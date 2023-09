Práticas recomendadas de microsserviços

As Melhores Práticas de Microsserviços referem-se a um conjunto de diretrizes, princípios e padrões que visam permitir que as organizações desenvolvam, mantenham e dimensionem sistemas de software eficientes, confiáveis ​​e modulares usando arquitetura de microsserviços. A implementação dessas práticas recomendadas promove a colaboração entre equipes, acelera a entrega de software e garante maior adaptabilidade às mudanças nos requisitos de negócios. Especificamente, no contexto de microsserviços, as melhores práticas ajudam a projetar, construir e gerenciar componentes de serviços individuais, bem como a manter a consistência e o desempenho geral do sistema.

Um dos princípios fundamentais das melhores práticas de microsserviços envolve a decomposição de aplicações monolíticas em serviços menores, independentes e pouco acoplados. Cada serviço encapsula uma capacidade ou domínio de negócios específico e pode ser desenvolvido, implantado e dimensionado de forma independente. Isso promove o Princípio da Responsabilidade Única (SRP) e facilita uma melhor separação de preocupações entre as equipes de desenvolvimento, resultando em maior agilidade e menor tempo de lançamento no mercado.

Outro aspecto significativo das melhores práticas de microsserviços envolve a adoção de uma abordagem de Design Orientado a Domínio (DDD). Isto implica modelar serviços com base nos requisitos de negócios do mundo real e esforçar-se para manter a integridade do domínio, identificando agregados, objetos de valor e entidades que pertencem a um contexto específico e limitado. A adoção do DDD ajuda a alcançar um melhor alinhamento entre as equipes técnicas e de negócios, promovendo um entendimento compartilhado do domínio e minimizando o acoplamento entre os serviços.

A criação de serviços sem estado e com estado é essencial para alcançar escalabilidade e tolerância a falhas na arquitetura de microsserviços. Os serviços sem estado não mantêm nenhuma informação específica do usuário e processam cada solicitação de forma independente, permitindo o escalonamento horizontal com facilidade. Os serviços com estado gerenciam estados e sessões de usuários e geralmente consomem mais recursos. Ao criar serviços sem estado sempre que possível e ao empregar seletivamente serviços com estado, as organizações podem equilibrar efetivamente o desempenho, a escalabilidade e a utilização de recursos em seus aplicativos de microsserviços.

Uma prática recomendada crucial no cenário de microsserviços é garantir padrões apropriados de design e comunicação de API. Isso envolve projetar APIs intuitivas, consistentes e versionadas para expor a funcionalidade de serviços individuais. A adoção de protocolos de comunicação padrão, como REST ou gRPC, e a utilização de arquiteturas baseadas em mensagens, como publicação-assinatura ou sistemas orientados a eventos, é essencial para facilitar a comunicação confiável e eficiente entre microsserviços.

O manuseio adequado de dados e a persistência de dados é um aspecto crucial das melhores práticas de microsserviços. Cada serviço deve ter seu próprio armazenamento de dados, garantindo a autonomia dos dados e eliminando a necessidade de compartilhamento de bancos de dados entre múltiplos serviços. A implementação de fontes de eventos, Segregação de Responsabilidade de Consulta de Comando (CQRS) e outros padrões de gerenciamento de dados também pode ajudar a melhorar a confiabilidade e a consistência geral do sistema.

Outra prática recomendada na arquitetura de microsserviços é implementar mecanismos eficazes de descoberta, registro e balanceamento de carga de serviços. A descoberta de serviços permite que os microsserviços se localizem e se comuniquem entre si por meio de um registro centralizado ou de um sistema distribuído, enquanto o balanceamento de carga garante a distribuição ideal de solicitações entre várias instâncias de um serviço.

Monitoramento, registro e rastreamento são práticas recomendadas essenciais para manter a integridade, o desempenho e a segurança de aplicativos de microsserviços. A implementação de soluções de registro centralizadas, o monitoramento das principais métricas de desempenho e a utilização de ferramentas de rastreamento distribuídas permitem que desenvolvedores e equipes de operações diagnostiquem e solucionem problemas com eficiência em ecossistemas complexos de microsserviços.

Manter práticas de segurança robustas é vital em arquiteturas de microsserviços. As melhores práticas de segurança concentram-se em garantir a comunicação segura entre serviços, implementando mecanismos adequados de autenticação e autorização e empregando gateways de API para impor políticas de segurança. Além disso, a adesão ao princípio do privilégio mínimo é essencial para minimizar a probabilidade de movimentos laterais indesejados dentro do sistema em caso de violação.

Adotar práticas de DevOps e pipelines de integração contínua e implantação contínua (CI/CD) é fundamental para automatizar e agilizar o desenvolvimento, o teste e a implantação de aplicativos de microsserviços. Isto promove uma cultura de colaboração, minimiza a intervenção manual e garante ciclos de feedback rápidos, resultando na entrega acelerada de software e em aplicações de maior qualidade.

AppMaster, uma poderosa plataforma no-code para a criação de aplicativos back-end, web e móveis, exemplifica a implementação de práticas recomendadas de microsserviços em seu processo de desenvolvimento de aplicativos. Ao criar visualmente modelos de dados, lógica de negócios e endpoints de API e integrá-los perfeitamente com aplicativos front-end, AppMaster permite que os desenvolvedores criem aplicativos de microsserviços escaláveis, confiáveis ​​e de fácil manutenção com relativa facilidade. Além disso, a capacidade da plataforma de gerar código-fonte, binários executáveis ​​e contêineres docker, bem como suporte para bancos de dados compatíveis com Postgresql, sublinha ainda mais o seu compromisso em adotar as melhores práticas de microsserviços para fornecer soluções de software altamente eficientes e econômicas.