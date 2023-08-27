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Лучшие практики микросервисов

27, авг. 2023

Лучшие практики микросервисов относятся к набору руководящих указаний, принципов и шаблонов, направленных на то, чтобы позволить организациям разрабатывать, поддерживать и масштабировать эффективные, надежные и модульные программные системы с использованием архитектуры микросервисов. Внедрение этих лучших практик способствует сотрудничеству между командами, ускоряет доставку программного обеспечения и обеспечивает повышенную адаптируемость к меняющимся требованиям бизнеса. В частности, в контексте микросервисов лучшие практики помогают проектировать, создавать и управлять отдельными компонентами сервисов, а также поддерживать общую согласованность и производительность системы.

Один из фундаментальных принципов передового опыта микросервисов предполагает разложение монолитных приложений на более мелкие, независимые и слабосвязанные сервисы. Каждая услуга инкапсулирует определенную бизнес-возможность или область и может разрабатываться, развертываться и масштабироваться независимо. Это способствует реализации принципа единой ответственности (SRP) и способствует лучшему разделению задач между командами разработчиков, что в конечном итоге приводит к повышению гибкости и сокращению времени выхода на рынок.

Еще одним важным аспектом передового опыта микросервисов является использование подхода доменно-ориентированного проектирования (DDD). Это влечет за собой услуги моделирования, основанные на реальных бизнес-требованиях и стремящиеся поддерживать целостность предметной области путем идентификации агрегатов, объектов значений и сущностей, принадлежащих определенному ограниченному контексту. Внедрение DDD помогает добиться лучшего согласования между бизнес- и техническими командами, способствует общему пониманию предметной области и минимизирует взаимосвязь между сервисами.

Создание сервисов без сохранения и с сохранением состояния имеет важное значение для достижения масштабируемости и отказоустойчивости в архитектуре микросервисов. Службы без сохранения состояния не хранят никакой пользовательской информации и обрабатывают каждый запрос независимо, что позволяет легко осуществлять горизонтальное масштабирование. Службы с отслеживанием состояния управляют состояниями пользователей и сеансами и, как правило, более ресурсоемки. Создавая службы без отслеживания состояния везде, где это возможно, и выборочно применяя службы с отслеживанием состояния, организации могут эффективно сбалансировать производительность, масштабируемость и использование ресурсов в своих приложениях микросервисов.

Одним из важнейших передовых методов в сфере микросервисов является обеспечение надлежащего дизайна API и шаблонов взаимодействия. Это включает в себя разработку интуитивно понятных, согласованных API с поддержкой версий для раскрытия функциональности отдельных сервисов. Принятие стандартных протоколов связи, таких как REST или gRPC, и использование архитектур на основе сообщений, таких как системы публикации-подписки или системы, управляемые событиями, необходимы для обеспечения надежного и эффективного взаимодействия между микросервисами.

Правильная обработка данных и их сохранение — важнейший аспект передового опыта микросервисов. Каждый сервис должен иметь собственное хранилище данных, что обеспечивает автономию данных и устраняет необходимость совместного использования баз данных несколькими сервисами. Внедрение источников событий, разделения ответственности за запросы команд (CQRS) и других шаблонов управления данными также может помочь повысить общую надежность и согласованность системы.

Еще одна передовая практика в архитектуре микросервисов — реализация эффективных механизмов обнаружения, регистрации и балансировки нагрузки сервисов. Обнаружение служб позволяет микрослужбам находить и взаимодействовать друг с другом через централизованный реестр или распределенную систему, а балансировка нагрузки обеспечивает оптимальное распределение запросов между несколькими экземплярами службы.

Мониторинг, ведение журналов и отслеживание — это важные рекомендации для поддержания работоспособности, производительности и безопасности приложений микросервисов. Внедрение решений для централизованного ведения журналов, мониторинга ключевых показателей производительности и использования инструментов распределенной трассировки позволяет разработчикам и операционным группам эффективно диагностировать и устранять проблемы в сложных экосистемах микросервисов.

Поддержание надежных методов обеспечения безопасности жизненно важно в архитектурах микросервисов. Передовые методы обеспечения безопасности сосредоточены на обеспечении безопасного взаимодействия между службами, реализации надлежащих механизмов аутентификации и авторизации, а также использовании шлюзов API для обеспечения соблюдения политик безопасности. Кроме того, соблюдение принципа наименьших привилегий имеет важное значение для минимизации вероятности нежелательного горизонтального перемещения внутри системы в случае взлома.

Использование практик DevOps и конвейеров непрерывной интеграции и непрерывного развертывания (CI/CD) имеет решающее значение для автоматизации и оптимизации разработки, тестирования и развертывания приложений микросервисов. Это способствует развитию культуры сотрудничества, сводит к минимуму ручное вмешательство и обеспечивает быструю обратную связь, что приводит к ускорению доставки программного обеспечения и повышению качества приложений.

AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, служит примером внедрения лучших практик микросервисов в процесс разработки приложений. Визуально создавая модели данных, бизнес-логику и endpoints API, а также легко интегрируя их с внешними приложениями, AppMaster позволяет разработчикам с относительной легкостью создавать масштабируемые, надежные и поддерживаемые приложения микросервисов. Более того, способность платформы генерировать исходный код, исполняемые двоичные файлы и контейнеры Docker, а также поддержка баз данных, совместимых с Postgresql, еще раз подчеркивает ее приверженность использованию лучших практик микросервисов для предоставления высокоэффективных и экономичных программных решений.

Изучите больше терминов:
Аварийное переключение микросервисов Авторизация микросервисов Доменно-ориентированное проектирование (DDD) в микросервисах Задержка микросервисов Идемпотентность микросервисов Кэширование микросервисов Лучшие практики микросервисов Микросервисы, управляемые событиями Модульное тестирование микросервисов Мониторинг микросервисов Непрерывная интеграция (CI) для микросервисов Обнаружение услуг Ограничение скорости микросервисов Ограниченный контекст Реестр микросервисов Репликация микросервисов

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