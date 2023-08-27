Лучшие практики микросервисов относятся к набору руководящих указаний, принципов и шаблонов, направленных на то, чтобы позволить организациям разрабатывать, поддерживать и масштабировать эффективные, надежные и модульные программные системы с использованием архитектуры микросервисов. Внедрение этих лучших практик способствует сотрудничеству между командами, ускоряет доставку программного обеспечения и обеспечивает повышенную адаптируемость к меняющимся требованиям бизнеса. В частности, в контексте микросервисов лучшие практики помогают проектировать, создавать и управлять отдельными компонентами сервисов, а также поддерживать общую согласованность и производительность системы.

Один из фундаментальных принципов передового опыта микросервисов предполагает разложение монолитных приложений на более мелкие, независимые и слабосвязанные сервисы. Каждая услуга инкапсулирует определенную бизнес-возможность или область и может разрабатываться, развертываться и масштабироваться независимо. Это способствует реализации принципа единой ответственности (SRP) и способствует лучшему разделению задач между командами разработчиков, что в конечном итоге приводит к повышению гибкости и сокращению времени выхода на рынок.

Еще одним важным аспектом передового опыта микросервисов является использование подхода доменно-ориентированного проектирования (DDD). Это влечет за собой услуги моделирования, основанные на реальных бизнес-требованиях и стремящиеся поддерживать целостность предметной области путем идентификации агрегатов, объектов значений и сущностей, принадлежащих определенному ограниченному контексту. Внедрение DDD помогает добиться лучшего согласования между бизнес- и техническими командами, способствует общему пониманию предметной области и минимизирует взаимосвязь между сервисами.

Создание сервисов без сохранения и с сохранением состояния имеет важное значение для достижения масштабируемости и отказоустойчивости в архитектуре микросервисов. Службы без сохранения состояния не хранят никакой пользовательской информации и обрабатывают каждый запрос независимо, что позволяет легко осуществлять горизонтальное масштабирование. Службы с отслеживанием состояния управляют состояниями пользователей и сеансами и, как правило, более ресурсоемки. Создавая службы без отслеживания состояния везде, где это возможно, и выборочно применяя службы с отслеживанием состояния, организации могут эффективно сбалансировать производительность, масштабируемость и использование ресурсов в своих приложениях микросервисов.

Одним из важнейших передовых методов в сфере микросервисов является обеспечение надлежащего дизайна API и шаблонов взаимодействия. Это включает в себя разработку интуитивно понятных, согласованных API с поддержкой версий для раскрытия функциональности отдельных сервисов. Принятие стандартных протоколов связи, таких как REST или gRPC, и использование архитектур на основе сообщений, таких как системы публикации-подписки или системы, управляемые событиями, необходимы для обеспечения надежного и эффективного взаимодействия между микросервисами.

Правильная обработка данных и их сохранение — важнейший аспект передового опыта микросервисов. Каждый сервис должен иметь собственное хранилище данных, что обеспечивает автономию данных и устраняет необходимость совместного использования баз данных несколькими сервисами. Внедрение источников событий, разделения ответственности за запросы команд (CQRS) и других шаблонов управления данными также может помочь повысить общую надежность и согласованность системы.

Еще одна передовая практика в архитектуре микросервисов — реализация эффективных механизмов обнаружения, регистрации и балансировки нагрузки сервисов. Обнаружение служб позволяет микрослужбам находить и взаимодействовать друг с другом через централизованный реестр или распределенную систему, а балансировка нагрузки обеспечивает оптимальное распределение запросов между несколькими экземплярами службы.

Мониторинг, ведение журналов и отслеживание — это важные рекомендации для поддержания работоспособности, производительности и безопасности приложений микросервисов. Внедрение решений для централизованного ведения журналов, мониторинга ключевых показателей производительности и использования инструментов распределенной трассировки позволяет разработчикам и операционным группам эффективно диагностировать и устранять проблемы в сложных экосистемах микросервисов.

Поддержание надежных методов обеспечения безопасности жизненно важно в архитектурах микросервисов. Передовые методы обеспечения безопасности сосредоточены на обеспечении безопасного взаимодействия между службами, реализации надлежащих механизмов аутентификации и авторизации, а также использовании шлюзов API для обеспечения соблюдения политик безопасности. Кроме того, соблюдение принципа наименьших привилегий имеет важное значение для минимизации вероятности нежелательного горизонтального перемещения внутри системы в случае взлома.

Использование практик DevOps и конвейеров непрерывной интеграции и непрерывного развертывания (CI/CD) имеет решающее значение для автоматизации и оптимизации разработки, тестирования и развертывания приложений микросервисов. Это способствует развитию культуры сотрудничества, сводит к минимуму ручное вмешательство и обеспечивает быструю обратную связь, что приводит к ускорению доставки программного обеспечения и повышению качества приложений.

AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, служит примером внедрения лучших практик микросервисов в процесс разработки приложений. Визуально создавая модели данных, бизнес-логику и endpoints API, а также легко интегрируя их с внешними приложениями, AppMaster позволяет разработчикам с относительной легкостью создавать масштабируемые, надежные и поддерживаемые приложения микросервисов. Более того, способность платформы генерировать исходный код, исполняемые двоичные файлы и контейнеры Docker, а также поддержка баз данных, совместимых с Postgresql, еще раз подчеркивает ее приверженность использованию лучших практик микросервисов для предоставления высокоэффективных и экономичных программных решений.