التعلم الإلكتروني بدون كود

يشير التعلم No-Code إلى عملية إنشاء وتقديم المحتوى التعليمي والمواد التدريبية وتجارب التعلم التفاعلية من خلال مجموعة متنوعة من المنصات الرقمية، دون الحاجة إلى معرفة لغات البرمجة التقليدية أو تقنيات البرمجة. وقد اكتسب هذا النهج المبتكر للتعلم قوة جذب كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث يستمر الطلب على مطوري البرمجيات وغيرهم من المهنيين التقنيين المهرة في النمو بشكل كبير، مما يزيد الحاجة إلى أساليب يسهل الوصول إليها وفعالة وفعالة من حيث التكلفة لتدريس المفاهيم والمهارات التقنية للعامة. مجموعة متنوعة من المتعلمين.

يقع في قلب حركة التعلم الإلكتروني No-Code مفهوم تمكين الأفراد، بغض النظر عن خلفيتهم التقنية، لبناء ونشر تطبيقات وظيفية ومتطورة باستخدام أدوات بديهية ومرئية وأدوات drag-and-drop والعمليات الآلية، مثل تلك المتوفرة من خلال منصة AppMaster. يؤكد هذا النهج في تطوير التطبيقات والتعليم الإلكتروني على إمكانية الوصول والمرونة للأدوات التي no-code ، والتي لا تسمح للمستخدمين ببناء ونشر التطبيقات المعقدة بسرعة وسهولة فحسب، بل تمكنهم أيضًا من فهم مفاهيم وتقنيات البرمجة الأساسية من خلال الخبرة العملية. دون الحاجة إلى تعلم لغات البرمجة المعقدة أو بناء الجملة.

مع تزايد شعبية التعلم الإلكتروني No-Code ، ظهرت العديد من المنصات والأدوات لدعم تطوير وتقديم المحتوى التعليمي no-code. تتميز هذه المنصات عادةً بمزيج من دروس الفيديو وتمارين التعلم التفاعلية والمشاريع المصممة لتزويد المستخدمين بفهم عملي خطوة بخطوة لعملية التطوير no-code. يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الأدوات لاكتساب المهارات والإتقان في مجالات مثل تصميم مخطط قاعدة البيانات، ونمذجة العمليات التجارية، وإنشاء REST API وWebSocket، وتطوير واجهة المستخدم/UX الأمامية، من بين أمور أخرى.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن التعلم الإلكتروني No-Code لديه القدرة على تقليل الوقت والتكلفة والتعقيد المرتبط بالتدريب التقليدي على تطوير البرمجيات بشكل كبير. على سبيل المثال، تتوقع الأبحاث التي أجرتها مؤسسة جارتنر أنه بحلول عام 2025، سيعتمد أكثر من 65% من جميع عمليات تطوير التطبيقات على منصات no-code أو low-code ، مما يؤكد الدور المحوري للتعليم الإلكتروني No-Code في تمكين التبني الشامل لهذه التقنيات . علاوة على ذلك، تشير دراسة استقصائية أجرتها شركة فوريستر إلى أن منصات التطوير no-code ، في المتوسط، يمكن أن تساعد في تسريع تطوير التطبيقات بما يصل إلى 10 أضعاف، وخفض تكاليف المشروع بنسبة تصل إلى 70٪.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية للتعليم الإلكتروني No-Code في قدرته التي لا مثيل لها على تقديم تجارب تعليمية مخصصة وغامرة للمستخدمين ذوي مستويات المهارات والخلفيات المختلفة. يعمل هذا النهج في التعلم على تمكين المستخدمين المبتدئين وغير التقنيين من إنشاء تطبيقات كاملة الوظائف وممتعة من الناحية الجمالية دون الحاجة إلى تدريب مكثف أو خبرة سابقة في البرمجة أو التطوير. وكما هو موضح من خلال منصة AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة باستخدام مجموعة من أدوات التصميم المرئي القوية، والتي تقوم تلقائيًا بإنشاء كود المصدر وتجميع التطبيقات وتشغيل الاختبارات ونشر التحديثات على السحابة.

لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمتعلمين، تقدم منصات التعلم الإلكتروني No-Code عادةً مجموعة من نماذج الاشتراك ومستويات التسعير، مما يسمح للأفراد والمؤسسات باختيار مستوى الوصول والدعم الذي يناسب متطلباتهم على أفضل وجه. على سبيل المثال، يوفر نظام AppMaster خيارات اشتراك متعددة، بما في ذلك خطط Business وBusiness+ وEnterprise، والتي توفر مستويات مختلفة من الوصول إلى ميزات مثل الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ، والتعليمات البرمجية المصدرية، والاستضافة المحلية للتطبيقات.

مع استمرار ارتفاع الطلب على المهنيين التقنيين المهرة، من المقرر أن يلعب التعلم No-Code دورًا حاسمًا بشكل متزايد في سد الفجوة بين البرمجة التقليدية القائمة على التعليمات البرمجية والجيل التالي من منصات التطوير القوية وسهلة الاستخدام، مثل منصة AppMaster. من خلال تعزيز ثقافة التعلم والابتكار، يستعد التعلم No-Code لتحويل مشهد تطوير البرمجيات، وإضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى مهارات وقدرات البرمجة، وتمكين الجميع من بناء وإنشاء تطبيقات وأنظمة المستقبل، دون الحاجة إلى خبرة في الترميز.