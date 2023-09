La programmation asynchrone est un paradigme de programmation qui permet l'exécution simultanée et non bloquante de tâches au sein d'une application. Il permet le traitement parallèle et indépendant de plusieurs tâches sans attendre l'achèvement d'une seule tâche. Dans le contexte du développement de logiciels, la programmation asynchrone améliore considérablement les performances, la réactivité et l'utilisation des ressources des applications en permettant des capacités multitâches au sein d'une application.

Dans la programmation synchrone traditionnelle, les tâches fonctionnent de manière séquentielle, chaque tâche devant attendre la fin de la tâche précédente avant de commencer. Cette approche linéaire crée des périodes d'attente improductives, qui peuvent dégrader considérablement les performances des applications, en particulier dans les situations impliquant de nombreuses opérations bloquantes ou de longue durée telles que le traitement des E/S, les communications réseau et les opérations de calcul volumineuses.

La programmation asynchrone vise à résoudre ce problème en permettant le traitement simultané de plusieurs tâches, indépendantes les unes des autres. Il utilise des techniques telles que les rappels, les promesses, l'async/wait (dans les langages qui le prennent en charge) et le multithreading pour gérer l'exécution des tâches, ce qui entraîne une utilisation efficace des ressources disponibles et une réactivité améliorée.

Les principaux avantages de l’utilisation de la programmation asynchrone incluent des performances applicatives améliorées, une réactivité et une latence réduite. Les recherches révèlent que les applications qui adoptent des méthodes de programmation asynchrone peuvent atteindre un débit jusqu'à 4 fois supérieur et une latence jusqu'à 50 % inférieure à celles de leurs homologues synchrones. De plus, la programmation asynchrone permet aux développeurs de logiciels de créer des applications capables de gérer des scénarios informatiques distribués à grande échelle, à charge élevée.

Les langages et plates-formes de programmation populaires, tels que JavaScript, Python, C#, Golang et Node.js, offrent une prise en charge étendue de la programmation asynchrone via des API, des bibliothèques et des constructions de langage dédiées. Par exemple, JavaScript utilise des rappels, des promesses et une syntaxe asynchrone/attente pour permettre l'exécution de code asynchrone dans les applications Web, tandis que d'autres langages comme Python et C# utilisent des constructions similaires aux côtés de bibliothèques de concurrence et de mécanismes multithread.

AppMaster, une puissante plate no-code pour la création d'applications backend, Web et mobiles, exploite des techniques de programmation asynchrone pour garantir des performances et une réactivité élevées dans les applications générées. Grâce à son approche innovante du développement d'applications, AppMaster permet aux clients de concevoir visuellement des modèles de données, des processus métier, des API REST et endpoints WebSocket pour les applications backend. La programmation asynchrone est un aspect essentiel des applications backend générées par AppMaster et écrites en Go (golang).

Pour les applications Web, AppMaster s'intègre au framework Vue3, qui prend en charge de manière native la programmation asynchrone, permettant aux clients de créer des interfaces utilisateur hautement réactives et interactives. De même, le cadre d'application mobile piloté par AppMaster Server (basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS) facilite la communication asynchrone entre les composants frontend et backend d'une application mobile, garantissant ainsi des expériences utilisateur fluides et transparentes.

Bien que la programmation asynchrone offre de nombreux avantages, elle introduit également une complexité supplémentaire dans le code et oblige les développeurs à être attentifs aux défis tels que l'enfer des rappels, les conditions de concurrence et la gestion des erreurs. Pour atténuer ces problèmes, les développeurs doivent utiliser les meilleures pratiques lors de la mise en œuvre de techniques de programmation asynchrone, telles que l'utilisation de mécanismes de gestion des erreurs appropriés, la modularisation du code pour plus de lisibilité et la coordination de l'exécution de tâches simultanées à l'aide de mécanismes de synchronisation.

En conclusion, la programmation asynchrone est un paradigme puissant dans le paysage du développement logiciel, permettant la création d'applications hautement efficaces et réactives, capables de répondre aux exigences d'une variété de cas d'utilisation. La plate no-code d' AppMaster apprécie pleinement les avantages de la programmation asynchrone et les intègre dans la base de son processus de génération d'applications, garantissant que les applications backend, Web et mobiles qui en résultent présentent systématiquement des niveaux élevés de performances et de réactivité tout en réduisant le temps de développement global. et les coûts.