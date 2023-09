Programowanie asynchroniczne to paradygmat programowania, który umożliwia współbieżne i nieblokujące wykonywanie zadań w aplikacji. Umożliwia równoległe i niezależne przetwarzanie wielu zadań bez oczekiwania na zakończenie pojedynczego zadania. W kontekście tworzenia oprogramowania programowanie asynchroniczne znacznie poprawia wydajność aplikacji, responsywność i wykorzystanie zasobów, umożliwiając wielozadaniowość w aplikacji.

W tradycyjnym programowaniu synchronicznym zadania działają sekwencyjnie, a każde zadanie musi poczekać przed rozpoczęciem na zakończenie poprzedniego. To liniowe podejście powoduje bezproduktywne okresy oczekiwania, które mogą znacznie obniżyć wydajność aplikacji, szczególnie w sytuacjach związanych z licznymi blokowaniami lub długotrwałymi operacjami, takimi jak przetwarzanie we/wy, komunikacja sieciowa i duże operacje obliczeniowe.

Programowanie asynchroniczne ma na celu rozwiązanie tego problemu, umożliwiając jednoczesne przetwarzanie wielu zadań, niezależnie od siebie. Wykorzystuje techniki takie jak wywołania zwrotne, obietnice, async/await (w językach, które je obsługują) i wielowątkowość do zarządzania wykonywaniem zadań, co skutkuje efektywnym wykorzystaniem dostępnych zasobów i lepszą responsywnością.

Główne zalety korzystania z programowania asynchronicznego obejmują zwiększoną wydajność aplikacji, responsywność i zmniejszone opóźnienia. Badania pokazują, że aplikacje wykorzystujące metody programowania asynchronicznego mogą osiągnąć do 4 razy większą przepustowość i do 50% mniejsze opóźnienia niż ich synchroniczne odpowiedniki. Ponadto programowanie asynchroniczne umożliwia twórcom oprogramowania tworzenie aplikacji zdolnych do obsługi scenariuszy obliczeń rozproszonych na dużą skalę, przy dużym obciążeniu i dużym obciążeniu.

Popularne języki i platformy programowania, takie jak JavaScript, Python, C#, Golang i Node.js, zapewniają szeroką obsługę programowania asynchronicznego za pośrednictwem dedykowanych interfejsów API, bibliotek i konstrukcji językowych. Na przykład JavaScript wykorzystuje wywołania zwrotne, obietnice i składnię asynchroniczną/oczekiwania, aby umożliwić asynchroniczne wykonywanie kodu w aplikacjach internetowych, podczas gdy inne języki, takie jak Python i C#, wykorzystują podobne konstrukcje wraz z bibliotekami współbieżności i mechanizmami wielowątkowymi.

AppMaster, potężna platforma no-code, do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, wykorzystuje techniki programowania asynchronicznego, aby zapewnić wysoką wydajność i responsywność generowanych aplikacji. Dzięki innowacyjnemu podejściu do tworzenia aplikacji AppMaster umożliwia klientom wizualne projektowanie modeli danych, procesów biznesowych, interfejsów API REST i endpoints WebSocket dla aplikacji backendowych. Programowanie asynchroniczne jest krytycznym aspektem aplikacji backendowych generowanych przez AppMaster napisanych w języku Go (golang).

W przypadku aplikacji internetowych AppMaster integruje się ze strukturą Vue3, która natywnie obsługuje programowanie asynchroniczne, umożliwiając klientom tworzenie wysoce responsywnych i interaktywnych interfejsów użytkownika. Podobnie środowisko aplikacji mobilnych oparte na serwerze AppMaster (oparte na Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla iOS) ułatwia asynchroniczną komunikację pomiędzy komponentami frontendu i backendu aplikacji mobilnej, zapewniając płynne i bezproblemowe doświadczenia użytkownika.

Chociaż programowanie asynchroniczne oferuje wiele korzyści, wprowadza również dodatkową złożoność do kodu i wymaga od programistów pamiętania o wyzwaniach, takich jak piekło wywołań zwrotnych, warunki wyścigu i obsługa błędów. Aby złagodzić te obawy, programiści powinni stosować najlepsze praktyki podczas wdrażania technik programowania asynchronicznego, takie jak stosowanie odpowiednich mechanizmów obsługi błędów, modularyzacja kodu w celu zapewnienia czytelności i koordynowanie wykonywania współbieżnych zadań przy użyciu mechanizmów synchronizacji.

Podsumowując, programowanie asynchroniczne to potężny paradygmat w krajobrazie tworzenia oprogramowania, umożliwiający tworzenie wysoce wydajnych i responsywnych aplikacji, które są w stanie sprostać wymaganiom różnych przypadków użycia. Platforma no-code AppMaster w pełni docenia zalety programowania asynchronicznego i włącza je do podstawy procesu generowania aplikacji, zapewniając, że powstałe aplikacje backendowe, internetowe i mobilne stale wykazują wysoki poziom wydajności i responsywności, jednocześnie skracając ogólny czas programowania i koszty.