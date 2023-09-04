البرمجة المتزامنة هي نموذج برمجة أساسي يتم استخدامه عبر مجموعة واسعة من التطبيقات المبنية على منصة AppMaster no-code. في هذا النموذج، يتم تنفيذ المهام بالتسلسل، حيث يتم تنفيذ كل مهمة واحدة تلو الأخرى، حسب ترتيب كتابتها. يجب إكمال تنفيذ كل مهمة قبل أن تبدأ المهمة التالية، مما يضمن استيفاء جميع التبعيات بين المهام. يعد هذا الأسلوب لإدارة تدفق التحكم واضحًا ومباشرًا، مما يسمح للمطورين بالتنبؤ بسهولة وإدارة كيفية حدوث الأحداث في تطبيقاتهم.

تعتمد AppMaster على هذا النهج البرمجي التقليدي والمثبت لتزويد عملائها بمنصة مستقرة وفعالة لتطوير تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية القوية والموثوقة. يتمتع نموذج البرمجة المتزامنة بسجل حافل وراسخ في عالم تطوير البرمجيات، مما يجعله خيارًا شائعًا لتطبيقات AppMaster الخلفية التي تم إنشاؤها في Go (golang)، وتطبيقات الويب المدعومة بإطار عمل Vue3 وJS/TS، بالإضافة إلى تطبيقات الهاتف المحمول التي تستخدم Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS.

ومع ذلك، البرمجة المتزامنة لا تخلو من عيوبها، وأبرزها هو قدرتها على التسبب في اختناقات في الأداء. نظرًا لأن كل مهمة يجب أن تنتظر حتى تكتمل المهمة السابقة قبل أن يتم تنفيذها، فقد يؤدي ذلك في بعض الحالات إلى استخدام غير فعال لموارد النظام. وبالتالي، يجب على المطورين أن يضعوا في اعتبارهم عقوبات الأداء المحتملة هذه وأن يصمموا تطبيقاتهم بطريقة تقلل من تأثير أوجه القصور هذه. أحد الأساليب الشائعة للتخفيف من هذه المشكلات هو من خلال استخدام تقنيات البرمجة المتزامنة وغير المتزامنة، والتي تسمح بالتنفيذ المتوازي لمهام معينة في النظام.

في سياق AppMaster ، يهيمن نموذج البرمجة المتزامنة، حيث تهدف المنصة إلى تبسيط وتسريع عملية التطوير لعملائها. باستخدام البرمجة المتزامنة، يمكن AppMaster تقليل العبء المعرفي على المطورين مع الاستمرار في تزويدهم بالأدوات اللازمة لإنشاء تطبيقات عالية الأداء تتناسب مع احتياجات العمل. لزيادة فوائد البرمجة المتزامنة، يقدم AppMaster مجموعة شاملة من الأدوات المرئية لإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال endpoints REST API وWSS، مما يمكّن المطورين من إنشاء تطبيقات أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام البرمجة المتزامنة ضمن النظام البيئي AppMaster هي سهولة صيانة التطبيقات وتحديثها. نظرًا لأنه يتم إنشاء التطبيقات وفقًا لتدفق تحكم يمكن التنبؤ به وسهل الفهم، يمكن للمطورين تحديد المشكلات وحلها بسرعة أو إجراء تحسينات على التطبيقات الحالية دون التغلب على التعقيدات المرتبطة غالبًا بالنماذج البديلة، مثل البرمجة المتزامنة أو الموزعة. بالإضافة إلى ذلك، تجعل البرمجة المتزامنة من غير المرجح أن يتجاهل المطورون ظروف السباق المحتملة أو الجمود في تطبيقاتهم، مما يضمن مستوى أعلى من الاستقرار والموثوقية.

علاوة على ذلك، فإن استخدام البرمجة المتزامنة على منصة AppMaster يضمن بقاء التطبيقات عالية الأداء حتى مع تغير المتطلبات أو توسيع نطاقها. نظرًا لأن AppMaster يقوم بإعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، فلا يوجد أي دين فني، مما يمكّن المطورين من تحسين وظائف تطبيقاتهم وأدائها باستمرار دون تكبد تكاليف إضافية أو التضحية بوقت طرحها في السوق. يمكن أيضًا أن تتكامل التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster بسهولة مع أي قاعدة بيانات أساسية متوافقة مع PostgreSQL، مما يوفر للعملاء توافقًا سلسًا وراحة بال إضافية.

في الختام، تعد البرمجة المتزامنة عنصرًا حيويًا في منصة AppMaster no-code ، مما يمكّن العملاء من إنشاء تطبيقات ويب وجوال وخلفية موثوقة وفعالة وقابلة للتطوير. من خلال الالتزام بنموذج البرمجة الراسخ هذا، يضمن AppMaster سهولة فهم التطبيقات وصيانتها وتحديثها، مما يوفر للعملاء تجربة تطوير فائقة وفعالة من حيث التكلفة وسريعة. في حين أن البرمجة المتزامنة لها بعض القيود المتأصلة من حيث الأداء، فقد اتخذ AppMaster تدابير للتخفيف من هذه العيوب المحتملة من خلال توفير مجموعة شاملة من الأدوات والميزات التي تسمح للمطورين ببناء تطبيقات عالية الأداء دون المساس بالبساطة أو الوضوح.