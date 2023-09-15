في سياق قواعد البيانات العلائقية، المؤشر هو كائن قاعدة بيانات يمكّن من اجتياز الصفوف ومعالجتها في مجموعة النتائج التي يتم إرجاعها من تنفيذ الاستعلام. يعمل المؤشر كمؤشر، مما يوفر قدرًا أكبر من التحكم والمرونة عند العمل مع الاستعلامات المعقدة ومجموعات البيانات الكبيرة وعمليات قاعدة البيانات المتقدمة. تُستخدم المؤشرات بشكل شائع في التطبيقات واسعة النطاق، حيث يعد استرجاع البيانات وإدارتها بكفاءة أمرًا بالغ الأهمية للأداء والوظائف بشكل عام.

عند العمل مع قواعد البيانات الارتباطية، من المهم فهم الدور الذي تلعبه المؤشرات في تنفيذ أوامر SQL وإدارة البيانات في قاعدة البيانات. تقليديًا، عند تنفيذ عبارة SELECT، يقوم نظام إدارة قاعدة البيانات (DBMS) بإرجاع كافة الصفوف المطابقة مرة واحدة. قد يكون هذا الأسلوب مستهلكًا للموارد وغير فعال، خاصة عند التعامل مع عدد كبير من الصفوف. تعمل المؤشرات على تخفيف هذه المشكلات من خلال السماح للمطورين بالتحكم في تدفق البيانات وجلب مجموعة فرعية أو صف واحد فقط من مجموعة النتائج في المرة الواحدة، مما يقلل الضغط على موارد النظام.

تعد المؤشرات أداة أساسية للمطورين الذين يستخدمون منصة AppMaster no-code. إن إنشاء نموذج البيانات المرئية للنظام الأساسي وتصميم عمليات الأعمال وتكامل REST API المُنشأ تلقائيًا يجعل من السهل تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية التي تعمل بكفاءة مع قواعد البيانات العلائقية المتوافقة مع PostgreSQL. توفر المؤشرات تحكمًا ومرونة إضافيين، مما يتيح التعامل بكفاءة مع مجموعات البيانات الكبيرة والاستعلامات المعقدة لتحسين أداء التطبيق وقابلية التوسع.

هناك أنواع مختلفة من المؤشرات اعتمادًا على نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS) المستخدم، ولكنها تنقسم بشكل عام إلى فئتين رئيسيتين: المؤشرات من جانب العميل والمؤشرات من جانب الخادم. يتم التحكم في المؤشرات من جانب العميل بواسطة تطبيق العميل، الذي يجب عليه إدارة استرداد البيانات من الخادم والحفاظ على موضع المؤشر. من ناحية أخرى، يتم التحكم في المؤشرات من جانب الخادم بواسطة الخادم، الذي يعالج استرداد البيانات ويحافظ على موضع المؤشر داخليًا، ويعيد فقط الصفوف المحددة إلى تطبيق العميل.

في سياق قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL والتي يدعمها AppMaster ، يمكننا التركيز على المؤشرات من جانب الخادم. يمكن إنشاء هذه المؤشرات باستخدام الأمر DECLARE CURSOR، ويمكن استخدامها لاسترداد الصفوف من استعلام محدد واحدًا تلو الآخر باستخدام الأمر FETCH. من الممكن أيضًا التحكم في سلوك المؤشر باستخدام أوامر MOVE وUPDATE وDELETE وغيرها.

لإنشاء مؤشر، يحتاج المطور أولاً إلى كتابة عبارة SELECT تحدد مجموعة النتائج التي سيجلب المؤشر منها الصفوف. يتم بعد ذلك تمرير عبارة SQL هذه إلى الأمر DECLARE CURSOR، الذي يقوم بتعيين معرف فريد للمؤشر. يتم استخدام الأمر OPEN لتنشيط المؤشر وبدء اجتياز الصفوف. يقوم الأمر FETCH باسترداد الصفوف من المؤشر بالترتيب المطلوب وإعادتها إلى تطبيق العميل. يتم استخدام الأمر CLOSE لإغلاق الموارد المرتبطة بالمؤشر وتحريرها عندما لا تعود هناك حاجة إليها.

على سبيل المثال، خذ بعين الاعتبار جدول قاعدة بيانات يسمى "المبيعات" والذي يحتوي على الأعمدة "product_id" و"الكمية" و"sale_price". لإنشاء مؤشر يسترد صفوف هذا الجدول بترتيب تنازلي بناءً على سعر البيع، سيتم استخدام أوامر SQL التالية:

قم بتعريف sales_cursor CURSOR FOR حدد معرف_المنتج، والكمية، وسعر_البيع من المبيعات الطلب حسب Sale_price DESC؛ فتح sales_cursor؛ جلب التالي من sales_cursor؛

يقوم أمر FETCH في هذا المثال بإرجاع الصف التالي في جدول المبيعات بأعلى سعر بيع. يمكن تنفيذ أوامر FETCH إضافية حتى يتم استرداد كافة الصفوف، ويتم استخدام الأمر CLOSE لإغلاق مؤشر المبيعات.

بالإضافة إلى المؤشرات القياسية، يدعم PostgreSQL ميزات المؤشر المتقدمة مثل المؤشرات القابلة للتمرير، والتي تسمح باجتياز مجموعة النتائج ثنائية الاتجاه، والمؤشرات القابلة للحمل، والتي تبقي المؤشر مفتوحًا عبر معاملات متعددة. توفر ميزات المؤشر المتقدمة هذه مرونة أكبر عند العمل مع مجموعات البيانات الكبيرة ومجموعات النتائج المعقدة.

من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من قوتها، إلا أن المؤشرات يمكن أن تقدم أداءً إضافيًا وتعقيدًا للتطبيق. لذلك، يجب على المطورين استخدامها بحكمة وعند الضرورة فقط. عند استخدام المؤشر، من الضروري تحسين الاستعلامات وإدارة المعاملات بفعالية والتخطيط بعناية لبنية التطبيق لضمان الأداء الأمثل وتكامل قاعدة البيانات.

باختصار، يعد المؤشر في سياق قواعد البيانات العلائقية أداة أساسية للمطورين الذين يعملون مع التطبيقات واسعة النطاق والاستعلامات المعقدة. من خلال التركيز على المؤشرات الموجودة على جانب الخادم لقواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL والتي يستخدمها AppMaster ، فإنها تتيح استرجاع الصفوف ومعالجتها بكفاءة، مما يوفر التحكم في اجتياز البيانات وتقليل استهلاك الموارد. من خلال الاستخدام السليم وممارسات التحسين، يمكن للمؤشرات تحسين أداء ووظائف التطبيقات المستندة إلى قاعدة البيانات والتي تم تطويرها على النظام الأساسي AppMaster no-code بشكل كبير.