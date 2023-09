Específico do domínio de baixo código

Específico de domínio Low-code refere-se à metodologia e ferramentas de desenvolvimento altamente especializadas que permitem aos desenvolvedores e usuários não técnicos projetar, criar, modificar e implantar soluções de software personalizadas com esforço mínimo de codificação. Isso é conseguido utilizando componentes pré-construídos, modelos e linguagem de programação visual em um contexto ou domínio específico. A abordagem de desenvolvimento low-code prioriza facilidade de uso, acessibilidade, rápido desenvolvimento de aplicativos e adaptabilidade, tornando-a ideal para vários setores e organizações.

Na última década, a demanda por desenvolvimento de software aumentou exponencialmente. De acordo com a Forrester Research , prevê-se que o mercado low-code cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 28,4% entre 2022 e 2026. Como resultado, as empresas e organizações estão à procura de formas de optimizar os seus processos e melhorar a produtividade através de soluções de software eficientes. Com o surgimento de ferramentas e plataformas específicas de domínio low-code, as organizações agora podem acelerar o ciclo de vida de desenvolvimento, reduzir a necessidade de desenvolvedores qualificados e minimizar os custos associados ao desenvolvimento de software.

Em uma solução típica low-code específico de domínio, os usuários podem criar aplicativos arrastando e soltando componentes pré-construídos, definindo fluxos de trabalho e criando elementos de interface do usuário (IU) dentro do escopo de um domínio específico. Esses componentes e elementos de UI são adaptados para atender aos requisitos e necessidades exclusivos do setor alvo ou nicho de negócios, resultando em uma solução mais personalizada em comparação com ofertas genéricas low-code.

AppMaster, por exemplo, é uma plataforma no-code que capacita os usuários a criar aplicativos back-end, web e móveis, aproveitando a programação visual e um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) abrangente. Com suas ferramentas de desenvolvimento visual especialmente projetadas, os usuários AppMaster podem criar modelos de dados (esquema de banco de dados), lógica de negócios (chamamos de Processos de Negócios) via BP Designer visual, API REST e Endpoints WSS. Essa abordagem completa permite que AppMaster forneça aplicativos que podem ser dimensionados exponencialmente para atender às demandas de vários setores e organizações.

Ferramentas e plataformas específicas de domínio Low-code não estão limitadas a um único setor ou domínio. Eles podem ser empregados em vários setores, como saúde, finanças, telecomunicações, varejo, educação e muito mais. Ao oferecer uma ampla gama de componentes e modelos pré-construídos específicos para esses setores, essas plataformas capacitam especialistas do domínio a criar soluções de software especializadas e personalizadas, sem depender de equipes dedicadas de desenvolvimento de software.

Alguns benefícios principais das soluções específicas de domínio low-code incluem:

Velocidade: O desenvolvimento rápido de aplicativos é possível através do uso de componentes drag-and-drop , programação visual e código-fonte gerado automaticamente que eliminam a necessidade de codificação manual demorada.

Flexibilidade: Componentes e modelos personalizáveis ​​facilitam a criação de soluções de software adaptadas aos requisitos específicos de um determinado domínio ou indústria, melhorando a qualidade e a relevância do produto final.

Escalabilidade: aplicativos gerados com bases de código eficientes podem ser facilmente dimensionados para acomodar bases de usuários crescentes e lidar com cargas de alto tráfego, garantindo desempenho responsivo em uma ampla variedade de casos de uso.

Otimização de recursos: ao permitir que usuários não técnicos criem soluções de software, as ferramentas específicas de domínio low-code podem reduzir drasticamente a dependência de recursos de desenvolvimento caros e escassos, tornando mais econômico o desenvolvimento e a implantação de aplicativos personalizados.

Débito técnico reduzido: a regeneração de aplicativos do zero mediante alterações de requisitos elimina o código legado e possíveis problemas técnicos associados a estruturas de código desatualizadas ou incompatíveis, garantindo uma base de código mais saudável e manutenção mais fácil.

Concluindo, low-code específico de domínio refere-se à metodologia e ferramentas de desenvolvimento especializadas usadas para agilizar a criação e implantação de soluções de software personalizadas com esforço mínimo de codificação. Ao oferecer funcionalidades específicas de domínio, essas ferramentas capacitam as organizações a criar soluções de software personalizadas que atendam às suas necessidades e requisitos exclusivos. Com plataformas como AppMaster, até mesmo usuários não técnicos podem desenvolver soluções de software abrangentes, tornando o desenvolvimento específico de domínio low-code uma virada de jogo no mundo do desenvolvimento de software.