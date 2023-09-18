في سياق قواعد البيانات العلائقية، يشير مصطلح "الفرق" إلى عملية أو عملية تحديد ومعالجة الاختلافات الموجودة بين مجموعات أو جداول أو سجلات متعددة. تعد عمليات الاختلاف ضرورية في إدارة البيانات ومعالجتها داخل قواعد البيانات العلائقية، لأنها تسمح للمطورين والمسؤولين بمقارنة المعلومات وتباينها وتحليلها لاستخراج رؤى ذات معنى والحفاظ على اتساق البيانات وتكاملها عبر التطبيقات المختلفة.

تعد قواعد البيانات العلائقية جزءًا لا يتجزأ من البنية التحتية الحديثة لتكنولوجيا المعلومات، مما يسهل تخزين البيانات المنظمة وإدارتها واسترجاعها في تنسيق جدولي. فهي توفر إمكانات قوية للتعامل مع علاقات البيانات المعقدة وفرض القيود وضمان اتساق البيانات. في AppMaster ، وهو نظام أساسي متطور no-code ، يمكن للمستخدمين تصميم وتنفيذ مخططات قواعد البيانات الارتباطية بسهولة، مما يسمح لهم بإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول عالية الجودة باستخدام واجهة drag-and-drop بديهية دون الحاجة إلى تعليمات برمجية مسبقة خبرة.

عادةً ما يتم تطبيق عملية الفرق في السيناريوهات التالية ضمن قواعد البيانات العلائقية:

1. تعيين الاختلافات : إحدى حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا لعمليات الفرق هي تحديد فرق المجموعة (المعروف أيضًا باسم المكمل النسبي) بين مجموعتين أو أكثر (أو جداول). في هذا السيناريو، ستكون النتيجة مجموعة جديدة تحتوي على عناصر موجودة في مجموعة واحدة ولكن ليس في المجموعة الأخرى. يمكن تحقيق ذلك باستخدام استعلامات SQL المختلفة، مثل استخدام الكلمات الأساسية MINUS أو EXCEPT بالتزامن مع عبارات SELECT. على سبيل المثال، بالنظر إلى الجدولين A وB مع معرف العمودين واسمهما، يمكننا الحصول على جدول جديد يحتوي على الصفوف في A ولكن ليس في B باستخدام الاستعلام:

حدد المعرف والاسم من أ يستثني حدد المعرف والاسم من B؛

2. تسجيل الاختلافات : يشير هذا إلى عملية تحديد وإدارة الاختلافات بين السجلات الفردية أو الصفوف داخل جدول واحد أو بين جداول مختلفة. تعد اختلافات السجلات أمرًا حيويًا في اكتشاف حالات عدم الاتساق والتكرارات والتعارضات في البيانات، مما قد يؤدي إلى إعداد تقارير وتحليلات غير دقيقة أو غير كاملة. ولتحقيق ذلك، توفر أنظمة إدارة قواعد البيانات وظائف وإمكانيات مدمجة، مثل استخدام مشغلي INNER JOIN وOUTER JOIN وUNION وINTERSECT، لمقارنة السجلات المطلوبة واسترجاعها. للتوضيح، يمكن الحصول على قائمة بجميع الموظفين الذين هم أيضًا مدراء باستخدام الاستعلام التالي:

يختار * من الموظفين مديري INNER JOIN ON الموظفين.employee_id = managers.manager_id;

3. اختلافات المخطط : مع تطور التطبيقات ومتطلبات العمل، غالبًا ما يكون من الضروري تعديل مخططات قاعدة البيانات وتحديثها بمرور الوقت. تتطلب هذه التغييرات تحديد الاختلافات في بنيات قاعدة البيانات ومعالجتها، مثل الجداول والأعمدة والقيود المضافة أو المحذوفة. توفر العديد من أدوات مقارنة المخططات ومزامنتها إمكانيات لاكتشاف هذه الاختلافات وحلها تلقائيًا بين الإصدارات المختلفة لمخطط قاعدة البيانات.

يوفر AppMaster الإنشاء التلقائي للبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يسمح بالتكيف السلس مع التغييرات في متطلبات التطبيق دون أي ديون فنية. يضمن التكامل القوي للنظام الأساسي مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL نطاقًا واسعًا من التوافق وقابلية التوسع لمختلف حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل. علاوة على ذلك، يساعد الإنشاء المستمر لـ AppMaster لوثائق Swagger (Open API) المحدثة في الحفاظ على اتساق endpoints الخادم وسهولة إدارتها.

باختصار، تعد عملية الفرق جانبًا مهمًا لإدارة قواعد البيانات العلائقية، مما يتيح المعالجة الصحيحة لعدم الاتساق والتعارضات والتناقضات عبر المجموعات والسجلات والمخططات. تعمل منصة AppMaster no-code على تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية عالية الجودة وقابلة للتطوير وفعالة من خلال توفير أدوات بديهية لتحديد مخططات قاعدة البيانات ومعالجتها، مما يزيد من تبسيط عملية تصميم وتطوير التطبيقات المدعومة بقواعد البيانات العلائقية لمجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة.