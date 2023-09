Asynchrone Programmierung ist ein Programmierparadigma, das die gleichzeitige und nicht blockierende Ausführung von Aufgaben innerhalb einer Anwendung ermöglicht. Es ermöglicht die parallele und unabhängige Bearbeitung mehrerer Aufgaben, ohne auf den Abschluss einer einzelnen Aufgabe warten zu müssen. Im Kontext der Softwareentwicklung verbessert die asynchrone Programmierung die Anwendungsleistung, Reaktionsfähigkeit und Ressourcennutzung erheblich, indem sie Multitasking-Funktionen innerhalb einer Anwendung ermöglicht.

Bei der herkömmlichen synchronen Programmierung werden Aufgaben nacheinander ausgeführt, wobei jede Aufgabe auf den Abschluss der vorhergehenden Aufgabe warten muss, bevor sie beginnt. Dieser lineare Ansatz führt zu unproduktiven Wartezeiten, die die Anwendungsleistung erheblich beeinträchtigen können, insbesondere in Situationen mit zahlreichen blockierenden oder lang andauernden Vorgängen wie E/A-Verarbeitung, Netzwerkkommunikation und großen Rechenvorgängen.

Die asynchrone Programmierung zielt darauf ab, dieses Problem zu lösen, indem sie die gleichzeitige und voneinander unabhängige Verarbeitung mehrerer Aufgaben ermöglicht. Es verwendet Techniken wie Callbacks, Promises, Async/Await (in Sprachen, die dies unterstützen) und Multithreading, um die Ausführung von Aufgaben zu verwalten, was zu einer effizienten Nutzung der verfügbaren Ressourcen und einer verbesserten Reaktionsfähigkeit führt.

Zu den Hauptvorteilen der asynchronen Programmierung gehören eine verbesserte Anwendungsleistung, Reaktionsfähigkeit und eine geringere Latenz. Untersuchungen zeigen, dass Anwendungen, die asynchrone Programmiermethoden verwenden, einen bis zu viermal höheren Durchsatz und eine bis zu 50 % geringere Latenz erreichen können als ihre synchronen Gegenstücke. Darüber hinaus ermöglicht die asynchrone Programmierung Softwareentwicklern die Erstellung von Anwendungen, die umfangreiche, hochlastige und verteilte Rechenszenarien bewältigen können.

Beliebte Programmiersprachen und Plattformen wie JavaScript, Python, C#, Golang und Node.js bieten umfassende Unterstützung für asynchrone Programmierung durch dedizierte APIs, Bibliotheken und Sprachkonstrukte. JavaScript verwendet beispielsweise Rückrufe, Versprechen und die Async/Await-Syntax, um die asynchrone Codeausführung in Webanwendungen zu ermöglichen, während andere Sprachen wie Python und C# neben Parallelitätsbibliotheken und Multithreading-Mechanismen ähnliche Konstrukte verwenden.

AppMaster, eine leistungsstarke no-code -Plattform zum Erstellen von Backend-, Web- und Mobilanwendungen, nutzt asynchrone Programmiertechniken, um eine hohe Leistung und Reaktionsfähigkeit der generierten Anwendungen sicherzustellen. Mit seinem innovativen Ansatz zur Anwendungsentwicklung ermöglicht AppMaster Kunden die visuelle Gestaltung von Datenmodellen, Geschäftsprozessen, REST-APIs und WebSocket- endpoints für Backend-Anwendungen. Asynchrone Programmierung ist ein entscheidender Aspekt der von AppMaster generierten Backend-Anwendungen, die in Go (Golang) geschrieben sind.

Für Webanwendungen lässt sich AppMaster in das Vue3-Framework integrieren, das asynchrone Programmierung nativ unterstützt und es Kunden ermöglicht, reaktionsschnelle und interaktive Benutzeroberflächen zu erstellen. Ebenso erleichtert das servergesteuerte Mobile Application Framework AppMaster (basierend auf Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS) die asynchrone Kommunikation zwischen den Frontend- und Backend-Komponenten einer mobilen App und sorgt so für reibungslose und nahtlose Benutzererlebnisse.

Während die asynchrone Programmierung zahlreiche Vorteile bietet, führt sie auch zu zusätzlicher Komplexität des Codes und erfordert, dass Entwickler Herausforderungen wie Callback-Hölle, Rennbedingungen und Fehlerbehandlung berücksichtigen. Um diese Bedenken auszuräumen, sollten Entwickler bei der Implementierung asynchroner Programmiertechniken Best Practices anwenden, z. B. die Verwendung geeigneter Fehlerbehandlungsmechanismen, die Modularisierung des Codes zur besseren Lesbarkeit und die Koordinierung der Ausführung gleichzeitiger Aufgaben mithilfe von Synchronisierungsmechanismen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die asynchrone Programmierung ein leistungsstarkes Paradigma in der Softwareentwicklungslandschaft ist, das die Erstellung hocheffizienter und reaktionsfähiger Anwendungen ermöglicht, die den Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungsfällen gerecht werden. Die no-code Plattform von AppMaster nutzt die Vorteile der asynchronen Programmierung voll aus und integriert sie in die Grundlage des Anwendungsgenerierungsprozesses. Dadurch wird sichergestellt, dass die resultierenden Backend-, Web- und Mobilanwendungen durchweg ein hohes Maß an Leistung und Reaktionsfähigkeit aufweisen und gleichzeitig die Gesamtentwicklungszeit verkürzt werden und Kosten.