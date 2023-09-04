البرمجة المتوازية هي نموذج في علوم الكمبيوتر وهندسة البرمجيات يركز على تصميم وتطوير وتنفيذ البرامج التي تؤدي عمليات حسابية أو مهام متعددة في وقت واحد. يستفيد هذا النهج من توفر المعالجات متعددة النواة والأنظمة متعددة المعالجات والبنى التحتية للحوسبة الموزعة لزيادة الكفاءة الحسابية وقوة المعالجة إلى أقصى حد. فهو يمكّن مطوري البرامج من كتابة البرامج التي يمكنها التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة ومعالجة المهام الحسابية المكثفة وحل المشكلات المعقدة بأداء أعلى. لقد كانت البرمجة المتوازية حاسمة لنجاح الحوسبة العلمية، وتحليلات البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والعديد من التطبيقات في الوقت الحقيقي التي تتطلب أوقات معالجة سريعة.

في سياق نماذج البرمجة، تعتبر البرمجة المتوازية عنصرا أساسيا في تطوير البرمجيات الحديثة للحوسبة عالية الأداء، وتلبية احتياجات حالات الاستخدام والمجالات المتنوعة. لقد أصبحت ذات أهمية متزايدة مع تطور بنيات الكمبيوتر لتشمل العديد من النوى والمعالجات، مما يجعل التنفيذ التسلسلي للمهام غير فعال. الهدف الأساسي للبرمجة الموازية هو زيادة استخدام الموارد لنظام حوسبة معين مع تقليل التكاليف العامة بسبب التنسيق والتواصل بين الوحدات المستقلة المشاركة في المعالجة المتزامنة.

تعتمد البرمجة المتوازية على العديد من النماذج والتقنيات، مثل توازي المهام، وتوازي البيانات، وخطوط الأنابيب، وتمرير الرسائل، وغيرها. يتضمن توازي المهام التنفيذ المتزامن لمهام متميزة، مستقلة عن بعضها البعض، بينما يركز توازي البيانات على معالجة نفس المهمة على عناصر بيانات متعددة في وقت واحد. خط الأنابيب هو أسلوب يتم فيه تقسيم المهام المتعددة إلى مهام فرعية وتخصيصها لوحدات معالجة مختلفة بحيث يتم تغذية مخرجات مهمة فرعية واحدة في مدخلات المهمة الفرعية التالية، مما يتيح التدفق المستمر للمعالجة. في المقابل، تمرير الرسائل هو آلية اتصال تستخدم لتبادل البيانات بين المهام أو العمليات المتوازية دون مشاركة الذاكرة، وغالبًا ما يتم تطبيقها في أنظمة الحوسبة الموزعة.

هناك العديد من التحديات والتعقيدات المرتبطة بالبرمجة المتوازية، بما في ذلك المزامنة، وموازنة التحميل، وحمل الاتصالات، والتسامح مع الأخطاء. تضمن المزامنة الترتيب الصحيح للتنفيذ للمهام المترابطة، بينما تهدف موازنة التحميل إلى توزيع أحمال العمل بشكل موحد بين وحدات المعالجة لمنع أوقات الخمول وزيادة استخدام الموارد إلى الحد الأقصى. تشير نفقات الاتصالات إلى النفقات الإضافية المتكبدة في نقل البيانات بين المهام المتوازية، والتي غالبًا ما تؤثر على أداء التطبيق. يتعامل التسامح مع الأخطاء مع أساليب المتانة والاسترداد في حالة فشل المكونات، مما يضمن استمرار البرنامج بنجاح على الرغم من عدم اليقين المتأصل.

لتسهيل البرمجة الموازية، تم تطوير أدوات ومكتبات ولغات مختلفة. يمكن للمبرمجين الاختيار بين نماذج البرمجة المتوازية المختلفة مثل OpenMP وMPI وCUDA، وحتى اللغات المصممة خصيصًا للتوازي، مثل Erlang أو Chapel، اعتمادًا على متطلباتهم وحالات الاستخدام الخاصة بهم. توفر هذه الأدوات بنيات محددة مسبقًا للمناطق المتوازية، والمزامنة، والاتصالات، وإدارة الموارد، مما يسمح للمطورين بكتابة تعليمات برمجية متوازية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

في منصة AppMaster no-code ، نسعى جاهدين لدمج أفضل الممارسات والتقنيات من البرمجة الموازية في عملية تطوير التطبيقات لدينا. تقوم أداتنا القوية no-code بإنشاء تطبيقات خلفية وتطبيقات الويب والهواتف المحمولة التي تتبع نهج التطوير المرئي، مما يسهل تنفيذ العمليات المتوازية المعقدة. يلبي مصمم عمليات الأعمال المرئية وإطار العمل الذي يحركه الخادم AppMaster متطلبات البرمجة المتوازية المختلفة، مما يوفر للمستخدمين المرونة اللازمة لتنفيذ الخوارزميات المعقدة ومنطق المعالجة عبر مكونات التطبيق المختلفة.

تعتمد التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster على لغة Go (Golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وإطار Vue3 لتطبيقات الويب، وKotlin مع Jetpack Compose لنظام Android أو SwiftUI لنظام iOS لتطبيقات الهاتف المحمول. تتمتع هذه اللغات والأطر بدعم أصلي لبنيات ومفاهيم البرمجة المتوازية، مما يزيد من قوة المعالجات متعددة النواة وأنظمة الحوسبة الموزعة لبناء تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الأداء. يستخدم AppMaster هذه القوة لتمكين المطورين من إنشاء منتجات برمجية قوية وفعالة ومحسنة تلبي مجموعة واسعة من سيناريوهات الأعمال، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة.

في الختام، البرمجة المتوازية هي نموذج لا غنى عنه في تطوير البرمجيات الحديثة، مما يسمح بتطبيقات فعالة وعالية الأداء يمكنها تلبية الاحتياجات الحسابية المعقدة. من خلال دمج تقنيات البرمجة المتوازية في منصة AppMaster no-code ، نحن قادرون على تقديم أدوات قوية للمستخدمين لإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وعالية الأداء، دون قيود أساليب التطوير التقليدية. مع AppMaster ، يمكنك التأكد من وجود بيئة تطوير حديثة تمكنك من إنشاء تطبيقات قادرة على تلبية متطلبات العالم الرقمي اليوم.