وجدت دراسة أجرتها HubSpot أن 82٪ من المستجيبين أفادوا بأنهم تخلوا عن مسار الشراء من موقع الويب بسبب النماذج السيئة أو غير المكتملة وأن 93٪ من هؤلاء الأشخاص قد واجهوا هذه النماذج لأول مرة على أجهزة كمبيوتر سطح المكتب.

تعد النماذج جزءًا أساسيًا من موقع الويب الخاص بك وعملك ، سواء كنت تجري استطلاعًا أو تقدم للعملاء المحتملين وسيلة للاتصال بك أو تشجع الاشتراك في الرسائل الإخبارية. هناك العديد من الطرق لإنشاء نموذج ويب فعال ورائع المظهر ، ولكن هناك دائمًا مجال للتحسين. لا يجب أن تكون النماذج كئيبة.

4 نماذج تصميم ملهمة [مجانًا]

يضيف الشكل المصمم جيدًا قيمة إلى التصميم بأكمله دون الانتقاص من فائدته. بالإضافة إلى ذلك ، تعمل هذه النماذج بشكل أفضل. في إطار تصميم واجهة المستخدم الجديد لـ Salesforce ، قد تؤدي تغييرات تصميم الشكل الصغير إلى تحسين تحويل النموذج. دعونا نتعمق في هذا.

أشكال بدون صندوق

نماذج الويب التي لا تحتوي على مربعات هي نماذج ويب ليس لها حدود أو مربعات مرئية. إنه يجعل أشكال الويب تبدو أكثر حداثة وحداثة لأنها لا تتمتع بالمظهر التقليدي لنماذج الويب مع المربعات المحيطة بها. يمكن اعتبار نماذج الويب التقليدية التي تحتوي على مربعات حولها مؤرخة.

تستفيد نماذج الويب القائمة على المنحنى من استخدام الخطوط المنحنية والزوايا لإثارة الاهتمام. يمكن العثور على المنحنيات في الأشكال والتخطيطات. لا تحتاج الصناديق المنحنية المصممة جيدًا بالضرورة إلى اتباع التصميمات الصندوقية التقليدية. إذا تم إجراؤها بشكل صحيح ، يمكن أن تقود المنحنيات عين المرء حول نموذج الويب بالكامل ، مما يزيد من التوتر بين المساحة السلبية والإيجابية. إنه يضيف قدرًا كبيرًا من الجاذبية المرئية ويمكن أن يساعد في جعل شكل ويب باهت المظهر أكثر إثارة وجاذبية.

أشكال متحركة

تم تصميم تصميم النموذج المتحرك مع بعض الرسوم المتحركة داخل النموذج نفسه. يمكن القيام بذلك على العديد من المستويات المختلفة ، بدءًا من الرسوم المتحركة البسيطة التي تساعد على إثارة الاهتمام وجذب الانتباه (مثل ارتداد الأسهم والأزرار) إلى التصاميم الأكثر تعقيدًا وتفصيلاً التي تبرز أفضل ما في تصميم الويب المتحرك مثل الرسوم المتحركة في الخلفية أو الانتقالات بين الصفحات. الغرض الأساسي من استخدام هذه التأثيرات المتحركة هو جعل تجربة المستخدم الخاصة بك جذابة قدر الإمكان - وهو أمر نعلم جميعًا أن المستخدمين يكافحون مع نماذج مواقع الويب المملة هذه!

تنزلق من الأسفل أو الجانب

يتيح قالب تدفق الويب هذا للمستخدمين إرسال نموذج اتصال في أي لحظة دون الانتقاص من المظهر العام. يمكنك السماح للمستهلكين بالاتصال بك متى كانوا مستعدين عن طريق إضافة زر اتصال إلى أسفل الموقع.

يمكنك أيضًا استخدام القائمة المنسدلة للسماح للأشخاص بالوصول إلى النموذج الخاص بك. بدلاً من إرسال الزوار إلى صفحة الاتصال ، اسحب النموذج من جانب الشاشة. إنه نمط ممتاز للحالات التي قد يرغب فيها شخص ما في البحث عن معلومات على الموقع أثناء المساعدة.

شكل ملء الشاشة

من الأساليب الرائعة لجذب الانتباه إلى الشكل الخاص بك التخلص من عوامل التشتيت. بدلاً من حشر النموذج الخاص بك في موقع ممتلئ بالفعل على موقع الويب الخاص بك (مثل التذييل) ، حاول دمج نقطة تفاعل لجعلها في وضع ملء الشاشة. يساعد المستخدم الخاص بك على إدخال المعلومات التي يريدها بطريقة سهلة ومركزة ، مما يسهل عليهم إكمالها.

أشكال اللغة الطبيعية

إذا كان بإمكان نماذج الويب التحدث ، فقد تبدو هكذا: "أنت على وشك إرسال معلوماتك. هل أنت متأكد؟ إنها مطلوبة." النماذج على الويب ليست دائمًا مباشرة كما نرغب أن تكون. نتوقع اليوم أن تكون تجارب الويب وواجهات المستخدم أكثر إنسانية ومألوفة ؛ على سبيل المثال ، يجب أن يكون التفاعل مع صفحة ويب أشبه بالتحدث أكثر من الكتابة. يُعد إدخال اللغة الطبيعية إحدى تلك الطرق التي يمكننا من خلالها جعل نماذج الويب أكثر تخاطبًا - أي ، ليس مجرد جزء آخر من النص المكتوب الذي يجب ملؤه. تساعد واجهة اللغة الطبيعية المستخدمين من خلال طرح الأسئلة بحيث يطرح البشر الأسئلة. يتيح لك إنشاء سياق محادثة مع تقليل سوء الفهم أيضًا من خلال استخدام تسمية النموذج التقليدي ونمط مربع الإدخال. كما أن لديها شعورًا فريدًا ومصممًا جيدًا لها أيضًا.

تصميم النموذج خطوة بخطوة (إجرائي)

يتيح لك تصميم نموذج الويب خطوة بخطوة تقسيم أقسام المعلومات إلى أجزاء قابلة للفهم يسهل متابعتها. هنا ، يتم إعطاء المستخدم إشارات مرئية لملء كل حقل.

تحتوي صفحة الويب هذه على مسار واضح للمستخدمين لاتخاذ خطوات نموذج الويب الخاصة بها ، مع توجيه كل من العناوين والإشارات المرئية لهم على طول الطريق. يسهل استخدام نمط النموذج هذا على الأفراد الذين قد يترددون في إعطاء معلوماتهم عبر الإنترنت.

يشجع السماح للأشخاص بإضافة معلومات في أجزاء سهلة الفهم على الزخم إلى الأمام ويوفر تجربة أكثر تركيزًا من مجرد عرض جميع الحقول مرة واحدة.

قد تكون نقرة واحدة على زر هي كل ما يتطلبه الأمر في بعض الحالات. لكن في بعض الأحيان ، سترغب في عرض عدد الخطوات اللازمة لملء النموذج ، حتى لا يضيع المستخدم طوال الإجراء.

الاستنتاجات

يعد الويب طريقًا ذا اتجاهين ، ويجب علينا إنشاء محتوى ويب ذي قيمة للمستخدمين وإبقائهم مشاركين في تصميم نموذج ويب مثير. تعد النماذج جزءًا لا يتجزأ من تجربة تصفح الويب ، فلماذا لا تقضي بعض الوقت الإضافي في التفكير في كيفية جعل نماذج الويب الخاصة بك جذابة قدر الإمكان؟ من خلال التفكير في هذه الأنماط وإضافة لمسة إنسانية أكثر لتصميمات نماذج الويب الخاصة بنا ، يمكننا المساعدة في تقليل معدلات السقوط مع تشجيع المشاركة بشكل أفضل مع قدر أقل من الارتباك.