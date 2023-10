Vijfde Normaalvorm (5NF), ook bekend als Projection-Join Normal Form (PJNF), is een normaalvorm op hoog niveau in de context van relationele databasesystemen. Het is een proces waarbij een databaseschema verder wordt verfijnd om problemen met betrekking tot redundantie en inconsistenties aan te pakken en ervoor te zorgen dat de database trouw blijft aan het beoogde ontwerp.

5NF wordt bereikt wanneer een database zich al in de optimale staat bevindt, met name wanneer deze de Vierde Normaalvorm (4NF) al heeft bereikt, en er geen verdere niet-triviale join-afhankelijkheden over meerdere tabellen worden geprojecteerd. In eenvoudiger bewoordingen wordt gezegd dat een database zich in 5NF bevindt wanneer alle join-afhankelijkheden in de database afhankelijk zijn van de beperkingen van de primaire sleutel (superkey) of worden geïmpliceerd door het schema.

Een van de belangrijkste redenen voor het bereiken van 5NF is het vermijden van redundantie binnen een database die tot afwijkingen zou kunnen leiden. Redundantie treedt op wanneer dezelfde gegevens in meerdere tabellen in het systeem worden herhaald als gevolg van onjuiste ontleding. Deze herhaling kan leiden tot ongewenste fouten bij het gebruik van de database voor verschillende toepassingen.

5NF werd oorspronkelijk voorgesteld door Ronald Fagin in 1979. Sindsdien zijn er verschillende algoritmen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat een database deze normale vorm bereikt. Eén zo'n algoritme omvat het gebruik van een proces genaamd "Lossless-Join Decomposition", dat het behoud van functionele afhankelijkheden garandeert bij het ontleden van een relatie in kleinere relaties. Dit is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat er geen informatie verloren gaat tijdens het ontbindingsproces.

5NF werd oorspronkelijk voorgesteld door Ronald Fagin in 1979. Sindsdien zijn er verschillende algoritmen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat een database deze normale vorm bereikt. Eén zo'n algoritme omvat het gebruik van een proces genaamd "Lossless-Join Decomposition", dat het behoud van functionele afhankelijkheden garandeert bij het ontleden van een relatie in kleinere relaties. Dit is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat er geen informatie verloren gaat tijdens het ontbindingsproces.

In overeenstemming met 5NF kunnen AppMaster applicaties naadloos functioneren met elke Postgresql-compatibele primaire database. De gegenereerde backend-applicaties, gebouwd met Go (golang), demonstreren een ongeëvenaarde schaalbaarheid, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik met hoge belasting en zakelijke toepassingen.

Laten we, om 5NF met een eenvoudig voorbeeld te illustreren, een database voor een schoolsysteem bekijken die informatie bevat over studenten, cursussen en docenten. Stel dat de primaire sleutel van de tabel een combinatie is van StudentID, CourseID en TeacherID. Als er een niet-triviale join-afhankelijkheid (dwz een afhankelijkheid die niet kan worden afgeleid uit de beperkingen van de primaire sleutel) in de tabel aanwezig is, zou dit erop wijzen dat de database zich niet in 5NF bevindt.

Als de join-afhankelijkheid nu door het schema kan worden geïmpliceerd, wordt gezegd dat de database zich in 5NF bevindt. Deze normale vorm zorgt ervoor dat elk stukje data op precies één plek in de database wordt opgeslagen, waardoor redundantie en informatieverlies wordt voorkomen. Door gebruik te maken van 5NF kunnen de klanten van AppMaster eenvoudig hun applicaties creëren, onderhouden en schalen zonder problemen te ondervinden die verband houden met redundantie en afwijkingen die de prestaties van hun applicaties mogelijk zouden kunnen belemmeren.

5NF is een essentiële stap in het proces van efficiënt databaseontwerp, vooral voor complexe systemen. Door zich aan de richtlijnen van 5NF te houden, kunnen ontwikkelaars ervoor zorgen dat hun databases gestroomlijnd, vrij van redundantie en schaalbaar zijn om aan de eisen van verschillende applicaties te voldoen. Het no-code platform van AppMaster belichaamt deze principes door een robuust en uitgebreid platform te bieden dat in staat is applicaties te genereren met consistente, schaalbare en onderhoudbare databasestructuren.