معايير الكود المنخفض

تشير معايير Low-code إلى الإرشادات وأفضل الممارسات والمبادئ الخاصة بتصميم التطبيقات البرمجية وتطويرها وصيانتها باستخدام منصات تطوير low-code. تهدف هذه المعايير إلى ضمان التكامل السلس للمكونات low-code ، وتعزيز إمكانية إعادة الاستخدام، وتقليل وقت التطوير، وضمان قابلية تطوير التطبيق وقابلية صيانته، وضمان امتثال التطبيقات التي تم إنشاؤها مع لوائح ومعايير الصناعة. مع تزايد شعبية الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster ، من الضروري إنشاء هذه المعايير والالتزام بها لتقديم تطبيقات عالية الجودة بطريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة.

تُشتق معايير Low-code من مجموعة من مبادئ تطوير البرمجيات المقبولة على نطاق واسع والخصائص الفريدة لمنصات التطوير low-code. تتمثل الأهداف الأساسية لهذه المعايير في تعزيز إنتاجية المطورين، وتمكين التعاون بشكل أسهل، وضمان تحقيق فوائد طويلة المدى من اعتماد التكنولوجيا ذات low-code في المؤسسات. ويمكن تصنيف هذه المعايير على نطاق واسع في المجالات التالية:

1. التصميم والهندسة المعمارية: تتضمن معايير Low-code للتصميم والهندسة المعمارية اعتماد نهج معياري وقائم على المكونات لإنشاء كتل بناء للتطبيقات قابلة لإعادة الاستخدام وقابلة للصيانة. يتضمن ذلك اتباع أنماط وممارسات التصميم مثل Model-View-Controller (MVC) والهندسة الموجهة نحو الخدمة (SOA) والخدمات الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد هذه المعايير على أهمية الالتزام بإرشادات واجهة المستخدم (UI) وتجربة المستخدم (UX) لضمان تطبيقات جذابة من الناحية الجمالية وسهلة الاستخدام.

2. التطوير: تركز معايير تطوير Low-code على فهم قدرات النظام الأساسي low-code والاستفادة منها لتمكين عمليات تطوير التطبيقات السريعة والمتكررة والمرنة. تشمل الأمثلة استخدام أدوات التطوير المرئي لتصميم واجهة المستخدم، ونمذجة العمليات التجارية، ونمذجة البيانات؛ وتطبيق التحكم في الإصدار وممارسات التكامل المستمر؛ واستخدام إطار اختبار آلي لضمان تسليم البرامج عالية الجودة.

3. التكامل: تضمن معايير التكامل في تطوير low-code الاتصال السلس بين النظام الأساسي low-code والأنظمة والخدمات والمنصات الخارجية الأخرى. يتضمن ذلك الالتزام بممارسات تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) المقبولة على نطاق واسع وتنفيذها، مثل بنية RESTful والمعايير المفتوحة مثل GraphQL أو OData أو استخدام موصلات ومكتبات واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالنظام الأساسي. علاوة على ذلك، تغطي هذه المعايير أيضًا تكامل البيانات ومزامنتها بين الأنظمة المختلفة، مثل CRM أو ERP أو الأنظمة القديمة الأخرى.

4. النشر: يتطلب نشر التطبيقات ذات low-code الالتزام بمعايير تعبئة البرامج وتوفيرها وإدارتها وبيئة تشغيلها. يتضمن هذا غالبًا استخدام تقنيات النقل بالحاويات مثل Docker ونشر التطبيقات في البيئات السحابية أو البنية التحتية المحلية المتوافقة مع النظام الأساسي low-code. علاوة على ذلك، يجب إدارة بيئات التطوير والتجهيز والإنتاج بشكل فعال لضمان النشر السلس وبدء تشغيل تحديثات التطبيق.

5. الأمان: تهدف معايير الأمان Low-code إلى ضمان حماية بيانات التطبيق وخصوصية المستخدم وسلامة النظام بشكل عام. يتضمن ذلك اعتماد أفضل الممارسات للمصادقة والترخيص وتشفير البيانات والاتصالات الآمنة، بالإضافة إلى الامتثال للوائح ومعايير الصناعة ذات الصلة مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) أو HIPAA أو PCI-DSS. يتضمن ضمان الأمان في تطوير low-code أيضًا مسؤولية من جانب موفر النظام الأساسي للحفاظ على تصحيحات الأمان المحدثة ومراقبة التهديدات المحتملة بشكل استباقي.

6. الأداء وقابلية التوسع: تتضمن معايير Low-code للأداء وقابلية التوسع ضمان قدرة التطبيقات التي تم إنشاؤها على التعامل بكفاءة مع أعباء العمل المتزايدة أو المستخدمين أو أحجام البيانات دون المساس بالجودة أو السرعة. ويتطلب ذلك اعتماد تقنيات تحسين الأداء، مثل التخزين المؤقت واسترجاع البيانات بكفاءة وإدارة الموارد، بالإضافة إلى إعداد التطبيقات للتوسع أفقيًا أو رأسيًا حسب الحاجة.

7. قابلية الصيانة والتوسعة: إحدى المزايا الرئيسية لتطوير low-code هي القدرة على تعديل التطبيقات وتكييفها بسرعة استجابة لمتطلبات العمل المتغيرة. تؤكد معايير Low-code لقابلية الصيانة والتوسعة على أهمية الحفاظ على بنية التطبيق وقاعدة التعليمات البرمجية نظيفة ونموذجية وموثقة جيدًا للحصول على تحديثات وترقيات أكثر سلاسة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الترويج لثقافة إمكانية إعادة الاستخدام والاستفادة من ميزات قابلية التوسعة للمنصة low-code في ضمان بنية تطبيقات قوية ومستدامة للمستقبل.

وفي الختام، فإن اعتماد معايير low-code لا يؤدي فقط إلى تحسين تطوير وتقديم التطبيقات البرمجية، بل يضمن أيضًا الاستدامة والنمو على المدى الطويل في المشهد التكنولوجي سريع الخطى والمتطور باستمرار. من خلال الالتزام بهذه الإرشادات، يمكن للمؤسسات تعظيم إمكانات الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster ، مما يعزز رحلة التحول الرقمي الشاملة.