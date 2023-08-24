Kodsuz Varlık Yönetimi

No-Code Varlık Yönetimi, AppMaster gibi no-code platformlar kullanılarak oluşturulan web uygulamaları, mobil uygulamalar ve veritabanları gibi dijital varlıkları yönetme ve organize etme sürecini ifade eder. Bu, herhangi bir kod yazmadan değişiklikleri ve güncellemeleri takip etmek, dijital varlıkların güvenliğini sağlamak, erişim kontrolünü yönetmek ve optimum performans ve işlevselliği sağlamak gibi faaliyetleri içerir. No-Code Varlık Yönetimi, modern yazılım geliştirme metodolojilerinin önemli bir bileşenidir ve işletmelere, geleneksel kodlama uygulamalarının ağır yükünü kaldırmadan yüksek kaliteli yazılım çözümleri oluşturma ve sürdürme yetkisi verir.

Yazılım geliştirmede artan hız, maliyet etkinliği ve erişilebilirlik ihtiyacının körüklediği no-code platformların yükselişi, No-Code Varlık Yönetimi çözümlerine olan talebin artmasına yol açtı. Gartner'a göre 2023 yılına kadar orta ve büyük ölçekli işletmelerin %50'sinden fazlası, stratejik uygulama platformlarından biri olarak no-code uygulama platformunu benimsemiş olacak. no-code araçların yaygınlaşması, verimli ve kolayca erişilebilen yazılım geliştirme çözümlerine ihtiyaç duyan startup'ların, geliştiricilerin ve vatandaş geliştiricilerin sürekli büyüyen ekosistemi tarafından yönlendiriliyor.

Önde gelen no-code bir platform olan AppMaster, kullanıcıların arka uç uygulamaları için görsel olarak veri modelleri oluşturmasına, İş Süreçleri (BP) aracılığıyla iş mantığı tasarlamasına ve REST API ve WebSocket Secure (WSS) endpoints oluşturmasına olanak tanır. AppMaster drag-and-drop kullanıcı arayüzü tasarım işlevi, web ve mobil uygulamaların kusursuz şekilde oluşturulmasına ve özelleştirilmesine olanak tanır. Sunucu odaklı yaklaşımı, kullanıcı arayüzü güncellemelerinin, iş mantığı değişikliklerinin ve API değişikliklerinin, yeni sürümlerin uygulama mağazalarına gönderilmesine gerek kalmadan mobil uygulamalara aktarılabilmesini sağlar. Ayrıca, AppMaster kaynak kodu ve ikili dosyalar oluşturma yeteneği, işletmelerin gerektiğinde uygulamalarını şirket içinde barındırmasına olanak tanır.

No-Code Varlık Yönetimi, aşağıdakiler gibi çeşitli kritik görevleri kapsayabilir:

Sürüm Kontrolü ve Değişiklik Takibi: AppMaster gibi No-code platformlar, planlar değiştirildiğinde sıfırdan uygulamalar oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır. Bu yetenek, değişiklikleri etkili bir şekilde izleyen ve gerektiğinde önceki sürümlere geri dönmeye izin veren güvenilir bir sürüm kontrol sistemi gerektirir.

gibi platformlar, planlar değiştirildiğinde sıfırdan uygulamalar oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır. Bu yetenek, değişiklikleri etkili bir şekilde izleyen ve gerektiğinde önceki sürümlere geri dönmeye izin veren güvenilir bir sürüm kontrol sistemi gerektirir. Güvenlik ve Erişim Kontrolü: Yetkisiz erişimi ve veri ihlallerini önlemek için varlıkların güvenli yönetimi çok önemlidir. No-Code Varlık Yönetimi sistemleri, varlıkları potansiyel tehditlere karşı korumak için rol tabanlı erişim kontrolü, veri şifreleme ve güvenli API yönetimi sunmalıdır.

Yetkisiz erişimi ve veri ihlallerini önlemek için varlıkların güvenli yönetimi çok önemlidir. Varlık Yönetimi sistemleri, varlıkları potansiyel tehditlere karşı korumak için rol tabanlı erişim kontrolü, veri şifreleme ve güvenli API yönetimi sunmalıdır. Varlık Sınıflandırması ve Organizasyonu: Bir organizasyon içerisinde no-code uygulamalar çoğaldıkça, varlıkların uygun şekilde sınıflandırılması ve organizasyonu zorunlu hale gelir. No-Code Varlık Yönetimi çözümleri, varlıkların hızla konumlandırılmasını ve alınmasını kolaylaştırmak için sezgisel sınıflandırma, etiketleme ve arama işlevselliği sağlamalıdır.

Bir organizasyon içerisinde uygulamalar çoğaldıkça, varlıkların uygun şekilde sınıflandırılması ve organizasyonu zorunlu hale gelir. Varlık Yönetimi çözümleri, varlıkların hızla konumlandırılmasını ve alınmasını kolaylaştırmak için sezgisel sınıflandırma, etiketleme ve arama işlevselliği sağlamalıdır. Entegrasyon ve Birlikte Çalışabilirlik: No-code uygulamalar, bir kuruluş içindeki mevcut sistemler ve yazılımlarla sorunsuz bir şekilde etkileşime girebilmelidir. Bu, No-Code Varlık Yönetimi sistemlerinin dijital varlıkların üçüncü taraf araçlar, veritabanları ve API'lerle entegrasyonunu desteklemesi gerektiği anlamına gelir.

uygulamalar, bir kuruluş içindeki mevcut sistemler ve yazılımlarla sorunsuz bir şekilde etkileşime girebilmelidir. Bu, Varlık Yönetimi sistemlerinin dijital varlıkların üçüncü taraf araçlar, veritabanları ve API'lerle entegrasyonunu desteklemesi gerektiği anlamına gelir. İzleme ve Optimizasyon: no-code uygulamaların en iyi ve verimli şekilde çalışmasını sağlamak çok önemlidir. No-Code Varlık Yönetimi çözümleri, performans darboğazlarını, kaynak kullanımını ve kullanıcı davranışını belirlemek için izleme ve analiz yetenekleri sağlamalı ve sürekli optimizasyon ve iyileştirmelere olanak sağlamalıdır.

AppMaster gibi No-code platformlar, geleneksel yazılım geliştirme uygulamalarını değiştirerek uygulama geliştirmeyi daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getirdi. no-code çözümlerin potansiyelinden tam anlamıyla yararlanmak için işletmelerin, bu devrim niteliğindeki yaklaşım kullanılarak oluşturulan dijital varlıkları güvenli ve verimli bir şekilde yönetmek üzere güçlü No-Code Varlık Yönetimi sistemlerine yatırım yapması gerekir. no-code hareket ivme kazanmaya devam ettikçe, No-Code Varlık Yönetiminin önemi şüphesiz artacak ve önümüzdeki yıllarda işletmelerin yazılım uygulamalarını oluşturma, sürdürme ve iyileştirme yöntemlerini şekillendirecek.