الأدوار الوظيفية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

تشير الأدوار الوظيفية Low-code إلى المناصب والمسؤوليات المهنية داخل صناعة تطوير البرمجيات والتي تتضمن استخدام منصات تطوير low-code أو no-code ، مثل AppMaster ، لتصميم الحلول الرقمية وإنشائها ونشرها بسرعة. تؤكد هذه الأدوار الوظيفية على الاستفادة من بيئات التطوير المرئية والمكونات المعيارية والعمليات الآلية بدلاً من كتابة أسطر واسعة من التعليمات البرمجية يدويًا. ونتيجة لذلك، يركز المحترفون ذوو الخبرة low-code على تقديم حلول برمجية بشكل أسرع، وبسهولة أكبر، وتقليل الديون الفنية، وخفض تكاليف التطوير.

ووفقاً للدراسات الحديثة، يشهد تطوير low-code نمواً كبيراً، حيث من المتوقع أن يصل السوق إلى 45.5 مليار دولار بحلول عام 2025، وذلك بسبب الطلب المتزايد على حلول تطوير البرمجيات السريعة والفعالة من حيث التكلفة عبر مختلف الصناعات. تشمل هذه الأدوار الوظيفية low-code العديد من القدرات المهنية، بدءًا من محللي الأعمال والمطورين المواطنين إلى المتخصصين low-code ومهندسي الأنظمة الأساسية. غالبًا ما يتعاون الموظفون المشاركون في هذه المناصب مع أصحاب المصلحة الآخرين في تطوير البرمجيات، مثل مديري المشاريع ومهندسي ضمان الجودة وأصحاب المنتجات، مما يضمن أن التطبيقات المطورة تلبي متطلبات المستخدم وتلتزم بالمعايير التنظيمية.

بعض الأدوار الوظيفية السائدة low-code هي:

محللو الأعمال: محللو الأعمال مسؤولون عن جمع متطلبات المستخدم، وتحليل العمليات التجارية، وتحديد المواصفات الوظيفية للتطبيقات المطورة. يتواصل هؤلاء المحترفون مع أصحاب المصلحة في المشروع لضمان الترجمة الدقيقة لاحتياجاتهم إلى مواصفات قابلة للتنفيذ، مما يتطلب الحد الأدنى من الترميز المخصص. ويمكنهم أيضًا استخدام منصات low-code لإنشاء نماذج أولية سريعة وإثبات المفاهيم، والتحقق من صحة تصميمات التطبيقات الأولية وتقليل إعادة العمل.

محللو الأعمال مسؤولون عن جمع متطلبات المستخدم، وتحليل العمليات التجارية، وتحديد المواصفات الوظيفية للتطبيقات المطورة. يتواصل هؤلاء المحترفون مع أصحاب المصلحة في المشروع لضمان الترجمة الدقيقة لاحتياجاتهم إلى مواصفات قابلة للتنفيذ، مما يتطلب الحد الأدنى من الترميز المخصص. ويمكنهم أيضًا استخدام منصات لإنشاء نماذج أولية سريعة وإثبات المفاهيم، والتحقق من صحة تصميمات التطبيقات الأولية وتقليل إعادة العمل. المطورون المواطنون: المطورون المواطنون هم أفراد غير تقنيين يستفيدون من أدوات التطوير low-code لإنشاء حلول مخصصة لفرقهم أو أقسامهم، دون الحاجة إلى خبرة برمجية واسعة النطاق. يمتلك هؤلاء الأفراد معرفة بالمجال ويمكنهم تطوير التطبيقات بسرعة لمعالجة نقاط الضعف المحددة داخل مؤسستهم، مما يؤدي إلى تسريع التحول الرقمي الشامل.

المطورون المواطنون هم أفراد غير تقنيين يستفيدون من أدوات التطوير لإنشاء حلول مخصصة لفرقهم أو أقسامهم، دون الحاجة إلى خبرة برمجية واسعة النطاق. يمتلك هؤلاء الأفراد معرفة بالمجال ويمكنهم تطوير التطبيقات بسرعة لمعالجة نقاط الضعف المحددة داخل مؤسستهم، مما يؤدي إلى تسريع التحول الرقمي الشامل. متخصصو Low-code : يتقن المتخصصون Low-code استخدام الأنظمة الأساسية والتقنيات low-code ، مع التركيز على تصميم التطبيقات وتطويرها وتكاملها مع الأنظمة الحالية. يقوم هؤلاء المتخصصون أيضًا بتنفيذ أفضل الممارسات للتطوير الفعال low-code ، بما في ذلك صيانة التطبيقات وإصدار الإصدارات وإدارة التغيير. ويمكنهم أيضًا إجراء دورات تدريبية وورش عمل، مما يعزز ثقافة التطوير low-code داخل المنظمة.

يتقن المتخصصون استخدام الأنظمة الأساسية والتقنيات ، مع التركيز على تصميم التطبيقات وتطويرها وتكاملها مع الأنظمة الحالية. يقوم هؤلاء المتخصصون أيضًا بتنفيذ أفضل الممارسات للتطوير الفعال ، بما في ذلك صيانة التطبيقات وإصدار الإصدارات وإدارة التغيير. ويمكنهم أيضًا إجراء دورات تدريبية وورش عمل، مما يعزز ثقافة التطوير داخل المنظمة. مهندسو المنصات: يشرف مهندسو المنصات على البنية الشاملة لتطوير التطبيقات، ويطبقون مبادئ low-code عبر دورة تطوير البرامج. فهي تضمن التزام التطبيقات بأنماط التصميم المعمول بها، والحفاظ على الاتساق في واجهات المستخدم، والتكامل بسلاسة مع الأنظمة والبنية التحتية الحالية. ويضمن مهندسو المنصات أيضًا أن تكون التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام حلول low-code قابلة للتطوير وآمنة وموثوقة وتلبي المتطلبات التنظيمية والصناعية.

تستمر الأدوار الوظيفية Low-code في التطور حيث تتبنى المؤسسات منصات التطوير هذه لتسريع مبادرات التحول الرقمي. تعمل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster على تعزيز مرونة وقوة تطوير low-code من خلال تمكين المستخدمين من إنشاء مخططات قاعدة البيانات وعمليات الأعمال وREST APIs وWebSockets وواجهات المستخدم والمزيد، كل ذلك من خلال بيئة تطوير مدفوعة بصريًا. إن قدرة AppMaster على إنشاء التعليمات البرمجية المصدر للتطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام أطر العمل ولغات البرمجة الشائعة (مثل Go وVue3 وKotlin و SwiftUI) تضمن مكانتها كأداة شاملة no-code ، ومناسبة لسيناريوهات التطوير المختلفة، بدءًا من الشركات الصغيرة للحلول المعقدة على مستوى المؤسسة.

نظرًا للاعتماد المتزايد على منصات التطوير low-code ، يحتاج المحترفون المشاركون في الأدوار الوظيفية low-code إلى البقاء على اطلاع دائم بالميزات والتقنيات والمنهجيات الناشئة. يجب أن يفهموا فوائد استخدام حلول تطوير low-code ويمكنهم توضيح هذه المزايا للعملاء وأصحاب المصلحة، مما يدفع التحول الرقمي في بيئة أعمال يحتمل أن تكون متشككة. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج مطورو low-code إلى أن يكونوا ماهرين في فك رموز متطلبات العمل المعقدة، واقتراح حلول مثالية low-code ، وتسهيل التعاون الفعال عبر فرق التطوير المتنوعة من أجل تقديم حلول مبسطة. في حين أن الحاجة إلى مهارات البرمجة التقليدية لا تزال مهمة، فإن الطلب المتزايد على الأدوار الوظيفية low-code يشير إلى تحول كبير في مشهد تطوير البرمجيات، مع التركيز بشكل متزايد على عمليات التطوير السريعة والفعالة والمرنة.