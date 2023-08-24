Управление активами без кода

Управление активами No-Code это процесс управления и организации цифровых активов, таких как веб-приложения, мобильные приложения и базы данных, созданных с использованием платформ no-code таких как AppMaster. Сюда входят такие действия, как отслеживание изменений и обновлений, обеспечение безопасности цифровых активов, управление контролем доступа и обеспечение оптимальной производительности и функциональности — и все это без написания какого-либо кода. Управление активами No-Code является важным компонентом современных методологий разработки программного обеспечения, позволяя предприятиям создавать и поддерживать высококачественные программные решения без тяжелой работы, связанной с традиционными методами кодирования.

Рост платформ no-code, вызванный растущей потребностью в скорости, экономичности и доступности при разработке программного обеспечения, привел к увеличению спроса на решения для управления активами No-Code. По данным Gartner, к 2023 году более 50% средних и крупных предприятий примут платформу приложений no-code в качестве одной из своих стратегических платформ приложений. Распространение инструментов no-code обусловлено постоянно растущей экосистемой стартапов, разработчиков и гражданских разработчиков, которым требуются эффективные и легкодоступные решения для разработки программного обеспечения.

AppMaster, ведущая платформа no-code, позволяет пользователям визуально создавать модели данных для серверных приложений, проектировать бизнес-логику с помощью бизнес-процессов (BP), а также генерировать endpoints REST API и WebSocket Secure (WSS). Функциональность дизайна пользовательского интерфейса AppMaster drag-and-drop позволяет легко создавать и настраивать веб- и мобильные приложения. Его серверный подход гарантирует, что обновления пользовательского интерфейса, изменения бизнес-логики и API могут быть перенесены в мобильные приложения без необходимости отправки новых версий в магазины приложений. Более того, способность AppMaster генерировать исходный код и двоичные файлы позволяет компаниям при необходимости размещать свои приложения локально.

Управление активами No-Code может включать в себя несколько важных задач, таких как:

Контроль версий и отслеживание изменений. Платформы No-code такие как AppMaster , генерируют приложения с нуля при каждом изменении чертежей, что устраняет техническую задолженность. Эта возможность требует наличия надежной системы контроля версий, которая эффективно отслеживает изменения и позволяет при необходимости вернуться к более ранним версиям.

Платформы такие как , генерируют приложения с нуля при каждом изменении чертежей, что устраняет техническую задолженность. Эта возможность требует наличия надежной системы контроля версий, которая эффективно отслеживает изменения и позволяет при необходимости вернуться к более ранним версиям. Безопасность и контроль доступа. Безопасное управление активами имеет решающее значение для предотвращения несанкционированного доступа и утечки данных. Системы управления активами No-Code должны предлагать управление доступом на основе ролей, шифрование данных и безопасное управление API для защиты активов от потенциальных угроз.

Безопасное управление активами имеет решающее значение для предотвращения несанкционированного доступа и утечки данных. Системы управления активами должны предлагать управление доступом на основе ролей, шифрование данных и безопасное управление API для защиты активов от потенциальных угроз. Классификация и организация активов. По мере того, как в организации распространяется применение приложений no-code , правильная классификация и организация активов становятся важными. Решения по управлению активами No-Code должны обеспечивать интуитивно понятную категоризацию, маркировку и функции поиска, чтобы облегчить быстрое обнаружение и извлечение активов.

По мере того, как в организации распространяется применение приложений , правильная классификация и организация активов становятся важными. Решения по управлению активами должны обеспечивать интуитивно понятную категоризацию, маркировку и функции поиска, чтобы облегчить быстрое обнаружение и извлечение активов. Интеграция и совместимость. Приложения No-code должны иметь возможность беспрепятственно взаимодействовать с существующими системами и программным обеспечением внутри организации. Это означает, что системы управления активами No-Code должны поддерживать интеграцию цифровых активов со сторонними инструментами, базами данных и API.

Приложения должны иметь возможность беспрепятственно взаимодействовать с существующими системами и программным обеспечением внутри организации. Это означает, что системы управления активами должны поддерживать интеграцию цифровых активов со сторонними инструментами, базами данных и API. Мониторинг и оптимизация. Обеспечение оптимальной и эффективной работы приложений no-code имеет решающее значение. Решения для управления активами No-Code должны обеспечивать возможности мониторинга и анализа для выявления узких мест в производительности, использования ресурсов и поведения пользователей, обеспечивая непрерывную оптимизацию и улучшения.

Платформы No-code такие как AppMaster, нарушили традиционные методы разработки программного обеспечения, сделав разработку приложений более быстрой и экономически эффективной. Чтобы полностью использовать потенциал решений no-code, предприятия должны инвестировать в надежные системы управления активами No-Code, чтобы безопасно и эффективно управлять цифровыми активами, созданными с использованием этого революционного подхода. Поскольку движение no-code продолжает набирать обороты, значение управления активами No-Code несомненно, будет расти, определяя способы создания, поддержки и улучшения бизнес-приложений в ближайшие годы.