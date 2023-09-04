البرمجة الموجهة بالتدفق (FDP) هي نموذج لتطوير البرمجيات يركز على التصميم المعياري والمرتكز على البيانات للتطبيقات، مع التركيز على تدفق البيانات بين المكونات الوظيفية المترابطة. نشأ هذا النهج من مفاهيم برمجة تدفق البيانات وتطور لمعالجة التعقيدات ومتطلبات قابلية التوسع في أنظمة البرمجيات الحديثة. يعمل FDP على تعزيز التطوير الفعال وإعادة الاستخدام والصيانة للمكونات مع التركيز على الفصل الواضح بين الاهتمامات، مما يجعلها ذات أهمية خاصة في سياق الأدوات المرئية والأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، والتي تتيح التطوير السريع والفعال من حيث التكلفة للواجهة الخلفية والويب ، وتطبيقات الهاتف المحمول.

تتضمن المبادئ الأساسية لـ FDP النمطية، والتصميم المرتكز على البيانات، والاقتران غير المحكم، وفصل الاهتمامات، والتزامن. تشجع هذه المبادئ المطورين على بناء التطبيقات كشبكة من المكونات الوظيفية، كل منها مسؤول عن أداء مهمة محددة. تم تصميم المكونات لتكون قابلة لإعادة الاستخدام، مما يعني أنه يمكن مشاركتها عبر تطبيقات أو مشاريع مختلفة، مما يعزز إمكانية إعادة استخدام التعليمات البرمجية وقابلية الصيانة. في FDP، تتدفق البيانات عبر شبكة المكونات، مما يؤدي إلى تنفيذ المكونات عندما تتلقى مدخلاتها. يتيح ذلك التنفيذ المتوازي وغير المتزامن بكفاءة، مع تشغيل المكونات بشكل متزامن عند توفر البيانات، مما يقلل أوقات الانتظار ويحسن الأداء العام.

تستفيد الأنظمة الأساسية No-code low-code ، مثل AppMaster ، من مبادئ FDP لتوفير أدوات مرئية لتصميم التطبيقات وتنفيذها، باستخدام عناصر drag-and-drop لنماذج البيانات وعمليات الأعمال ومكونات واجهة المستخدم. يعمل هذا التمثيل الرسومي على تبسيط عملية التطوير ويجعلها في متناول جمهور أوسع، بما في ذلك غير المبرمجين. تقوم منصة AppMaster تلقائيًا بإنشاء كود المصدر للتطبيقات المصممة بلغات وأطر برمجة متطورة مثل Go (golang) للواجهة الخلفية، وVue3 للويب، وKotlin مع Jetpack Compose لنظام Android، و SwiftUI لنظام التشغيل iOS. التطبيقات التي تم إنشاؤها عديمة الحالة وقابلة للتطوير ومتوافقة تمامًا مع نموذج FDP.

أنتجت الأبحاث في البرمجة الموجهة بالتدفق العديد من الأطر والأدوات ولغات البرمجة المصممة خصيصًا لهذا النموذج. تتضمن بعض لغات وأدوات FDP المستخدمة على نطاق واسع LabVIEW وMax وPure Data ومكتبة TPL Dataflow من Microsoft. يتم استخدام FDP في مجالات التطبيقات المختلفة مثل معالجة الصوت والفيديو، وأنظمة التحكم، وخطوط أنابيب معالجة البيانات، وأتمتة العمليات التجارية، وسير عمل إنترنت الأشياء (IoT).

إحدى حالات الاستخدام البارزة لـ FDP هي معالجة البيانات، خاصة في سياق البيانات الضخمة والتحليلات في الوقت الفعلي. إن الدعم المتأصل للتزامن والتوازي والنمطية لـ FDP يجعله مناسبًا لإنشاء خطوط أنابيب معقدة لمعالجة البيانات تقوم بتوزيع ومعالجة كميات كبيرة من البيانات عبر موارد حسابية متعددة. تتضمن أمثلة أنظمة معالجة البيانات المعتمدة على التدفق Apache Flink وApache NiFi وGoogle Cloud Dataflow، والتي تمكن المطورين من تصميم ونشر تطبيقات معالجة البيانات الموزعة بسهولة.

في سياق AppMaster ، يتم استخدام نموذج FDP لتبسيط عملية تطوير التطبيق من خلال توفير أدوات مرئية بديهية لتصميم نماذج البيانات والعمليات التجارية وواجهات المستخدم. يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام لغة Go، وهي لغة عالية الأداء تتيح إمكانات توسيع ممتازة. علاوة على ذلك، ومن خلال الاستفادة من نهج FDP، يمكن لتطبيقات AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمخزن بيانات أساسي. يتم إنشاء تطبيقات AppMaster من الصفر مع كل تغيير في المخططات، مما يؤدي إلى التخلص من الديون الفنية وضمان الأداء الأمثل وقابلية الصيانة.

باستخدام FDP، يمكن للفرق تطوير التطبيقات بسرعة تصل إلى 10 مرات أسرع من الطرق التقليدية وبجزء بسيط من التكلفة. يمنح هذا المزيج من السرعة والفعالية من حيث التكلفة الشركات الصغيرة أو عملاء المؤسسات أو حتى المطورين المواطنين القدرة على إنشاء ونشر حلول برمجية وظيفية وقابلة للتطوير والتي قد تكون باهظة الثمن أو تستغرق وقتًا طويلاً. من خلال تسخير قوة البرمجة المستندة إلى التدفق، تعمل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster على تمكين المستخدمين من إنشاء حلول حديثة تلبي احتياجات العمل المعقدة مع تعزيز بنية تطبيقات قابلة للصيانة ونموذجية ومقاومة للمستقبل.