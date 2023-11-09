Azure Logic Apps هي خدمة سحابية بارزة تقدمها Microsoft ضمن نظام Azure البيئي الأوسع. إنه بمثابة نظام أساسي للتكامل كخدمة (iPaaS) يمكّن المطورين من تصميم وإنشاء وتشغيل مسارات عمل بدون خادم تعمل على دمج التطبيقات والبيانات والخدمات والأنظمة عبر المؤسسات والمؤسسات. فهو يوفر مجموعة من الموصلات المعدة مسبقًا والقوالب القياسية، مما يسمح للمطورين بالاتصال بسهولة بخدمات متباينة، وأتمتة العمليات المعقدة، وإنشاء تطبيقات قوية دون الحاجة إلى القلق بشأن إدارة البنية التحتية أو أي متطلبات خلفية.

في سياق الحوسبة بدون خادم، تعمل Azure Logic Apps على تسهيل تنسيق الوظائف بدون خادم والخدمات الصغيرة وغيرها من الموارد المستندة إلى السحابة، مما يسمح للمطورين بالتركيز على المنطق الأساسي لتطبيقاتهم، بينما يقوم Azure بإدارة التوفير والقياس والتصحيح والصيانة للبنية التحتية الأساسية. وهذا مفيد بشكل خاص للمؤسسات التي تتطلع إلى تقليل النفقات التشغيلية وتعزيز فعالية التكلفة وتسريع دورات حياة تطوير تطبيقاتها.

إحدى السمات المميزة الرئيسية لتطبيقات Azure Logic هي واجهة التصميم المرئي سهلة الاستخدام لبناء سير العمل، والتي تتوفر من خلال بوابة Azure أو Visual Studio أو حتى من خلال AppMaster ، وهي منصة قوية no-code لإنشاء الواجهة الخلفية والويب ، وتطبيقات الهاتف المحمول. باستخدام AppMaster ، يمكن للعملاء الاستفادة من إمكانات Azure Logic Apps لإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير ومرنة وقابلة للصيانة يمكنها التفاعل بسلاسة مع مجموعة متنوعة من الخدمات داخل نظام Azure البيئي وخارجه.

توفر Azure Logic Apps مجموعة واسعة من الموصلات المعدة مسبقًا، والتي تغطي أكثر من 200 خدمة، بدءًا من الأنظمة الشائعة مثل Office 365 وSalesforce وDropbox إلى الأدوات القوية مثل التعلم الآلي والخدمات المعرفية. يمكن أيضًا إنشاء موصلات مخصصة لاستيعاب متطلبات الواجهة الخلفية المحددة والفريدة من نوعها، والتكيف بشكل كامل مع العمليات التجارية لأي مؤسسة. تعمل الموصلات المتوفرة بسهولة على تسريع جهود التكامل بشكل كبير، مما يقلل من الوقت والموارد التي يتم إنفاقها على إنشاء خدمات معقدة وواجهات برمجة التطبيقات من البداية.

يمكن للمطورين الاستفادة من المنطق الشرطي وآليات التكرار ومعالجة الاستثناءات ضمن تطبيقات Azure Logic لتخصيص سير العمل وفقًا لمتطلباتهم المحددة، وبالتالي تحسين الأداء العام وقابلية الصيانة لتطبيقاتهم. علاوة على ذلك، يمكن مراقبة سير العمل وإدارته بسهولة عبر بوابة Azure، مما يجعل من السهل تتبع وتشخيص المشكلات التشغيلية وتحسين العمليات الأساسية بمرور الوقت.

يمكن للمؤسسات أيضًا الاستفادة من إجراءات الأمان القوية التي تستخدمها Azure Logic Apps، مثل تكامل Azure Active Directory للتحكم في الهوية والوصول، endpoints خدمة الشبكة الافتراضية للحفاظ على خصوصية البيانات، والتشفير المتوافق مع معايير الصناعة للبيانات أثناء الراحة وأثناء النقل. تتوافق Azure Logic Apps أيضًا مع مجموعة متنوعة من معايير الأمان العالمية والخاصة بالصناعة، مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وHIPAA وISO 27001، مما يضمن بقاء المعلومات الحساسة للعملاء محمية.

تعد قابلية التوسع ميزة مهمة أخرى تقدمها تطبيقات Azure Logic. باعتبارها خدمة مُدارة بالكامل ومبنية على أعلى وظائف Azure، يمكن لـ Logic Apps التوسع تلقائيًا لاستيعاب أعباء العمل المتقلبة، مما يمكّن المؤسسات من التعامل بسلاسة مع مستويات الطلب العالية دون الحاجة إلى التدخل اليدوي. ويضمن هذا، إلى جانب نموذج التسعير القائم على الاستهلاك، أن تدفع المؤسسات فقط مقابل الاستخدام الفعلي لخدمة Logic Apps، مما يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف وتحسين استخدام الموارد.

باختصار، تعمل Azure Logic Apps كأداة قوية للمطورين والشركات التي تسعى إلى تبسيط وتسريع تطوير التطبيقات بدون خادم وتكاملها وإدارتها. من خلال استخدام Azure Logic Apps بالاشتراك مع منصات مثل AppMaster ، يمكن للمؤسسات زيادة إنتاجيتها إلى الحد الأقصى، وتقليل النفقات التشغيلية، وتحقيق ميزة تنافسية في المشهد الرقمي المتطور باستمرار.