم. يقوم كل قسم بتخزين السجلات مع قيم مفاتيح التقسيم التي تنتمي بشكل صريح إلى هذا القسم. على سبيل المثال، يمكن تقسيم جدول يحتوي على بيانات العملاء بناءً على عمود "البلد"، مع أقسام منفصلة لكل بلد. تتيح هذه الطريقة الاسترداد المستهدف للبيانات لقيم محددة، مما يؤدي إلى تحسين أداء الاستعلام.

يستخدم التقسيم المركب مجموعة من طرق التقسيم. على سبيل المثال، يمكنك استخدام تقسيم النطاق لمفتاح التقسيم الأساسي وتقسيم التجزئة لمفتاح التقسيم الثانوي. يسمح هذا الأسلوب بأنظمة تقسيم أكثر تعقيدًا ويمكنه تقديم أفضل أداء عند استخدامه بذكاء.

لا يوفر التقسيم تحسينات في الأداء فحسب، بل يبسط أيضًا مهام إدارة قاعدة البيانات. على سبيل المثال، من خلال استخدام التقسيم، يمكنك تقليل الوقت المستغرق لعمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة، بالإضافة إلى تقليل تأثير إعادة بناء الفهرس ومهام إعادة تنظيم البيانات. يمكن أن يؤدي التقسيم أيضًا إلى تحسين توفر البيانات من خلال السماح بإجراء نسخ احتياطي للأقسام الفردية أو استعادتها أو إعادة تنظيمها مع الاحتفاظ بالأقسام الأخرى متصلة بالإنترنت ويمكن الوصول إليها.

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