Best practice per i microservizi

Le migliori pratiche sui microservizi si riferiscono a una serie di linee guida, principi e modelli volti a consentire alle organizzazioni di sviluppare, mantenere e scalare sistemi software efficienti, affidabili e modulari utilizzando l'architettura dei microservizi. L'implementazione di queste best practice favorisce la collaborazione tra i team, accelera la distribuzione del software e garantisce una maggiore adattabilità ai mutevoli requisiti aziendali. Nello specifico, nel contesto dei microservizi, le best practice aiutano a progettare, costruire e gestire i singoli componenti del servizio, nonché a mantenere la coerenza e le prestazioni complessive del sistema.

Uno dei principi fondamentali delle best practice relative ai microservizi prevede la scomposizione delle applicazioni monolitiche in servizi più piccoli, indipendenti e liberamente accoppiati. Ciascun servizio incapsula una capacità o un dominio aziendale specifico e può essere sviluppato, distribuito e scalato in modo indipendente. Ciò promuove il principio di responsabilità unica (SRP) e facilita una migliore separazione delle preoccupazioni tra i team di sviluppo, con conseguente maggiore agilità e time-to-market più rapido.

Un altro aspetto significativo delle best practice relative ai microservizi prevede l’adozione di un approccio DDD (Domain-Driven Design). Ciò implica la modellazione dei servizi in base ai requisiti aziendali del mondo reale e lo sforzo di mantenere l’integrità del dominio identificando aggregati, oggetti di valore ed entità che appartengono a uno specifico contesto delimitato. L'adozione di DDD aiuta a raggiungere un migliore allineamento tra team aziendali e tecnici, favorendo una comprensione condivisa del dominio e riducendo al minimo l'accoppiamento tra i servizi.

La creazione di servizi stateless e stateful è essenziale per ottenere scalabilità e tolleranza agli errori nell'architettura dei microservizi. I servizi stateless non conservano alcuna informazione specifica dell'utente ed elaborano ogni richiesta in modo indipendente, consentendo facilmente la scalabilità orizzontale. I servizi con stato gestiscono gli stati e le sessioni degli utenti e generalmente utilizzano più risorse. Creando servizi stateless ove possibile e impiegando selettivamente servizi stateful, le organizzazioni possono bilanciare in modo efficace prestazioni, scalabilità e utilizzo delle risorse nelle loro applicazioni di microservizi.

Una best practice cruciale nel panorama dei microservizi è garantire modelli di progettazione e comunicazione API adeguati. Ciò comporta la progettazione di API intuitive, coerenti e con versione per esporre la funzionalità dei singoli servizi. L'adozione di protocolli di comunicazione standard come REST o gRPC e l'utilizzo di architetture basate su messaggi come sistemi di pubblicazione-sottoscrizione o guidati da eventi è essenziale per facilitare una comunicazione affidabile ed efficiente tra i microservizi.

La corretta gestione dei dati e della loro persistenza è un aspetto cruciale delle best practice relative ai microservizi. Ogni servizio dovrebbe avere il proprio archivio dati, garantendo l'autonomia dei dati ed eliminando la necessità di condividere database tra più servizi. Anche l'implementazione del sourcing degli eventi, della Command Query Responsibility Segregation (CQRS) e di altri modelli di gestione dei dati può contribuire a migliorare l'affidabilità e la coerenza complessiva del sistema.

Un'altra best practice nell'architettura dei microservizi è l'implementazione di meccanismi efficaci di rilevamento, registrazione e bilanciamento del carico dei servizi. Il rilevamento dei servizi consente ai microservizi di localizzarsi e comunicare tra loro attraverso un registro centralizzato o un sistema distribuito, mentre il bilanciamento del carico garantisce una distribuzione ottimale delle richieste tra più istanze di un servizio.

Il monitoraggio, la registrazione e la traccia sono best practice essenziali per mantenere l'integrità, le prestazioni e la sicurezza delle applicazioni di microservizi. L'implementazione di soluzioni di registrazione centralizzate, il monitoraggio dei parametri chiave delle prestazioni e l'utilizzo di strumenti di tracciamento distribuiti consentono agli sviluppatori e ai team operativi di diagnosticare e risolvere in modo efficiente i problemi in ecosistemi di microservizi complessi.

Mantenere solide pratiche di sicurezza è vitale nelle architetture di microservizi. Le migliori pratiche di sicurezza si concentrano sulla garanzia di una comunicazione sicura tra i servizi, sull’implementazione di adeguati meccanismi di autenticazione e autorizzazione e sull’utilizzo di gateway API per applicare le politiche di sicurezza. Inoltre, il rispetto del principio del privilegio minimo è essenziale per ridurre al minimo la probabilità di movimenti laterali indesiderati all’interno del sistema in caso di violazione.

L'adozione delle pratiche DevOps e delle pipeline di integrazione continua e distribuzione continua (CI/CD) è fondamentale per automatizzare e semplificare lo sviluppo, il test e la distribuzione delle applicazioni di microservizi. Ciò promuove una cultura di collaborazione, riduce al minimo l'intervento manuale e garantisce cicli di feedback rapidi, con conseguente distribuzione accelerata del software e applicazioni di qualità superiore.

