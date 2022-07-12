يتطلب إنشاء علامة تجارية أقوى استراتيجيات عمل فعالة. يلعب محتوى وتصميم موقع الويب دورًا حيويًا في بناء علامة تجارية. تعتمد العلامة التجارية القوية على العلاقة بين موظفك وعملائك. انظر إلى علامتك التجارية على أنها نادٍ ، والمحتوى كتصميم ، والخبرة كسرد.

إن رؤية تجربة موقع الويب كشكل معقد من الأرقام لن يساعدك على تطوير علامة تجارية أفضل. بدلاً من ذلك ، ستؤدي رؤية تصميم التطبيق الخاص بك من خلال نافذة السرد إلى تغيير طريقة تفكيرك تمامًا. تساعدنا دائمًا الروايات والقصص من خلال محتوى التطبيق الخاص بك على التواصل مع الأشخاص.

كيف تبني علامة تجارية أقوى باستخدام أدوات عدم وجود كود ومحتوى فعال؟



حاول العثور على الخيط العاطفي والاتفاقيات التي يجب أن يمثلها سرد موقع الويب الخاص بك. يجب أن يكون الاتساق والتدفق المنطقي والهدف الواضح في سردك. علاوة على ذلك ، قم بتضمين فريق تصميم المحتوى الخاص بك من البداية. بهذه الطريقة ، سيتعاونون ويبقون في نفس الصفحة. خلاف ذلك ، قد لا يتطابق محتوى تصميم الويب والرسومات.

فيما يلي الأشياء التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار:

المحتوى كتصميم:



تحدث مع كاتب محتوى موقع الويب الخاص بك الذي يمثل موقع الويب الخاص بك باستخدام الكلمات. إذا كنت تستخدم تصميم المحتوى لملء بعض التفاصيل كمحتوى ، فلن تحصل أبدًا على تجربة تفاعلية على موقع الويب الخاص بك. لذلك ، من الضروري أن تفهم أن المحتوى الخاص بك يجب أن يكون مؤهلاً لاستخدام الكلمات كتعبير.

اجعل كتاب تصميم المحتوى يشعرون بالحرية. إذا قمت بتقييد كتاب تصميم المحتوى الخاص بك ، فلن يتمكنوا من التعبير عن تصميم الويب بشكل فعال. يرجى التأكد من السماح لكتاب تصميم المحتوى بالمشاركة في تخطيط موقع الويب والحصول على تعليقات منهم. وبالمثل ، يجب أن يشارك فريق الرسم أيضًا في المحتوى. يمكنهم تقديم أفضل الملاحظات حول ما إذا كان عنوان المحتوى يعبر عن روايتنا أم لا.

القصد من الموقع:



بدلاً من استخدام خرائط المواقع ، استخدم مخطط موقع للتعبير عن غرضك. يساعد إنشاء مخطط موقع في الحصول على الفريق على نفس الصفحة. يصعب فهم خرائط المواقع بالنسبة إلى الشخص غير التقني. لهذا السبب ، لن يتمكن تصميم المحتوى الخاص بك من التواصل بشكل فعال. يمكنك بسهولة التعبير عن هدف تصميم الويب الخاص بك للعميل باستخدام مخطط الموقع لأن العميل الخاص بك قد لا يفهم كيفية عمل خريطة الموقع. نتيجة لذلك ، يتواصلون بشكل أفضل مع محتوى علامتك التجارية.

استخدام التصميم النظري:



تقنيات تصميم الويب الافتراضية مثل لوحات المزاج تقضي على lorem ipsum الأساسي (نص العنصر النائب). بالإضافة إلى ذلك ، ستحصل على نص اتجاهي محدد يساعد في تقوية كتّاب تصميم المحتوى. سيجدون الاتجاه الصحيح لتصميم محتوى فعال وجذاب يصف بدقة الغرض من منتجك.

العلامة التجارية نادٍ:



عندما نتحدث عن رؤية علامتك التجارية كنادي ، فإننا نفرض حقيقة أن علامتك التجارية جذابة بحيث يرغب الناس في الانضمام إليها. تمامًا مثل أي نادٍ آخر يعرف كيف يجذب الناس إليه. فهم أن مفهوم التصميم الأساسي معقد للغاية. يمكن تقسيمها إلى ثلاثة عناصر للبساطة - المظهر العام والموقع والقصة.

الأجواء هي صوت علامتك التجارية وشخصيتها ونغمتها. يعتمد Vibe على كيفية إدارة علامتك التجارية والنشاط على موقع الويب الخاص بك. يتم حساب موضع علامتك التجارية من خلال الحساب الاستراتيجي الذي تحصل عليه من منافسيك وجمهورك واتجاهك. تحكي القصة عن السرد الذي يمثله منتجك. الهدف هو الاندماج مع هذه العوامل وخلق قصة تجذب العملاء.

الجزء الصعب هو أن العلامات التجارية تغير قصتها وشخصياتها أيضًا. لكن لسوء الحظ ، لا تقوم العلامة التجارية عادةً بتحديث ذلك لإظهار تطورها.

السرد المتسق:



للحصول على سرد متسق ، يجب عليك التأكد من أن فريقك يدرس البحث واستراتيجية العلامة التجارية في كل خطوة. بهذه الطريقة ، سيكونون قادرين على فهم أفكارك بشكل أفضل ويعطيك ملاحظات حول كيفية بناء استراتيجية منتجك بشكل أفضل.

يساعد بناء تصميم المحتوى في تحقيق نهج تعاوني. يسمح للجميع بالمساهمة والمشاركة في تطوير التطبيقات. مع أحدث التقنيات والأدوات الخالية من التعليمات البرمجية ، فإن تحقيق مثل هذه العقلية أمر سهل. تقوم No-code بتطوير التطبيقات بطريقة تساعد الجميع على المشاركة في إنشاء السرد. إذا عمل المصممون بشكل منفصل ، فلن يكون تصميمهم جذابًا. سيقوم مؤلفو تصميم المحتوى بملء الكلمات بدلاً من إشراك العملاء. يتأكد المصممون بدون كود من أن كل شخص يمكنه رؤية عمل الآخر. يشرك هذا الطاقم بأكمله ، وسيحاول الجميع تحقيق نفس الأهداف.

استخدام النظام الأساسي بدون رمز:



تعتبر منصة no-code ناجحة لأنها مبنية مع الأخذ في الاعتبار نهاية المستخدم. قبل النظام الأساسي بدون رمز ، تم إنشاء معظم برامج الترميز للمطورين فقط. يعتمد ترميز البرامج هذا كليًا على تشفير فريق المطورين ، ويعتمد باقي الفريق ، مثل الكتاب ، على المطورين. يشرك المصممون الذين لا يمتلكون رمزًا الفريق بأكمله ويسرعون من دورة حياة تطوير البرامج (SDLC). نتيجة لذلك ، يتم تسريع دورة حياة تطوير البرامج حيث لا يتعين عليك قضاء الكثير من الوقت على الميزانية ، والتنسيق بين المطورين وموارد رأس المال البشري.

يحتوي برنامج بدون رمز على وظائف تشفير مضمنة مثل وظائف السحب والإفلات والقوالب والحلول الفورية للمشكلات الشائعة. تساعدك هذه الوظائف بدون رمز على إضافة طبقات وظائف متعددة إلى علامتك التجارية.

فوائد عدم وجود كود



المصممين بدون كود لديهم مستقبل واعد. هذا لأنه يعمل كجسر بين تطوير تكنولوجيا المعلومات والهندسة واحتياجات الترميز المختلفة.

التوافق مع العمليات التجارية الأخرى:



يسمح No-code لشخصيات الأعمال الأخرى مثل المديرين بالمشاركة في العملية. لا يفهم رجال الأعمال المهنيين اللغة التقنية أو لغة الترميز المتقدمة للغاية. يوفر No-code إحصائيات مختلفة يمكن لأي رجل أعمال فهمها.

مسح تراكم تكنولوجيا المعلومات:



تسمح لك أدوات عدم وجود رمز بتعيين شخص ما لتذاكر موقع التراكم الخاص بك ، أو يمكنك أن تطلب من مطوري البرامج التي لا تحتوي على أكواد إدارة بطاقة السجل المتراكم. سيؤدي ذلك إلى تحرير فريق تكنولوجيا المعلومات لديك ، والذي يمكنه التركيز على المهام المهمة.

منخفض الكلفة:



تسمح لك أدوات no-code بتوسيع قوة مطوري الترميز لديك. وبالتالي ، باستخدام no-code ، يمكنك إنشاء التطبيق مع عدد أقل من المطورين. من ناحية أخرى ، بدون رمز ، تحتاج إلى توظيف المزيد من المطورين لزيادة ميزانيتك.

ادارة مشروع:



يوفر لك تطبيق no-code أدوات إدارة المشروع. تتيح لك هذه الأدوات تحقيق المهمة ومشاركة حالة تقدمك الحالية مع فريقك.

تقنيات التسويق



التسويق جزء أساسي من أي علامة تجارية. بدون التسويق ، لا يمكن لمنتجك أن يحقق تقدمًا كبيرًا. لا يوجد رمز يحتوي على أدوات متعددة مخصصة لأنواع مختلفة من التسويق. أدوات تسويق تصميم محتوى الوسائط الاجتماعية ، والتسويق عبر البريد الإلكتروني ، والتسويق التحادثي.

خدمة العملاء



تعتبر خدمة العملاء أمرًا حيويًا للغاية أثناء بناء علامة تجارية. تحتوي أدوات عدم وجود رمز على أداة خدمة عملاء تتيح لك إدارة خدمات العملاء بشكل ملائم. خدمة العملاء الجيدة ستجلب لك عملاء جدد.

التعليمات



ما الذي يمكنني إنشاؤه بدون رمز؟



تستخدم المنصة لبناء ثلاثة أنواع من التطبيقات.

تطبيق الويب.

تطبيق الهاتف المحمول.

تطبيق قاعدة البيانات.

كيف يمكنني إنشاء شركة تقنية دون كتابة أي كود؟



إن بناء شركة تقنية بدون تشفير ليس مشكلة هذه الأيام. يمكنك إنشاء أي نوع من التطبيقات بدون كود. ومع ذلك ، يجب أن تفهم كيفية استخدام النظام الأساسي والميزات المطلوبة في تطبيقك. من الضروري أيضًا تخصيص التطبيق لجذب العملاء.

هل تحتاج إلى رمز لبدء التشغيل؟



تعتبر أدوات عدم وجود التعليمات البرمجية ممتازة إذا كنت ترغب في بدء عملك التجاري. ومع ذلك ، فمن المستحسن أنه إذا كنت تقوم بتطوير تطبيق معقد ، فيجب أن يكون لديك شخص يفهم بروتوكولات تطوير البرامج والبرمجة.

كيف ترميز بدون ترميز؟



الأنظمة الأساسية بدون رمز لها واجهة مستخدم رسومية. تتيح لك الواجهة الرسومية إنشاء تطبيق ببضع نقرات وأوامر. يمكنك بسهولة إضافة وظائف ونصوص ومقاطع فيديو وتحرير الألوان. كل ما عليك فعله هو أن يكون لديك استراتيجية ، وأنت على ما يرام.

هل يجب على رواد الأعمال تعلم البرمجة؟



تعلم البرمجة أمر صعب للغاية. في الوقت الحاضر ، ليس عليك أن تكون مبرمجًا محترفًا لإنشاء تطبيق. تتيح لك منصات المصممين بدون رمز التحقق من حالة تطبيقك واتخاذ القرارات وفقًا لذلك. إذا أراد رائد أعمال البرمجة ، فعليه أن يمنحها الكثير من الوقت. بدلاً من ذلك ، يمكنه استخدام تطبيق بدون كود والتركيز على تطوير الأعمال.

يوفر AppMaster لمصممي البرامج بدون رمز العديد من الخيارات والأدوات لإنشاء تطبيقات سريعة الاستجابة. جربه الآن لتطوير قصة منتجك باستخدام أداة توفر إمكانية الوصول والوضوح وتدفق محتوى الويب الذي يركز على الجمهور.