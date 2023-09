Low-Code-domänenspezifisch

Unter domänenspezifischem Low-code versteht man hochspezialisierte Entwicklungsmethoden und -tools, die es Entwicklern und technisch nicht versierten Benutzern ermöglichen, benutzerdefinierte Softwarelösungen mit minimalem Codierungsaufwand zu entwerfen, zu erstellen, zu ändern und bereitzustellen. Dies wird durch die Verwendung vorgefertigter Komponenten, Vorlagen und visueller Programmiersprachen in einem bestimmten Kontext oder einer bestimmten Domäne erreicht. Der low-code Entwicklungsansatz legt Wert auf Benutzerfreundlichkeit, Zugänglichkeit, schnelle Anwendungsentwicklung und Anpassungsfähigkeit und ist somit ideal für verschiedene Branchen und Organisationen.

Im letzten Jahrzehnt ist die Nachfrage nach Softwareentwicklung exponentiell gestiegen. Laut Forrester Research wird der low-code Markt zwischen 2022 und 2026 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 28,4 % wachsen. Daher suchen Unternehmen und Organisationen nach Möglichkeiten, ihre Prozesse zu optimieren und die Produktivität dadurch zu verbessern effiziente Softwarelösungen. Mit dem Aufkommen domänenspezifischer low-code -Tools und -Plattformen können Unternehmen nun den Entwicklungslebenszyklus beschleunigen, den Bedarf an qualifizierten Entwicklern verringern und die mit der Softwareentwicklung verbundenen Kosten minimieren.

In einer typischen domänenspezifischen low-code -Lösung können Benutzer Anwendungen erstellen, indem sie vorgefertigte Komponenten per Drag-and-Drop verschieben, Arbeitsabläufe definieren und Benutzeroberflächenelemente (UI) im Rahmen einer bestimmten Domäne erstellen. Diese Komponenten und UI-Elemente sind auf die individuellen Anforderungen und Bedürfnisse der Zielbranche oder Geschäftsnische zugeschnitten, was zu einer maßgeschneiderteren Lösung im Vergleich zu generischen low-code Angeboten führt.

AppMaster beispielsweise ist eine no-code Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Backend-, Web- und mobile Anwendungen zu erstellen, indem sie visuelle Programmierung und eine umfassende integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) nutzt. Mit seinen speziell entwickelten visuellen Entwicklungstools können AppMaster Benutzer Datenmodelle (Datenbankschemata) und Geschäftslogik (wir nennen sie Geschäftsprozesse) über Visual BP Designer, REST API und WSS-Endpunkte erstellen. Dieser umfassende Ansatz ermöglicht es AppMaster, Anwendungen bereitzustellen, die exponentiell skaliert werden können, um den Anforderungen verschiedener Branchen und Organisationen gerecht zu werden.

Domainspezifische Low-code -Tools und -Plattformen sind nicht auf eine einzelne Branche oder Domain beschränkt. Sie können in verschiedenen Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzen, Telekommunikation, Einzelhandel, Bildung und mehr eingesetzt werden. Durch das Angebot einer breiten Palette vorgefertigter Komponenten und Vorlagen speziell für diese Branchen ermöglichen solche Plattformen Fachexperten, spezialisierte, maßgeschneiderte Softwarelösungen zu erstellen, ohne auf spezielle Softwareentwicklungsteams angewiesen zu sein.

Zu den wichtigsten Vorteilen domänenspezifischer low-code -Lösungen gehören:

Geschwindigkeit: Eine schnelle Anwendungsentwicklung wird durch den Einsatz von drag-and-drop Komponenten, visueller Programmierung und automatisch generiertem Quellcode ermöglicht, wodurch zeitaufwändiges manuelles Codieren überflüssig wird.

Flexibilität: Anpassbare Komponenten und Vorlagen erleichtern die Erstellung von Softwarelösungen, die auf die spezifischen Anforderungen einer bestimmten Domäne oder Branche zugeschnitten sind, und verbessern so die Qualität und Relevanz des Endprodukts.

Skalierbarkeit: Generierte Anwendungen mit effizienten Codebasen können problemlos skaliert werden, um wachsende Benutzerbasen zu bewältigen und hohe Datenverkehrslasten zu bewältigen, wodurch eine reaktionsfähige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungsfällen gewährleistet wird.

Ressourcenoptimierung: Indem sie es technisch nicht versierten Benutzern ermöglichen, Softwarelösungen zu erstellen, können domänenspezifische low-code -Tools die Abhängigkeit von teuren und knappen Entwicklungsressourcen drastisch reduzieren, wodurch die Entwicklung und Bereitstellung benutzerdefinierter Anwendungen kostengünstiger wird.

Reduzierte technische Schulden: Durch die Neugenerierung von Anwendungen bei Anforderungsänderungen werden Legacy-Code und potenzielle technische Probleme im Zusammenhang mit veralteten oder inkompatiblen Codestrukturen beseitigt, wodurch eine gesundere Codebasis und eine einfachere Wartung gewährleistet werden.

Zusammenfassend bezieht sich low-code domänenspezifisch auf die spezielle Entwicklungsmethodik und die Tools, die verwendet werden, um die Erstellung und Bereitstellung kundenspezifischer Softwarelösungen mit minimalem Codierungsaufwand zu beschleunigen. Durch die Bereitstellung domänenspezifischer Funktionen ermöglichen diese Tools Unternehmen, maßgeschneiderte Softwarelösungen zu erstellen, die auf ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten sind. Mit Plattformen wie AppMaster können auch technisch nicht versierte Benutzer umfassende Softwarelösungen entwickeln, was die domänenspezifische low-code Entwicklung zu einem Game-Changer in der Welt der Softwareentwicklung macht.