Low-code spécifique au domaine fait référence à la méthodologie et aux outils de développement hautement spécialisés qui permettent aux développeurs et aux utilisateurs non techniques de concevoir, créer, modifier et déployer des solutions logicielles personnalisées avec un minimum d'effort de codage. Ceci est réalisé en utilisant des composants, des modèles et un langage de programmation visuel prédéfinis dans un contexte ou un domaine spécifique. L'approche de développement low-code donne la priorité à la facilité d'utilisation, à l'accessibilité, au développement rapide d'applications et à l'adaptabilité, ce qui la rend idéale pour diverses industries et organisations.

Au cours de la dernière décennie, la demande de développement de logiciels a augmenté de façon exponentielle. Selon Forrester Research , le marché low-code devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 28,4 % entre 2022 et 2026. En conséquence, les entreprises et les organisations recherchent des moyens d'optimiser leurs processus et d'améliorer leur productivité grâce à solutions logicielles efficaces. Avec l'émergence d'outils et de plates-formes low-code spécifiques à un domaine, les organisations peuvent désormais accélérer le cycle de vie du développement, réduire le besoin de développeurs qualifiés et minimiser les coûts associés au développement de logiciels.

Dans une solution typique spécifique à un domaine low-code, les utilisateurs peuvent créer des applications en faisant glisser et en déposant des composants prédéfinis, en définissant des flux de travail et en créant des éléments d'interface utilisateur (UI) dans le cadre d'un domaine spécifique. Ces composants et éléments d'interface utilisateur sont conçus pour répondre aux exigences et aux besoins uniques du secteur ou du créneau commercial cible, ce qui donne lieu à une solution plus adaptée par rapport aux offres génériques low-code.

AppMaster, par exemple, est une plate no-code qui permet aux utilisateurs de créer des applications backend, Web et mobiles en tirant parti de la programmation visuelle et d'un environnement de développement intégré (IDE) complet. Grâce à ses outils de développement visuel spécialement conçus, les utilisateurs AppMaster peuvent créer des modèles de données (schéma de base de données), une logique métier (nous appelons Business Processes) via Visual BP Designer, l'API REST et WSS Endpoints. Cette approche complète permet à AppMaster de fournir des applications qui peuvent évoluer de manière exponentielle pour répondre aux demandes de diverses industries et organisations.

Les outils et plates-formes Low-code spécifiques à un domaine ne se limitent pas à un seul secteur ou domaine. Ils peuvent être employés dans divers secteurs verticaux tels que la santé, la finance, les télécommunications, la vente au détail, l'éducation, etc. En offrant une large gamme de composants et de modèles prédéfinis spécifiques à ces secteurs, ces plates-formes permettent aux experts du domaine de créer des solutions logicielles spécialisées et sur mesure sans avoir recours à des équipes de développement de logiciels dédiées.

Certains avantages clés des solutions low-code spécifiques à un domaine incluent :

Vitesse : le développement rapide d'applications est rendu possible grâce à l'utilisation de composants drag-and-drop , de programmation visuelle et de code source généré automatiquement qui éliminent le besoin d'un codage manuel fastidieux.

le développement rapide d'applications est rendu possible grâce à l'utilisation de composants , de programmation visuelle et de code source généré automatiquement qui éliminent le besoin d'un codage manuel fastidieux. Flexibilité : les composants et modèles personnalisables facilitent la création de solutions logicielles adaptées aux exigences spécifiques d'un domaine ou d'un secteur donné, améliorant ainsi la qualité et la pertinence du produit final.

les composants et modèles personnalisables facilitent la création de solutions logicielles adaptées aux exigences spécifiques d'un domaine ou d'un secteur donné, améliorant ainsi la qualité et la pertinence du produit final. Évolutivité : les applications générées avec des bases de code efficaces peuvent facilement évoluer pour s'adapter à des bases d'utilisateurs croissantes et gérer des charges de trafic élevées, garantissant ainsi des performances réactives dans une grande variété de cas d'utilisation.

les applications générées avec des bases de code efficaces peuvent facilement évoluer pour s'adapter à des bases d'utilisateurs croissantes et gérer des charges de trafic élevées, garantissant ainsi des performances réactives dans une grande variété de cas d'utilisation. Optimisation des ressources : en permettant aux utilisateurs non techniques de créer des solutions logicielles, les outils low-code spécifiques à un domaine peuvent réduire considérablement la dépendance à l'égard de ressources de développement coûteuses et rares, rendant ainsi plus rentable le développement et le déploiement d'applications personnalisées.

en permettant aux utilisateurs non techniques de créer des solutions logicielles, les outils spécifiques à un domaine peuvent réduire considérablement la dépendance à l'égard de ressources de développement coûteuses et rares, rendant ainsi plus rentable le développement et le déploiement d'applications personnalisées. Dette technique réduite : la régénération des applications à partir de zéro lors des modifications des exigences élimine le code existant et les problèmes techniques potentiels associés à des structures de code obsolètes ou incompatibles, garantissant ainsi une base de code plus saine et une maintenance plus facile.

En conclusion, low-code spécifique au domaine fait référence à la méthodologie de développement spécialisée et aux outils utilisés pour accélérer la création et le déploiement de solutions logicielles personnalisées avec un minimum d'effort de codage. En offrant des fonctionnalités spécifiques à un domaine, ces outils permettent aux organisations de créer des solutions logicielles sur mesure qui répondent à leurs besoins et exigences uniques. Avec des plates-formes comme AppMaster, même les utilisateurs non techniques peuvent développer des solutions logicielles complètes, faisant du développement low-code spécifique à un domaine un tournant dans le monde du développement logiciel.