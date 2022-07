Os quadros de empregos podem ser uma ótima maneira de ajudar a conectar empregadores com funcionários em potencial ou ajudar as pessoas a encontrar novos empregos. Eles também podem ser úteis para empresas que desejam preencher uma posição rapidamente. Vamos discutir como criar e configurar o quadro de empregos, o que incluir e como fazer com que as pessoas o usem.

Definição de um quadro de empregos e seus benefícios

Normalmente, um quadro de empregos é apresentado como um site ou plataforma on-line onde os empregadores publicam anúncios de emprego e os funcionários em potencial procuram oportunidades de emprego. Os conselhos oferecem muitos benefícios para empresas e candidatos.

Os empregadores podem usar essas ferramentas para encontrar candidatos qualificados de forma rápida e fácil. Eles podem usar quadros de empregos para encontrar e contratar candidatos com habilidades ou experiência específicas. Você pode alcançar muitos funcionários em potencial e cobrir o público-alvo publicando vagas de emprego nesses sites e plataformas.

Os candidatos encontrarão facilmente empregos que correspondam às suas habilidades e interesses usando os quadros de empregos. Eles também são ótimos para pesquisa, pois fornecem mais informações sobre a empresa e ajudam a entender melhor o empregador. As opções de pesquisa que os quadros de empregos têm ajudam a restringir sua solicitação e a procurar os anúncios exatos.

Entre os benefícios das placas estão:

Ampla capacidade de procura de emprego. As opções de pesquisa avançada permitem que você encontre as vagas ou candidatos de seu interesse. É possível classificar os anúncios de acordo com critérios como experiência, certificações, remuneração, localização, etc.

Retomar a construção. Escrever um currículo profissional é uma tarefa difícil. Mas os quadros de empregos geralmente fornecem formulários pré-fabricados que você pode preencher e obter um currículo bem organizado. Como criador de quadros, você pode compartilhar algumas dicas ou postagens de blog sobre a criação de currículos.

Placas de nicho. Os quadros de emprego de nicho são criados para profissionais específicos, tornando mais fácil encontrar um emprego de acordo com suas necessidades. Pode ser uma placa relacionada a TI ou uma plataforma para músicos.

Por que você deve criar um quadro de empregos?

Criar um quadro de empregos é uma maneira perfeita de conectar empregadores a funcionários em potencial ou ajudar as pessoas a encontrar novos empregos. Os quadros podem ser configurados de diferentes maneiras, e há muitas outras coisas que você pode incluir neles.

Você pode criar software interno para encontrar candidatos. É especialmente relevante para grandes empresas, onde há sempre um cargo vago. Será muito mais fácil procurar candidatos com um sistema interno de contratação personalizado. Além disso, irá impulsionar e promover a marca empregadora da sua empresa.

Essa plataforma pode rapidamente se tornar uma fonte adicional de renda se você criar software para um público amplo. Por exemplo, você pode integrar o sistema de assinatura e cobrar dos usuários mensalmente pela postagem em seu quadro ou pelo número de anúncios publicados.

Configurando o quadro de empregos

Antes de configurar o quadro de empregos, há muitas coisas que você precisa considerar.

O primeiro passo é decidir que tipo de quadro de empregos você quer criar: será o quadro interno ou uma plataforma aberta que qualquer pessoa pode usar. Há muitas opções. Analise pelo menos vários tipos e escolha aquele que atende às suas necessidades e de seus usuários. Dependendo do tipo de seu quadro de tarefas, anote a lista de recursos desejados para incluir de antemão.

Em seguida, selecione uma pilha de tecnologia. Ele determinará a natureza do site ou plataforma que você criar. Saber quais ferramentas e técnicas você usará o ajudará a planejar o orçamento e o tempo para a realização do projeto.

Depois de selecionar uma pilha de tecnologia, decida sobre o design e o layout de um quadro de empregos. Priorize a simplicidade porque o layout deve ser conveniente e intuitivo.

Por fim, crie uma estratégia de marketing de conteúdo eficaz para o seu quadro. Ele irá ajudá-lo a promover o conselho entre os usuários-alvo.

Selecionando uma pilha de tecnologia

Nesta fase, você precisa realizar várias tarefas importantes. Comece definindo os recursos e funcionalidades que deseja incluir no quadro. Em seguida, avalie o orçamento, encontre recursos e analise o nível de conhecimento técnico de sua equipe. Esses poucos aspectos influenciarão diretamente na seleção da pilha técnica.

Você pode escolher entre software de quadro de tarefas pronto para uso, ferramentas sem código e software de código aberto. Cada um deles tem seus prós e contras. Sugerimos revisar todas as opções disponíveis e selecionar aquela que atende às suas necessidades.

O software de placa de trabalho pronto

Um software de quadro de tarefas pronto pode economizar tempo e dinheiro. Essa categoria de ferramentas é especialmente benéfica para empresas que não têm recursos para construir seu conselho.

Existem algumas opções de software diferentes disponíveis, e cada uma tem suas vantagens.

Jobscan é uma escolha popular para quadros de empregos, pois possui muitos recursos úteis e é fácil de usar. Ele também tem uma grande comunidade de desenvolvedores que podem ajudar com qualquer dúvida ou problema que você possa ter.

Software livre

Software de código aberto é um software que está disponível para qualquer pessoa usar e modificar. Essa pode ser uma excelente opção para empresas que procuram uma maneira econômica de criar um quadro de empregos com funcionalidades personalizadas. Entre os softwares amplamente usados atualmente estão JobBoard, Job Manager e Job Board Software. Essas opções permitem que as empresas criem um quadro de empregos de maneira rápida e fácil. Eles normalmente incluem vários recursos que podem ajudar a tornar o processo mais fácil, como aplicativos online e notificações por e-mail.

Uma das características mais notáveis do software de código aberto é a disponibilidade de suporte. Isso significa que as pessoas estão disponíveis para ajudar com problemas, problemas e bugs, se surgirem. Pode ser benéfico para equipes que não têm muita experiência em programação. Muitas opções de software de código aberto vêm com instalação fácil para serem instaladas e executadas rapidamente. Eles também podem ser personalizados para atender às necessidades de uma empresa, o que é uma vantagem sobre a maioria das opções comerciais.

Um bom exemplo é o WordPress. WP é um construtor de sites famoso. Mesmo os iniciantes podem trabalhar com este instrumento de código aberto, que fornece funcionalidade robusta para construir sites complexos, incluindo quadros de empregos online em grande escala.

Plataformas sem código

As ferramentas sem código estão se tornando mais populares para a construção de sites e todos os tipos de aplicativos. Isso porque eles permitem o desenvolvimento de qualquer coisa sem aprender uma linguagem de programação e escrever código. Você pode encontrar muitas ferramentas disponíveis, mas algumas das mais populares incluem Wix, Squarespace e Weebly.

As ferramentas sem código tornam a criação de um site rápida e fácil, não exigindo que você escreva uma linha de código. Você também pode adicionar listas de empregos, rastreamento de candidatos e currículos ao seu quadro de empregos.

Wix . Com o Wix, você pode criar um quadro de empregos em minutos usando ferramentas de arrastar e soltar para adicionar seu conteúdo. Você pode escolher entre milhares de modelos gratuitos ou premium para personalizar seu site, e existem centenas de elementos editáveis que você pode usar para organizar o layout. O software é atualizado regularmente, para que você possa ter certeza de que é seguro usá-lo em seu site.

Weebly . Weebly é outra plataforma popular sem código para criar sites e aplicativos. Não importa em que setor sua empresa esteja, um modelo estará disponível para você personalizar. A plataforma também usa HTML5, o que significa que você pode acessar os recursos mais recentes.

Squarespace . Como as outras plataformas, o Squarespace permite criar um site de maneira rápida e fácil sem escrever nenhum código. Você pode selecionar entre milhares de temas personalizáveis, portanto, é fácil encontrar um que se adeque à sua marca. Existem também centenas de layouts de página, permitindo que você crie praticamente qualquer design.

Todos os softwares mencionados oferecem principalmente a funcionalidade de criação de sites. Mas com ferramentas como AppMaster.io, você também pode criar soluções mais complexas, por exemplo, aplicativos da Web e móveis, para permitir que seus futuros usuários aproveitem o quadro de empregos em qualquer dispositivo que preferirem. AppMaster.io também possui uma interface intuitiva e um conveniente construtor de arrastar e soltar, facilitando o trabalho com a plataforma.

O principal benefício de usar uma ferramenta sem código é que é rápido e fácil criar seu site sem precisar de nenhum conhecimento de codificação. As plataformas também permitem que você adicione recursos aos seus sites, como listas de empregos e rastreamento de candidatos.

O que incluir em um quadro de empregos?

Ao criar um quadro de empregos, é essencial incluir uma série de informações para ajudar potenciais funcionários e empregadores. Alguns dos elementos mais importantes incluem o seguinte.

Listas de empregos

A parte essencial de qualquer quadro de empregos são as listas de empregos. É onde os empregadores podem postar suas vagas abertas e os funcionários em potencial podem procurar empregos que correspondam às suas habilidades e experiência. Ao criar listas de empregos, inclua as seguintes informações: cargo, descrição do cargo, localização, requisitos e informações salariais.

Acompanhamento de candidatos

Outra característica importante de um quadro de empregos é o rastreamento de candidatos. Ele permite que as empresas acompanhem todos os candidatos que se candidataram a um emprego. Ao criar seu sistema de rastreamento de candidatos, certifique-se de incluir as seguintes informações para cada lista de vagas:

quantos candidatos se inscreveram;

data de entrega;

nome do candidato;

trabalho aplicado.

Currículos e cartas de apresentação

Se os funcionários em potencial estiverem procurando empregos em seu quadro de empregos ou no site da empresa, incluir currículos e cartas de apresentação é uma boa ideia. Isso significa que eles podem enviar seus documentos para o seu site e os empregadores podem pesquisá-los rapidamente. Pense no formato adequado em que os candidatos poderão enviar esses documentos.

Características adicionais

Além de listas de empregos, currículos de candidatos e cartas de apresentação, muitos outros recursos podem ser úteis ao executar um quadro de empregos bem-sucedido. Observar as necessidades e os requisitos do seu público-alvo é essencial, pois isso o ajudará a determinar quais recursos extras serão úteis.

Como promover um quadro de empregos?

Quando você termina o projeto e tem o software pronto, é fundamental investir na sua divulgação. Isso ajudará a tornar mais fácil encontrar e garantir que funcionários e empregadores em potencial saibam disso. Existem várias maneiras de promover seu quadro de empregos, incluindo o seguinte:

Mídia social;

Anúncio;

SEO;

Marketing de email.

Mídia social. Uma das melhores maneiras de promover seu quadro de empregos é a mídia social. As plataformas sociais permitem que você alcance muitas pessoas de forma rápida e fácil. Você pode criar postagens atraentes descrevendo em breve os benefícios do quadro. Certifique-se de deixar o link para ele, para que os leitores possam acessar facilmente o site ou baixar um aplicativo.

Aproveite para usar a mídia e infográficos, por exemplo, mostrando estatísticas como o número de pessoas que conseguiram um emprego por meio do seu quadro.

Anúncio. Outra maneira de promover seu quadro de empregos é anunciar em sites profissionais e diferentes plataformas relevantes. Ele permite que você segmente um público específico e pode ser útil ao procurar candidatos específicos.

O Search Engine Optimization (SEO) também é importante, pois permite que empregadores e funcionários em potencial pesquisem rapidamente os empregos nos quais estão interessados.

Marketing de email

Por fim, você pode promover seu quadro de empregos por meio de e-mail marketing. Isso lhe dá contato direto com funcionários e empregadores, o que pode ajudar a impulsionar a plataforma. Você pode criar um boletim informativo regular e fornecer atualizações valiosas por meio dele.

Resumindo

Os quadros de empregos conectam quem procura emprego e quem procura candidatos perfeitos. Eles também podem ser úteis para empresas que desejam preencher uma posição rapidamente. Ao incluir as informações corretas em seu quadro de empregos, você pode tornar mais fácil para potenciais funcionários e empregadores encontrarem o que estão procurando. Mídias sociais, publicidade e marketing por e-mail são ótimas maneiras de promover seu quadro de empregos e alcançar mais pessoas.