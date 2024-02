Gerenciamento de ativos sem código

No-Code Asset Management refere-se ao processo de gerenciamento e organização de ativos digitais, como aplicativos web, aplicativos móveis e bancos de dados, criados usando plataformas no-code como AppMaster. Isso inclui atividades como rastrear alterações e atualizações, garantir a segurança de ativos digitais, gerenciar o controle de acesso e garantir desempenho e funcionalidade ideais, tudo sem escrever nenhum código. No-Code Asset Management é um componente essencial das metodologias modernas de desenvolvimento de software, capacitando as empresas a criar e manter soluções de software de alta qualidade sem o trabalho pesado das práticas de codificação tradicionais.

A ascensão de plataformas no-code, alimentada por uma necessidade crescente de velocidade, economia e acessibilidade no desenvolvimento de software, levou a um aumento na demanda por soluções de gerenciamento de ativos No-Code. De acordo com o Gartner, até 2023, mais de 50% das médias e grandes empresas terão adotado uma plataforma de aplicativos no-code como uma de suas plataformas de aplicativos estratégicos. A expansão das ferramentas no-code é impulsionada por um ecossistema cada vez maior de startups, desenvolvedores e desenvolvedores cidadãos que exigem soluções de desenvolvimento de software eficientes e prontamente acessíveis.

AppMaster, uma plataforma líder no-code, permite que os usuários criem visualmente modelos de dados para aplicativos de back-end, projetem lógica de negócios por meio de processos de negócios (BP) e gerem endpoints REST API e WebSocket Secure (WSS). A funcionalidade de design de UI drag-and-drop do AppMaster permite a criação e personalização perfeitas de aplicativos da web e móveis. Sua abordagem orientada ao servidor garante que atualizações de UI, alterações de lógica de negócios e alterações de API possam ser enviadas para aplicativos móveis sem exigir o envio de novas versões às lojas de aplicativos. Além disso, a capacidade do AppMaster de gerar código-fonte e arquivos binários permite que as empresas hospedem seus aplicativos no local, se necessário.

O gerenciamento de ativos No-Code pode abranger diversas tarefas críticas, como:

Controle de versão e rastreamento de alterações: plataformas No-code como AppMaster , geram aplicativos do zero sempre que os projetos são modificados, eliminando assim dívidas técnicas. Esse recurso exige um sistema de controle de versão confiável que rastreie efetivamente as alterações e permita a reversão para versões anteriores, se necessário.

plataformas como , geram aplicativos do zero sempre que os projetos são modificados, eliminando assim dívidas técnicas. Esse recurso exige um sistema de controle de versão confiável que rastreie efetivamente as alterações e permita a reversão para versões anteriores, se necessário. Segurança e controle de acesso: O gerenciamento seguro de ativos é crucial para evitar acesso não autorizado e violações de dados. Os sistemas de gerenciamento de ativos No-Code devem oferecer controle de acesso baseado em funções, criptografia de dados e gerenciamento seguro de API para proteger os ativos contra ameaças potenciais.

O gerenciamento seguro de ativos é crucial para evitar acesso não autorizado e violações de dados. Os sistemas de gerenciamento de ativos devem oferecer controle de acesso baseado em funções, criptografia de dados e gerenciamento seguro de API para proteger os ativos contra ameaças potenciais. Classificação e organização de ativos: À medida que os aplicativos no-code proliferam dentro de uma organização, a classificação e organização adequadas dos ativos tornam-se essenciais. As soluções de gerenciamento de ativos No-Code devem fornecer categorização intuitiva, marcação e funcionalidade de pesquisa para facilitar a localização e recuperação rápida de ativos.

À medida que os aplicativos proliferam dentro de uma organização, a classificação e organização adequadas dos ativos tornam-se essenciais. As soluções de gerenciamento de ativos devem fornecer categorização intuitiva, marcação e funcionalidade de pesquisa para facilitar a localização e recuperação rápida de ativos. Integração e interoperabilidade: os aplicativos No-code devem ser capazes de interagir perfeitamente com os sistemas e softwares existentes em uma organização. Isso significa que os sistemas No-Code Asset Management devem apoiar a integração de ativos digitais com ferramentas, bancos de dados e APIs de terceiros.

os aplicativos devem ser capazes de interagir perfeitamente com os sistemas e softwares existentes em uma organização. Isso significa que os sistemas Asset Management devem apoiar a integração de ativos digitais com ferramentas, bancos de dados e APIs de terceiros. Monitoramento e Otimização: Garantir que os aplicativos no-code tenham um desempenho ideal e eficiente é crucial. As soluções de gerenciamento de ativos No-Code devem fornecer recursos de monitoramento e análise para identificar gargalos de desempenho, utilização de recursos e comportamento do usuário, permitindo otimização e melhorias contínuas.

Plataformas No-code como AppMaster interromperam as práticas tradicionais de desenvolvimento de software, tornando o desenvolvimento de aplicativos mais rápido e econômico. Para aproveitar totalmente o potencial das soluções no-code, as empresas devem investir em sistemas robustos de gestão de ativos No-Code para gerenciar de forma segura e eficiente os ativos digitais criados usando esta abordagem revolucionária. À medida que o movimento no-code continua a ganhar força, a importância do No-Code Asset Management irá, sem dúvida, crescer, moldando a forma como as empresas constroem, mantêm e melhoram aplicações de software nos próximos anos.