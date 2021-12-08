工作委员会是帮助雇主与潜在员工联系或帮助人们找到新工作的好方法。它们还可以帮助希望快速填补职位空缺的企业。让我们讨论如何创建和设置工作委员会，包括什么以及如何让人们使用它。

工作委员会的定义及其好处

通常，工作委员会以网站或在线平台的形式呈现，雇主在此发布招聘广告，潜在员工搜索工作机会。董事会为公司和候选人提供了许多好处。

雇主可以使用这些工具快速轻松地找到合格的候选人。他们可以使用工作委员会来寻找和雇用具有特定技能或经验的候选人。您可以通过在此类网站和平台上发布职位空缺来接触许多潜在员工并覆盖目标受众。

候选人可以使用工作委员会轻松找到与其技能和兴趣相匹配的工作。它们也非常适合研究，因为它们提供了有关公司的更多信息并有助于更好地了解雇主。工作委员会的搜索选项有助于缩小您的要求并寻找确切的广告。

董事会的好处如下：

广泛的求职能力。高级搜索选项可让您找到您感兴趣的工作或候选人。可以根据经验、认证、工资率、位置等标准对广告进行分类。

继续建设。撰写专业简历是一项艰巨的任务。但是工作委员会通常会提供预先制作的表格，您可以填写这些表格并获得组织良好的简历。作为董事会创建者，您可以分享一些有关简历构建的技巧或博客文章。

利基板。专为特定专业人士创建的利基工作板，使根据您的需求更容易找到工作。它可以是 IT 相关的板子，也可以是音乐人的平台。

为什么要创建工作委员会？

创建工作委员会是将雇主与潜在员工联系起来或帮助人们找到新工作的完美方式。可以以不同的方式设置板，并且您可以在其中包含许多其他内容。

您可以构建内部软件来寻找申请人。它尤其适用于总是有空缺职位的大型企业。通过定制的内部雇佣系统寻找候选人会容易得多。此外，它将提升和推广贵公司的雇主品牌。

如果您为广大受众创建软件，这样的平台可以迅速成为额外的收入来源。例如，您可以集成订阅系统并按月向用户收取在您的板上发布或发布的广告数量的费用。

设置工作委员会

在设置工作委员会之前，您需要考虑很多事情。

第一步是决定您要创建哪种类型的工作板：它是内部板还是任何人都可以使用的开放平台。有很多选择。至少分析几种类型，然后选择满足您和您的用户需求的一种。根据您的工作委员会的类型，事先写下所需功能的列表以包括在内。

接下来，选择一个技术堆栈。它将决定您创建的网站或平台的性质。了解您将使用哪些工具和技术将帮助您规划项目实现的预算和时间。

选择技术堆栈后，请决定工作板的设计和布局。优先考虑简单性，因为布局应该方便直观。

最后，为您的董事会制定有效的内容营销策略。它将帮助您在目标用户中推广董事会。

选择技术堆栈

在这个阶段，您需要完成几项重要任务。首先定义要包含在板上的特性和功能。然后评估预算、寻找资源并分析您团队的技术专长水平。这几个方面将直接影响技术堆栈的选择。

您可以从即用型作业板软件、无代码工具和开源软件中进行选择。他们每个人都有其优点和缺点。我们建议查看所有可用选项并选择满足您需求的选项。

现成的工作板软件

现成的工作板软件可以为您节省时间和金钱。这类工具对于没有资源来构建董事会的企业特别有益。

有一些不同的软件选项可用，每个都有其优点。

Jobscan是工作板的流行选择，因为它具有许多有用的功能并且易于使用。它还有一个庞大的开发人员社区，他们可以帮助您解决任何问题或问题。

开源软件

开源软件是任何人都可以使用和修改的软件。对于寻找具有成本效益的方式来创建具有自定义功能的工作板的企业来说，这可能是一个很好的选择。目前广泛使用的软件包括 JobBoard、Job Manager 和 Job Board Software。这些选项使企业可以快速轻松地创建工作委员会。它们通常包括一些有助于简化流程的功能，例如在线应用程序和电子邮件通知。

开源软件最显着的特点之一是支持的可用性。这意味着如果出现问题、问题和错误，人们可以提供帮助。这对于没有丰富编程经验的团队可能是有益的。许多开源软件选项都易于安装，可以快速启动和运行。它们还可以根据业务需求进行定制，这比大多数商业选项更具优势。

一个很好的例子是 WordPress。 WP是著名的网站建设者。即使是初学者也可以使用这个开源工具，它提供强大的功能来构建复杂的网站，包括大型在线工作板。

无代码平台

无代码工具在构建网站和所有类型的应用程序方面变得越来越流行。这是因为它们允许在不学习编程语言和编写代码的情况下开发任何东西。您可以找到许多可用的工具，但其中一些最受欢迎的工具包括Wix 、 Squarespace和Weebly 。

无代码工具使您可以快速轻松地创建网站，而无需您编写一行代码。您还可以将工作列表、申请人跟踪和简历添加到工作板。

Wix 。使用Wix ，您可以使用拖放工具在几分钟内创建一个工作板来添加您的内容。您可以从数以千计的免费或高级模板中进行选择来自定义您的网站，并且可以使用数百个可编辑元素来组织布局。该软件会定期更新，因此您可以确保在您的网站上使用它是安全的。

Weebly 。 Weebly是另一个流行的无代码平台，用于创建网站和应用程序。无论您的业务属于哪个行业，都可以使用模板进行自定义。该平台还使用 HTML5，这意味着您可以访问最新功能。

Squarespace 。与其他平台一样， Squarespace让您无需编写任何代码即可快速轻松地创建网站。您可以从数以千计的可自定义主题中进行选择，因此很容易找到适合您品牌的主题。还有数百种页面布局，可让您创建几乎任何设计。

所有提到的软件主要提供网站建设功能。但是使用AppMaster.io等工具，您还可以构建更复杂的解决方案，例如 Web 和移动应用程序，让您的未来用户在他们喜欢的任何设备上享受工作板。 AppMaster.io还具有直观的界面和方便的拖放构建器，使其易于使用该平台。

使用无代码工具的主要好处是无需任何编码知识即可快速轻松地创建您的网站。这些平台还允许您向您的网站添加功能，例如工作列表和申请人跟踪。

工作委员会应该包括什么？

在创建工作委员会时，必须包含一系列信息以帮助潜在的雇员和雇主。一些最重要的元素包括以下内容。

职位列表

任何工作委员会的重要组成部分是工作清单。雇主可以在这里发布他们的空缺职位，潜在员工可以搜索与其技能和经验相匹配的工作。创建职位列表时，包括以下信息：职位、职位描述、位置、要求和薪水信息。

申请人跟踪

工作委员会的另一个重要功能是申请人跟踪。它允许企业跟踪所有申请工作的申请人。在创建申请人跟踪系统时，您应确保为每个职位列表包含以下信息：

有多少申请人申请了；

提交日期;

候选人名字;

应聘的工作。

简历和求职信

如果潜在员工正在您的工作委员会或公司网站上寻找工作，包括简历和求职信是一个好主意。这意味着他们可以将文件上传到您的网站，雇主可以快速搜索它们。考虑允许候选人提交这些文件的合适格式。

附加的功能

除了工作列表、申请人的简历和求职信之外，许多其他功能在运行成功的工作委员会时也会有所帮助。查看目标受众的需求和要求至关重要，因为这将帮助您确定哪些额外功能会有所帮助。

如何推广工作委员会？

当您完成项目并拥有现成的软件时，投资于其推广至关重要。这将有助于轻松找到并确保潜在的雇员和雇主知道它。有几种方法可以推广您的工作委员会，包括以下内容：

社交媒体;

广告;

搜索引擎优化；

电子邮件营销。

社交媒体。推广工作委员会的最佳方式之一是社交媒体。社交平台可让您快速轻松地接触到许多人。您可以简短地创建引人入胜的帖子来描述董事会的好处。确保留下链接，以便读者可以轻松访问该网站或下载应用程序。

例如，利用媒体和信息图表显示通过您的董事会成功找到工作的人数等统计数据。

广告。推广工作委员会的另一种方法是在专业网站和不同的相关平台上做广告。它使您可以针对特定的受众，并且在寻找特定的申请人时会有所帮助。

搜索引擎优化 (SEO)也很重要，因为这允许雇主和潜在雇员快速搜索他们感兴趣的工作。

电子邮件营销

最后，您可以通过电子邮件营销推广您的工作委员会。这使您可以与员工和雇主直接联系，这有助于提升平台。您可以创建定期通讯并通过它提供有价值的更新。

总结一下

工作委员会将那些正在寻找工作的人和那些寻找完美候选人的人联系起来。它们还可以帮助希望快速填补职位空缺的企业。通过在您的工作委员会中包含正确的信息，您可以让潜在的员工和雇主轻松找到他们正在寻找的东西。社交媒体、广告和电子邮件营销都是宣传你的工作委员会和接触更多人的好方法。