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无代码资产管理

Aug 24, 2023

No-Code资产管理是指管理和组织使用AppMasterno-code平台创建的数字资产（例如 Web 应用程序、移动应用程序和数据库）的过程。这包括跟踪更改和更新、确保数字资产的安全、管理访问控制以及确保最佳性能和功能等活动，所有这些都无需编写任何代码。 No-Code资产管理是现代软件开发方法的重要组成部分，使企业能够创建和维护高质量的软件解决方案，而无需繁重的传统编码实践。

由于对软件开发速度、成本效益和可访问性的需求不断增长， no-code平台的兴起推动了对No-Code资产管理解决方案的需求增加。据 Gartner 预测，到 2023 年，超过 50% 的大中型企业将采用no-code应用平台作为其战略应用平台之一。 no-code工具的扩展是由初创公司、开发人员和公民开发人员组成的不断增长的生态系统推动的，他们需要高效且易于访问的软件开发解决方案。

AppMaster是领先的no-code平台，使用户能够直观地为后端应用程序创建数据模型，通过业务流程 (BP) 设计业务逻辑，并生成 REST API 和 WebSocket Secure (WSS) endpointsAppMasterdrag-and-drop UI 设计功能允许无缝创建和定制 Web 和移动应用程序。其服务器驱动的方法确保 UI 更新、业务逻辑更改和 API 更改可以推送到移动应用程序，而无需向应用程序商店提交新版本。此外， AppMaster生成源代码和二进制文件的能力允许企业在需要时在本地托管其应用程序。

No-Code资产管理可以涵盖多项关键任务，例如：

  • 版本控制和更改跟踪：每当修改蓝图时， AppMasterNo-code平台都会从头开始生成应用程序，从而消除技术债务。此功能需要可靠的版本控制系统，该系统可以有效跟踪更改并允许在需要时回滚到早期版本。
  • 安全和访问控制：资产的安全管理对于防止未经授权的访问和数据泄露至关重要。 No-Code资产管理系统必须提供基于角色的访问控制、数据加密和安全 API 管理，以保护资产免受潜在威胁。
  • 资产分类和组织：随着no-code应用程序在组织内激增，资产的正确分类和组织变得至关重要。 No-Code资产管理解决方案应提供直观的分类、标记和搜索功能，以促进资产的快速定位和检索。
  • 集成和互操作性： No-code应用程序必须能够与组织内的现有系统和软件无缝交互。这意味着No-Code资产管理系统应支持数字资产与第三方工具、数据库和 API 的集成。
  • 监控和优化：确保no-code应用程序以最佳且高效的方式运行至关重要。 No-Code资产管理解决方案应提供监控和分析功能，以识别性能瓶颈、资源利用率和用户行为，从而实现持续优化和改进。

AppMaster这样的No-code平台颠覆了传统的软件开发实践，使应用程序开发更快、更具成本效益。为了充分利用no-code解决方案的潜力，企业必须投资强大的No-Code资产管理系统，以安全、高效地管理使用这种革命性方法创建的数字资产。随着no-code运动继续受到关注， No-Code资产管理的重要性无疑将会增强，从而塑造企业在未来几年构建、维护和改进软件应用程序的方式。

探索更多术语:
MVP（最小可行产品） 产品管理 声明式开发 授权 整合 无代码人工智能（A.I.） 无代码定义 无代码审查网站 无代码客户参与 无代码市场 无代码编码 无代码运动 服务台软件 渐进式网络应用程序（PWA） 看板 线框

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