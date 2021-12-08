يمكن أن تكون لوحات الوظائف طريقة رائعة للمساعدة في ربط أصحاب العمل بالموظفين المحتملين أو مساعدة الأشخاص في العثور على وظائف جديدة. يمكن أن تكون مفيدة أيضًا للشركات التي تتطلع إلى ملء وظيفة بسرعة. دعونا نناقش كيفية إنشاء لوحة الوظائف وإعدادها ، وما يجب تضمينه وكيفية حث الأشخاص على استخدامه.

تعريف لوحة الوظائف وفوائدها

عادة ، يتم تقديم لوحة الوظائف كموقع ويب أو منصة عبر الإنترنت حيث ينشر أصحاب العمل إعلانات الوظائف ويبحث الموظفون المحتملون عن فرص عمل. تقدم المجالس العديد من الفوائد لكل من الشركات والمرشحين.

يمكن لأصحاب العمل استخدام هذه الأدوات للعثور على المرشحين المؤهلين بسرعة وسهولة. يمكنهم استخدام لوحات الوظائف للعثور على المرشحين ذوي المهارات أو الخبرات المحددة وتوظيفهم. يمكنك الوصول إلى العديد من الموظفين المحتملين وتغطية الجمهور المستهدف من خلال نشر فرص العمل على هذه المواقع والمنصات.

سيجد المرشحون بسهولة الوظائف التي تتناسب مع مهاراتهم واهتماماتهم باستخدام لوحات الوظائف. كما أنها رائعة للبحث لأنها توفر مزيدًا من المعلومات حول الشركة وتساعد على فهم صاحب العمل بشكل أفضل. تساعد خيارات البحث التي توفرها لوحات الوظائف على تضييق نطاق طلبك والبحث عن الإعلانات الدقيقة.

ومن مزايا المجالس ما يلي:

قدرات واسعة للبحث عن عمل. تتيح لك خيارات البحث المتقدم العثور على الوظائف أو المرشحين الذين تهتم بهم. من الممكن فرز الإعلانات وفقًا لمعايير مثل الخبرة والشهادات ومعدل الدفع والموقع وما إلى ذلك.

استئناف البناء. كتابة السيرة الذاتية المهنية مهمة صعبة. لكن لوحات العمل عادةً ما توفر نماذج معدة مسبقًا يمكنك إكمالها والحصول على سيرة ذاتية جيدة التنظيم. بصفتك منشئ لوحة ، يمكنك مشاركة بعض النصائح أو منشورات المدونة حول استئناف البناء.

المجالس المتخصصة. يتم إنشاء لوحات الوظائف المتخصصة لمهنيين محددين ، مما يسهل العثور على وظيفة وفقًا لاحتياجاتك. يمكن أن يكون لوحة متعلقة بتكنولوجيا المعلومات أو منصة للموسيقيين.

لماذا يجب عليك إنشاء لوحة عمل؟

يعد إنشاء لوحة وظائف طريقة مثالية لربط أصحاب العمل بالموظفين المحتملين أو مساعدة الأشخاص في العثور على وظائف جديدة. يمكن إعداد اللوحات بطرق مختلفة ، وهناك العديد من الأشياء الأخرى التي يمكنك تضمينها فيها.

يمكنك بناء برنامج داخلي للبحث عن المتقدمين. إنه ذو صلة خاصة بالمؤسسات الكبيرة ، حيث يوجد دائمًا منصب شاغر. سيكون من الأسهل بكثير البحث عن مرشحين بنظام توظيف داخلي مخصص. بالإضافة إلى ذلك ، ستعزز وتروج العلامة التجارية لصاحب العمل لشركتك.

يمكن أن تصبح هذه المنصة بسرعة مصدرًا إضافيًا للدخل إذا قمت بإنشاء برنامج لجمهور عريض. على سبيل المثال ، يمكنك دمج نظام الاشتراك وفرض رسوم على المستخدمين شهريًا للنشر على لوحتك أو عدد الإعلانات المنشورة.

إنشاء لوحة العمل

قبل إنشاء لوحة الوظائف ، هناك العديد من الأشياء التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار.

تتمثل الخطوة الأولى في تحديد نوع لوحة الوظائف التي تريد إنشاءها: هل ستكون لوحة داخلية أم منصة مفتوحة يمكن لأي شخص استخدامها. هناك الكثير من الخيارات. قم بتحليل عدة أنواع على الأقل واختر النوع الذي يلبي احتياجاتك واحتياجات المستخدمين لديك. اعتمادًا على نوع لوحة العمل الخاصة بك ، قم بتدوين قائمة الميزات المطلوبة لتضمينها مسبقًا.

بعد ذلك ، حدد مكدسًا تقنيًا. سيحدد طبيعة موقع الويب أو النظام الأساسي الذي تنشئه. ستساعدك معرفة الأدوات والتقنيات التي ستستخدمها في تخطيط الميزانية والوقت لإنجاز المشروع.

بمجرد تحديد مكدس تقني ، حدد تصميم وتخطيط لوحة الوظائف. أعط الأولوية للبساطة لأن التخطيط يجب أن يكون ملائمًا وبديهيًا.

أخيرًا ، قم بإنشاء استراتيجية تسويق محتوى فعالة لمنتداك. سوف يساعدك على تعزيز المنتدى بين المستخدمين المستهدفين.

اختيار مكدس التكنولوجيا

في هذه المرحلة ، تحتاج إلى إنجاز العديد من المهام الهامة. ابدأ بتحديد الميزات والوظائف التي تريد تضمينها على السبورة. ثم قم بتقييم الميزانية ، وابحث عن الموارد ، وقم بتحليل مستوى الخبرة الفنية لفريقك. ستؤثر هذه الجوانب القليلة بشكل مباشر على اختيار المجموعة الفنية.

يمكنك الاختيار من بين برامج لوحة الوظائف الجاهزة للاستخدام وأدوات بدون تعليمات برمجية وبرامج مفتوحة المصدر. كل واحد منهم له إيجابياته وسلبياته. نقترح مراجعة جميع الخيارات المتاحة واختيار الخيار الذي يلبي احتياجاتك.

برنامج لوحة الوظائف الجاهزة

يمكن أن يوفر لك برنامج لوحة الوظائف الجاهز الوقت والمال. هذه الفئة من الأدوات مفيدة بشكل خاص للشركات التي لا تملك الموارد لبناء مجلس إدارتها.

تتوفر بعض خيارات البرامج المختلفة ، ولكل منها مزاياه.

يعد Jobscan خيارًا شائعًا للوحات الوظائف نظرًا لأنه يحتوي على العديد من الميزات المفيدة وسهل الاستخدام. كما أن لديها مجتمعًا كبيرًا من المطورين الذين يمكنهم المساعدة في أي أسئلة أو مشاكل قد تكون لديكم.

برمجيات مفتوحة المصدر

البرمجيات مفتوحة المصدر هي برامج متاحة لأي شخص لاستخدامها وتعديلها. يمكن أن يكون هذا خيارًا ممتازًا للشركات التي تبحث عن طريقة فعالة من حيث التكلفة لإنشاء لوحة عمل بوظائف مخصصة. من بين البرامج المستخدمة على نطاق واسع في الوقت الحالي JobBoard و Job Manager و Job Board Software. تتيح هذه الخيارات للشركات إنشاء لوحة وظائف بسرعة وسهولة. تتضمن عادةً العديد من الميزات التي يمكن أن تساعد في تسهيل العملية ، مثل التطبيقات عبر الإنترنت وإشعارات البريد الإلكتروني.

من أبرز ميزات البرامج مفتوحة المصدر توفر الدعم. هذا يعني أن الأشخاص متاحون للمساعدة في حل المشكلات والمشكلات والأخطاء إذا ظهرت. يمكن أن يكون مفيدًا للفرق التي ليست لديها خبرة جيدة في البرمجة. تأتي العديد من خيارات البرامج مفتوحة المصدر مع سهولة التثبيت حتى يتم تشغيلها بسرعة. يمكن أيضًا تخصيصها لتناسب احتياجات العمل ، وهي ميزة على معظم الخيارات التجارية.

وخير مثال على ذلك هو WordPress. WP هو منشئ مواقع الويب الشهير. يمكن حتى للمبتدئين العمل مع هذه الأداة مفتوحة المصدر ، والتي توفر وظائف قوية لبناء مواقع ويب معقدة ، بما في ذلك لوحات الوظائف على الإنترنت واسعة النطاق.

منصات بدون كود

أصبحت أدوات بدون تعليمات برمجية أكثر شيوعًا لبناء مواقع الويب وجميع أنواع التطبيقات. هذا لأنها تسمح بتطوير أي شيء دون تعلم لغة برمجة وكتابة كود. يمكنك العثور على العديد من الأدوات المتاحة ، ولكن من أشهرها Wix و Squarespace و Weebly.

تجعل أدوات عدم وجود التعليمات البرمجية إنشاء موقع ويب سريعًا وسهلاً ، ولا يتطلب منك كتابة سطر من التعليمات البرمجية. يمكنك أيضًا إضافة قوائم الوظائف وتتبع المتقدمين والسير الذاتية إلى لوحة الوظائف الخاصة بك.

Wix . باستخدام Wix ، يمكنك إنشاء لوحة وظائف في دقائق باستخدام أدوات السحب والإفلات لإضافة المحتوى الخاص بك. يمكنك الاختيار من بين آلاف القوالب المجانية أو المتميزة لتخصيص موقع الويب الخاص بك ، وهناك المئات من العناصر القابلة للتحرير التي يمكنك استخدامها لتنظيم التخطيط. يتم تحديث البرنامج بانتظام ، لذا يمكنك التأكد من أنه آمن للاستخدام على موقع الويب الخاص بك.

Weebly . Weebly هو نظام أساسي آخر لا يحتوي على رمز لإنشاء مواقع الويب والتطبيقات. بغض النظر عن القطاع الذي يعمل فيه عملك ، سيكون هناك نموذج متاح لك لتخصيصه. يستخدم النظام الأساسي أيضًا HTML5 ، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى أحدث الميزات.

Squarespace . مثل الأنظمة الأساسية الأخرى ، يتيح لك Squarespace إنشاء موقع ويب بسرعة وسهولة دون كتابة أي رمز. يمكنك الاختيار من بين آلاف السمات القابلة للتخصيص ، لذا من السهل العثور على مظهر يناسب علامتك التجارية. هناك أيضًا المئات من تخطيطات الصفحات ، مما يسمح لك بإنشاء أي تصميم تقريبًا.

تقدم جميع البرامج المذكورة بشكل أساسي وظائف بناء مواقع الويب. ولكن باستخدام أدوات مثل AppMaster.io ، يمكنك أيضًا إنشاء حلول أكثر تعقيدًا ، على سبيل المثال ، تطبيقات الويب والجوال ، للسماح لمستخدميك المستقبليين بالاستمتاع بلوحة العمل على أي جهاز يفضلونه. AppMaster.io أيضًا على واجهة سهلة الاستخدام ومنشئ مناسب للسحب والإفلات ، مما يجعل من السهل العمل مع النظام الأساسي.

تتمثل الفائدة الرئيسية لاستخدام أداة بدون كود في أنه سريع وسهل إنشاء موقع الويب الخاص بك دون الحاجة إلى أي معرفة بالشفرات. تتيح لك الأنظمة الأساسية أيضًا إضافة ميزات إلى مواقعك ، مثل قوائم الوظائف وتتبع المتقدمين.

ماذا تدرج في لوحة العمل؟

عند إنشاء لوحة وظائف ، من الضروري تضمين مجموعة من المعلومات لمساعدة الموظفين وأصحاب العمل المحتملين. تتضمن بعض أهم العناصر ما يلي.

قوائم الوظائف

الجزء الأساسي من أي لوحة وظائف هو قوائم الوظائف. إنه المكان الذي يمكن لأصحاب العمل نشر مناصبهم المفتوحة ، ويمكن للموظفين المحتملين البحث عن وظائف تتناسب مع مهاراتهم وخبراتهم. عند إنشاء قوائم الوظائف ، قم بتضمين المعلومات التالية: المسمى الوظيفي ووصف الوظيفة والموقع والمتطلبات ومعلومات الراتب.

تتبع مقدم الطلب

ميزة أخرى مهمة في لوحة الوظائف هي تتبع المتقدمين. يسمح للشركات بتتبع جميع المتقدمين الذين تقدموا للحصول على وظيفة. عند إنشاء نظام تتبع مقدم الطلب الخاص بك ، يجب عليك التأكد من تضمين المعلومات التالية لكل قائمة وظيفة:

كم عدد المتقدمين الذين تقدموا بطلبات ؛

تاريخ التقديم؛

اسم المرشح؛

وظيفة تطبيق.

السير الذاتية وخطابات الغلاف

إذا كان الموظفون المحتملون يبحثون عن وظائف في لوحة العمل أو موقع الشركة ، فإن السير الذاتية ورسائل الغلاف فكرة جيدة. هذا يعني أنه يمكنهم تحميل مستنداتهم على موقع الويب الخاص بك ، ويمكن لأصحاب العمل البحث عنها بسرعة. فكر في التنسيق المناسب الذي سيسمح به للمرشحين بتقديم هذه المستندات.

ميزات إضافية

بالإضافة إلى قوائم الوظائف والسير الذاتية للمتقدمين ورسائل الغلاف ، يمكن أن تكون العديد من الميزات الأخرى مفيدة عند تشغيل لوحة عمل ناجحة. يعد النظر إلى احتياجات ومتطلبات جمهورك المستهدف أمرًا ضروريًا ، حيث سيساعدك ذلك في تحديد الميزات الإضافية التي ستكون مفيدة.

كيفية ترقية لوحة العمل؟

عند الانتهاء من المشروع والحصول على البرنامج الجاهز ، من الضروري الاستثمار في الترويج له. سيساعد ذلك في تسهيل العثور على الموظفين وأرباب العمل المحتملين وضمان معرفة ذلك. هناك عدة طرق للترويج للوحة العمل الخاصة بك ، بما في ذلك ما يلي:

وسائل التواصل الاجتماعي

دعاية؛

SEO.

التسويق عبر البريد الإلكتروني.

وسائل التواصل الاجتماعي. إحدى أفضل الطرق للترويج للوحة العمل الخاصة بك هي وسائل التواصل الاجتماعي. تتيح لك المنصات الاجتماعية الوصول إلى العديد من الأشخاص بسرعة وسهولة. يمكنك إنشاء مشاركات جذابة تصف مزايا اللوحة قريبًا. تأكد من ترك الرابط الخاص به ، حتى يتمكن القراء من الانتقال بسهولة إلى الموقع أو تنزيل أحد التطبيقات.

استفد من استخدام الوسائط والرسوم البيانية ، على سبيل المثال ، عرض إحصائيات مثل عدد الأشخاص الذين نجحوا في العثور على وظيفة من خلال منتداك.

دعاية. هناك طريقة أخرى للترويج للوحة العمل الخاصة بك وهي الإعلان على مواقع الويب المهنية والأنظمة الأساسية المختلفة ذات الصلة. يسمح لك باستهداف جمهور معين ويمكن أن يكون مفيدًا عند البحث عن متقدمين معينين.

يعد تحسين محرك البحث (SEO) مهمًا أيضًا ، حيث يتيح ذلك لأصحاب العمل والموظفين المحتملين البحث عن الوظائف التي يهتمون بها بسرعة.

التسويق عبر البريد الإلكتروني

أخيرًا ، يمكنك الترويج للوحة العمل الخاصة بك من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني. يمنحك هذا اتصالًا مباشرًا بالموظفين وأصحاب العمل ، مما يمكن أن يساعد في تعزيز النظام الأساسي. يمكنك إنشاء رسالة إخبارية منتظمة وتقديم تحديثات قيمة من خلالها.

لتلخيص

تربط لوحات الوظائف أولئك الذين يبحثون عن وظائف والذين يبحثون عن المرشحين المثاليين. يمكن أن تكون مفيدة أيضًا للشركات التي تتطلع إلى ملء وظيفة بسرعة. من خلال تضمين المعلومات الصحيحة في لوحة الوظائف الخاصة بك ، يمكنك أن تجعل من السهل على الموظفين وأصحاب العمل المحتملين العثور على ما يبحثون عنه. تعد وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان والتسويق عبر البريد الإلكتروني طرقًا رائعة للترويج للوحة الوظائف الخاصة بك والوصول إلى المزيد من الأشخاص.