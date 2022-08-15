إن تطوير تطبيق ونشره على متاجر الأجهزة المحمولة مثل متجر Google Play Store و Apple App Store هو نصف معركة تطوير تطبيقات الهاتف المحمول وإنجاحها. يلعب التسويق دورًا مهمًا في نجاح أي تطبيق. لقد أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تركز على تسويق تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك لأن عدد التطبيقات المتاحة على الإنترنت ضخم.

تشير الإحصائيات إلى أن عدد تطبيقات Android على Google Pay يبلغ 3.3 مليون تطبيق ، بينما يوجد 2.2 مليون تطبيق على متجر iOS . تم تنزيل أكثر من 143.6 مليار تطبيق ولعبة في عام 2021 . لذلك ، من الواضح أن هناك الكثير من المنافسة في صناعة تطبيقات الأجهزة المحمولة ، لذلك يجب عليك استخدام استراتيجيات العلامات التجارية الحديثة للوصول إلى جمهورك المستهدف. إذا كنت تريد التعرف على بعض أهم الخطوات ، فعليك اتباعها بعد بدء تشغيل التطبيق.

ماذا تفعل بعد إطلاق تطبيق الهاتف المحمول؟

بمجرد إطلاق تطبيق في متاجر التطبيقات ، عليك التركيز على علامته التجارية للوصول إلى الجمهور المستهدف وكسب العملاء المخلصين. دعنا نتعرف على أهمية استراتيجيات ما بعد إطلاق التطبيق قبل مناقشة الخطوات المحددة التي يجب عليك اتخاذها فورًا بعد إطلاق تطبيقك في متاجر التطبيقات.

أهمية إستراتيجيات تشغيل ما بعد التطبيق

التخطيط هو مفتاح النجاح في جميع أنواع المشاريع ، بما في ذلك إطلاق تطبيق جديد في متاجر التطبيقات. تمامًا مثلما لن تفتح متجرًا تقليديًا من الطوب وقذائف الهاون بدون علامة تجارية ، من المهم أيضًا تسويق أصولك الرقمية مثل التطبيقات.

تعد استراتيجيات إطلاق التطبيق مهمة أيضًا عند نقل تطبيق محلي إلى السوق الدولية. مهما كانت الحالة ، فإن التسويق المناسب للتطبيقات ضروري للتميز في المنافسة وجذب مستخدمين جدد.

إذا كنت تريد أن يصل تطبيقك إلى الجمهور المستهدف ، فعليك اتباع هذه الخطوات لتنفيذ استراتيجيات تسويقية فعالة:

الخطوة 1 - إعداد الصفحة المقصودة للتطبيق

يعد إنشاء موقع ويب لتطبيقك الجديد أحد أكثر الطرق موثوقية وفعالية من حيث التكلفة لتسويق عملك. سيساعدك على بناء الوعي بالعلامة التجارية والوصول إلى المزيد من المستخدمين من خلال قنوات التسويق المختلفة.

الشيء الجيد في إنشاء صفحة مقصودة لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بك هو أنه يمكنك استخدامها لتسويق تطبيقك قبل وبعد إطلاقه. يجب عليك تضمين صفحة حول ولقطات شاشة لتطبيق الهاتف المحمول. بمجرد تطوير تطبيق الهاتف المحمول بالكامل وله واجهة جذابة ، يمكنك إضافة مقطع فيديو للتطبيق لإظهار تجربة المستخدم.

يمكنك عرض بعض المراجعات الإيجابية من العملاء على الصفحة المقصودة حتى ينبهر المستخدمون المحتملون الجدد بتطبيقك للجوّال. يجب أن يحتوي على خيار تسجيل قائمة بريدية حتى يتمكن المستخدمون المهتمون بالاختبار التجريبي لتطبيقك من التسجيل بسهولة.

إذا قمت بتمييز مدونة على موقع الويب الخاص بك ، فيمكن أن تساعدك على توجيه حركة المرور العضوية إلى الصفحة وبناء مجتمع. ومع ذلك ، من المفهوم أنه لا يرغب الجميع في إدارة موقع ويب كامل وتطبيق للهاتف المحمول ، لذلك يمكنك أيضًا اختيار إنشاء صفحة مقصودة بسيطة.

الخطوة 2 - استخدم استراتيجيات التسويق الرقمي

أصبح التسويق الرقمي جزءًا مهمًا من جميع أنواع الأعمال والشركات. هناك قائمة طويلة من منصات الوسائط الاجتماعية التي تتمتع بشعبية كبيرة واستخدام عالي في جميع أنحاء العالم.

لذلك ، من المهم أن يكون لديك تواجد قوي على وسائل التواصل الاجتماعي على منصات مختلفة مثل Facebook و Instagram و Twitter و TikTok للوصول إلى جمهور أوسع من خلال استراتيجيات التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إنه أيضًا شكل من أشكال التسويق ميسور التكلفة لأنه عندما تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل صحيح ، فهناك احتمال كبير أن يجدك الناس بشكل طبيعي.

إلى جانب الوصول إلى مستخدمين جدد ، تعد الوسائط الاجتماعية مفيدة أيضًا في إعلام المستخدمين الحاليين بأحدث ميزات وتحديثات تطبيقك. تساعدك استراتيجيات التسويق الفعالة في زيادة معدل مشاركة العملاء.

إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من منصات الوسائط الاجتماعية ، فيجب عليك تسجيل حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك بمجرد أن تقرر اسمًا معينًا للعلامة التجارية وتطبيق الهاتف المحمول.

يمكنك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على تعليقات ومراجعات من المستخدمين وتنفيذها في التحديث القادم. علاوة على ذلك ، تعد البيانات من وسائل التواصل الاجتماعي مهمة في فهم جمهورك المستهدف وتحسين وظائف التطبيق. تأكد من أن حسابات الوسائط الاجتماعية الخاصة بك مرتبطة بالصفحة المقصودة ومتاجر الأجهزة المحمولة حيث يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق بسهولة.

الخطوة 3 - تحسين متجر التطبيقات (ASO)

يعد App Store Optimization (ASO ) أحد أشكال التسويق العضوي. الغرض من تنفيذ استراتيجيات ASO هو زيادة وضوح وجاذبية تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بك في متاجر التطبيقات وزيادة التنزيلات الخاصة بك.

في الوقت الحاضر ، أصبح ASO ضروريًا للتطبيقات المطورة حديثًا لترك بصمتها في متاجر الأجهزة المحمولة. خلاف ذلك ، هناك احتمال كبير أنه عند نشر تطبيق جوال في متجر التطبيقات ، يمكن أن يضيع في القائمة الطويلة لتطبيقات وألعاب الهاتف المحمول.

يشبه ASO تحسين محرك البحث ، حيث يتعين عليك استخدام بعض الكلمات الرئيسية المستهدفة والصور عالية الجودة لترتيب أعلى في نتائج البحث. بمجرد تنفيذ أفضل ممارسات ASO ، ستتمكن من جذب عدد كبير من الأشخاص بشكل عضوي وزيادة معدل التحويل أيضًا.

الخطوة 4 - استخدم تسويق التطبيقات وبرامج التحليلات

البيانات هي عملة العصر الرقمي. من المهم مراعاة المقاييس المختلفة من خلال تحليل البيانات الشامل للتأكد من أن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك جذاب للعملاء. يمكن لأدوات التسويق والتحليل الحديثة تحليل التطبيق والصفحة المقصودة وفقًا لمقاييس مختلفة لضمان استخدامك للعلامة التجارية واستراتيجيات التسويق المثالية.

بمجرد بدء تشغيل تطبيق في متاجر التطبيقات ، يجب أن تبدأ في استخدام برامج تسويق وتحليلات قوية للتطبيقات لالتقاط مستوى تقدم شركتك. في النهاية ، سيسهل عليك تحليل مجموعات مختلفة من المقاييس في تحسين حملاتك التسويقية وجذب المزيد من الأشخاص إلى تطبيقك.

يعد برنامج التسويق والتحليل مهمًا أيضًا لتصميم حملات تسويقية مخصصة وتشغيلها باستخدام رؤى البيانات المناسبة. إن نجاح التسويق الشخصي هو أكثر بكثير من مجرد حملات عامة.

الخطوة 5 - النظر في الملاحظات

يعد النظر في ملاحظات مستخدمي التطبيق من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها بعد إطلاق التطبيق. يمكنك أن تسأل المستخدمين الأوائل مباشرةً عن رأيهم في التطبيق وما هي التحسينات التي يرغبون في رؤيتها من حيث الوظائف المحددة وواجهة المستخدم الإجمالية. يمكن أن يساعدك الاعتماد على تقييمات التطبيق ومقاييس التسويق في الترويج لتطبيقك لعدد أكبر من الأشخاص.

علاوة على ذلك ، قم بتحليل كيفية استخدام المستخدمين لتطبيقك. من الممكن أن يبدأ المستخدمون في استخدام الميزات بشكل مختلف عن توقعاتك. راقب عن كثب تعليقات ومراجعات التطبيق على متاجر التطبيقات لضمان رضا العملاء عن التطبيق.

سيساعدك جمع المراجعات وتحليل التعليقات على التفكير في مقاييس النجاح الحاسمة للتطبيق والتأكد من أنك على المسار الصحيح. يمكنك استخدام هذه البيانات لجذب مستخدمين جدد وإرضاء العملاء الحاليين.

يحكم العديد من المستخدمين أيضًا على التطبيق بناءً على تقييماته. لذلك ، تأكد من أنك تفكر في ملاحظات المستخدمين للحفاظ على تقييمات عالية في متاجر التطبيقات.

يعني الانتباه إلى ملاحظات العملاء أيضًا إزالة أي أخطاء أبلغ عنها مختبرو النسخة التجريبية أو المستخدمون الأوائل في التطبيق. إذا واجه التطبيق أي خلل خطير ، فمن المحتمل أن يتوقف المستخدم عن استخدام التطبيق. ومن ثم ، فإن التخلص من جميع أنواع الأخطاء ومواطن الخلل في أسرع وقت ممكن أمر مهم لضمان أقصى قدر من رضا العملاء.

استنتاج

تشير هذه الخطوات إلى حقيقة أن تطوير التطبيقات والعلامات التجارية هي عملية مستمرة. يجب عليك تتبع مقاييس تطبيقات الهاتف المحمول المهمة لضمان وصولها إلى الجمهور المستهدف. للتأكد من أنك لا تشعر بالإحباط من هذه العملية برمتها ، يجب أن تعتمد على منشئي التطبيقات بدون كود مثل AppMaster لإنشاء تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة بسرعة وكفاءة.

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الأسئلة الشائعة حول إستراتيجيات تشغيل ما بعد التطبيق

يدرك الأشخاص جيدًا الطرق المختلفة التي يمكنهم من خلالها تطوير التطبيق. ومع ذلك ، لا يزال هناك مجال كبير للتحسين عندما يتعلق الأمر بتنفيذ العلامات التجارية للتطبيق واستراتيجيات التسويق بعد إطلاقه في متاجر الأجهزة المحمولة.

فيما يلي الأسئلة الشائعة المرتبطة بإستراتيجيات ما بعد إطلاق التطبيق:

كيف أقوم بتشغيل تطبيق من App Store؟

نظرًا لأن عدد التنزيلات الشهرية للتطبيق ضخم ، فأنت بحاجة إلى استخدام جميع الموارد والاستراتيجيات المتاحة للوصول إلى الجمهور المستهدف. قد يكون إطلاق تطبيق ما وإعلانه علامة تجارية على متاجر الأجهزة المحمولة أمرًا مربكًا للغاية للمطورين الجدد.

ومع ذلك ، فإن البرمجة المرئية مثل AppMaster تتيح لك إنشاء تطبيقات سهلة الاستخدام مع خلفية قوية من إنشاء AI.

فيما يلي ملخص للخطوات الرئيسية المتبعة في إطلاق تطبيق من App Store:

سجل حساب مطور. ربط حساب التنمية الخاص بك مع حساب التاجر الخاص بك. تطوير تطبيق جوال. قم بتحميل إصدار APK إلى إصدار التطبيق. تأكد من تقديم تقييمات محتوى مناسبة. أضف التسعير. قم بتأكيد الإصدار لبدء تشغيل التطبيق الخاص بك على متجر التطبيقات.

كيف تعلن عن إطلاق تطبيق جديد؟

هناك العديد من الطرق المختلفة للإعلان عن تشغيل أحد التطبيقات. يمكنك القيام بذلك من خلال بريد إلكتروني جيد الصنع أو من خلال حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. ستساعدك استراتيجيات الإطلاق على جذب انتباه العملاء المحتملين. تأكد من استخدام الصور ومقاطع الفيديو الجذابة لإثارة اهتمام الأشخاص بتطبيقك.

هل إطلاق التطبيق مجاني؟

لا يوجد مبلغ محدد من المال يتعين عليك إنفاقه لتطوير تطبيق وتشغيله. ومع ذلك ، فإن كلاً من Apple و Google Play Store لديهما رسوم معينة. ستحتاج إلى برنامج مطور التطبيقات لتحميل تطبيقك. يكلف 99 دولارًا في السنة. بمجرد التسجيل في برنامج Apple Developer ، ستتمكن من الوصول إلى App Store Connect وإدارة تطبيقاتك. من ناحية أخرى ، تبلغ تكلفة Google Play Console لمرة واحدة 25 دولارًا في وقت التسجيل. بمجرد الاتصال بكلا النظامين الأساسيين ، يمكنك بسهولة نشر وتشغيل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك.