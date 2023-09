Specifico per dominio a basso codice

Il termine specifico per dominio Low-code si riferisce alla metodologia e agli strumenti di sviluppo altamente specializzati che consentono agli sviluppatori e agli utenti non tecnici di progettare, creare, modificare e distribuire soluzioni software personalizzate con uno sforzo di codifica minimo. Ciò si ottiene utilizzando componenti, modelli e linguaggio di programmazione visiva predefiniti in un contesto o dominio specifico. L'approccio allo sviluppo low-code dà priorità alla facilità d'uso, all'accessibilità, allo sviluppo rapido delle applicazioni e all'adattabilità, rendendolo quindi ideale per vari settori e organizzazioni.

Negli ultimi dieci anni, la domanda di sviluppo software è aumentata in modo esponenziale. Secondo Forrester Research , si prevede che il mercato low-code crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 28,4% tra il 2022 e il 2026. Di conseguenza, aziende e organizzazioni sono alla ricerca di modi per ottimizzare i propri processi e migliorare la produttività attraverso soluzioni software efficienti. Con l’emergere di strumenti e piattaforme low-code specifici per dominio, le organizzazioni possono ora accelerare il ciclo di vita dello sviluppo, ridurre la necessità di sviluppatori qualificati e minimizzare i costi associati allo sviluppo del software.

In una tipica soluzione low-code specifica per dominio, gli utenti possono creare applicazioni trascinando e rilasciando componenti predefiniti, definendo flussi di lavoro e creando elementi dell'interfaccia utente (UI) nell'ambito di un dominio specifico. Questi componenti ed elementi dell'interfaccia utente sono personalizzati per soddisfare i requisiti e le esigenze specifici del settore target o della nicchia aziendale, risultando in una soluzione più personalizzata rispetto alle offerte generiche low-code.

AppMaster, ad esempio, è una piattaforma no-code che consente agli utenti di creare applicazioni backend, web e mobili sfruttando la programmazione visiva e un ambiente di sviluppo integrato (IDE) completo. Con i suoi strumenti di sviluppo visivo appositamente progettati, gli utenti AppMaster possono creare modelli di dati (schema di database), logica di business (che chiamiamo processi aziendali) tramite visual BP Designer, API REST ed endpoint WSS. Questo approccio completo consente ad AppMaster di fornire applicazioni in grado di scalare in modo esponenziale per soddisfare le esigenze di vari settori e organizzazioni.

Gli strumenti e le piattaforme Low-code specifici del dominio non sono limitati a un singolo settore o dominio. Possono essere impiegati in vari settori verticali come sanità, finanza, telecomunicazioni, vendita al dettaglio, istruzione e altro ancora. Offrendo un'ampia gamma di componenti e modelli predefiniti specifici per questi settori, tali piattaforme consentono agli esperti del settore di creare soluzioni software specializzate e su misura senza fare affidamento su team di sviluppo software dedicati.

Alcuni vantaggi chiave delle soluzioni specifiche per dominio low-code includono:

Velocità: lo sviluppo rapido delle applicazioni è reso possibile dall'uso di componenti drag-and-drop , programmazione visiva e codice sorgente generato automaticamente che eliminano la necessità di una lunga codifica manuale.

Flessibilità: componenti e modelli personalizzabili semplificano la creazione di soluzioni software su misura per i requisiti specifici di un determinato dominio o settore, migliorando la qualità e la pertinenza del prodotto finale.

Scalabilità: le applicazioni generate con basi di codice efficienti possono scalare facilmente per adattarsi a basi di utenti in crescita e gestire carichi di traffico elevati, garantendo prestazioni reattive in un'ampia varietà di casi d'uso.

Ottimizzazione delle risorse: consentendo agli utenti non tecnici di creare soluzioni software, gli strumenti specifici del dominio low-code possono ridurre drasticamente la dipendenza da risorse di sviluppo costose e scarse, rendendo più conveniente sviluppare e distribuire applicazioni personalizzate.

Debito tecnico ridotto: la rigenerazione delle applicazioni da zero in seguito alle modifiche dei requisiti elimina il codice legacy e i potenziali problemi tecnici associati a strutture di codice obsolete o incompatibili, garantendo una base di codice più sana e una manutenzione più semplice.

In conclusione, il termine specifico per dominio low-code si riferisce alla metodologia di sviluppo specializzata e agli strumenti utilizzati per accelerare la creazione e l'implementazione di soluzioni software personalizzate con uno sforzo di codifica minimo. Offrendo funzionalità specifiche per dominio, questi strumenti consentono alle organizzazioni di creare soluzioni software su misura che soddisfano le loro esigenze e requisiti specifici. Con piattaforme come AppMaster, anche gli utenti non tecnici possono sviluppare soluzioni software complete, rendendo lo sviluppo specifico per dominio low-code un punto di svolta nel mondo dello sviluppo software.