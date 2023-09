Bonnes pratiques en matière de microservices

Les meilleures pratiques en matière de microservices font référence à un ensemble de lignes directrices, de principes et de modèles visant à permettre aux organisations de développer, de maintenir et de faire évoluer des systèmes logiciels efficaces, fiables et modulaires à l'aide d'une architecture de microservices. La mise en œuvre de ces meilleures pratiques favorise la collaboration entre les équipes, accélère la livraison des logiciels et garantit une meilleure adaptabilité aux exigences changeantes de l'entreprise. Plus précisément, dans le contexte des microservices, les meilleures pratiques aident à concevoir, créer et gérer des composants de service individuels, ainsi qu'à maintenir la cohérence et les performances globales du système.

L'un des principes fondamentaux des meilleures pratiques en matière de microservices consiste à décomposer les applications monolithiques en services plus petits, indépendants et faiblement couplés. Chaque service encapsule une capacité ou un domaine métier spécifique et peut être développé, déployé et mis à l'échelle indépendamment. Cela favorise le principe de responsabilité unique (SRP) et facilite une meilleure séparation des préoccupations entre les équipes de développement, ce qui se traduit finalement par une agilité accrue et une mise sur le marché plus rapide.

Un autre aspect important des meilleures pratiques en matière de microservices consiste à adopter une approche de conception pilotée par domaine (DDD). Cela implique de modéliser des services basés sur les exigences commerciales réelles et de s'efforcer de maintenir l'intégrité du domaine en identifiant les agrégats, les objets de valeur et les entités qui appartiennent à un contexte délimité spécifique. L'adoption de DDD contribue à un meilleur alignement entre les équipes commerciales et techniques, en favorisant une compréhension partagée du domaine et en minimisant le couplage entre les services.

La création de services sans état et avec état est essentielle pour atteindre l'évolutivité et la tolérance aux pannes dans l'architecture des microservices. Les services sans état ne conservent aucune information spécifique à l'utilisateur et traitent chaque demande de manière indépendante, permettant ainsi une mise à l'échelle horizontale en toute simplicité. Les services avec état gèrent les états et les sessions des utilisateurs et sont généralement plus gourmands en ressources. En créant des services sans état dans la mesure du possible et en employant de manière sélective des services avec état, les organisations peuvent équilibrer efficacement les performances, l'évolutivité et l'utilisation des ressources dans leurs applications de microservices.

L’une des meilleures pratiques cruciales dans le paysage des microservices consiste à garantir une conception d’API et des modèles de communication appropriés. Cela implique de concevoir des API intuitives, cohérentes et versionnées pour exposer les fonctionnalités de services individuels. L'adoption de protocoles de communication standard tels que REST ou gRPC et l'utilisation d'architectures basées sur des messages telles que les systèmes de publication-abonnement ou basés sur les événements sont essentielles pour faciliter une communication fiable et efficace entre les microservices.

La gestion appropriée des données et leur persistance sont un aspect crucial des meilleures pratiques en matière de microservices. Chaque service doit disposer de son propre magasin de données, garantissant l'autonomie des données et éliminant le besoin de partager des bases de données entre plusieurs services. La mise en œuvre du sourcing d'événements, de la séparation des responsabilités des requêtes de commande (CQRS) et d'autres modèles de gestion des données peut également contribuer à améliorer la fiabilité et la cohérence globales du système.

Une autre bonne pratique en matière d’architecture de microservices consiste à mettre en œuvre des mécanismes efficaces de découverte, d’enregistrement et d’équilibrage de charge de services. La découverte de services permet aux microservices de se localiser et de communiquer entre eux via un registre centralisé ou un système distribué, tandis que l'équilibrage de charge garantit une répartition optimale des requêtes entre plusieurs instances d'un service.

La surveillance, la journalisation et le traçage sont des bonnes pratiques essentielles pour maintenir la santé, les performances et la sécurité des applications de microservices. La mise en œuvre de solutions de journalisation centralisées, la surveillance des indicateurs de performances clés et l'utilisation d'outils de traçage distribués permettent aux développeurs et aux équipes opérationnelles de diagnostiquer et de résoudre efficacement les problèmes dans les écosystèmes de microservices complexes.

Le maintien de pratiques de sécurité robustes est essentiel dans les architectures de microservices. Les meilleures pratiques de sécurité visent à garantir une communication sécurisée entre les services, à mettre en œuvre des mécanismes d'authentification et d'autorisation appropriés et à utiliser des passerelles API pour appliquer les politiques de sécurité. De plus, le respect du principe du moindre privilège est essentiel pour minimiser la probabilité de mouvements latéraux indésirables au sein du système en cas de violation.

L'adoption des pratiques DevOps et des pipelines d'intégration et de déploiement continus (CI/CD) est essentielle pour automatiser et rationaliser le développement, les tests et le déploiement d'applications de microservices. Cela favorise une culture de collaboration, minimise les interventions manuelles et garantit des boucles de rétroaction rapides, ce qui se traduit par une livraison de logiciels accélérée et des applications de meilleure qualité.

AppMaster, une puissante plateforme no-code pour la création d'applications backend, Web et mobiles, illustre la mise en œuvre des meilleures pratiques de microservices dans son processus de développement d'applications. En créant visuellement des modèles de données, une logique métier et endpoints d'API, et en les intégrant de manière transparente aux applications frontales, AppMaster permet aux développeurs de créer des applications de microservices évolutives, fiables et maintenables avec une relative facilité. De plus, la capacité de la plateforme à générer du code source, des binaires exécutables et des conteneurs Docker, ainsi que la prise en charge des bases de données compatibles Postgresql, soulignent encore son engagement à adopter les meilleures pratiques de microservices pour fournir des solutions logicielles hautement efficaces et rentables.