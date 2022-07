Les sites d'emploi peuvent être un excellent moyen d'aider les employeurs à trouver des employés potentiels ou d'aider les gens à trouver de nouveaux emplois. Ils peuvent également être utiles pour les entreprises qui cherchent à pourvoir rapidement un poste. Discutons de la manière de créer et de configurer le tableau d'affichage des offres d'emploi, de ce qu'il faut inclure et de la manière d'amener les gens à l'utiliser.

Définition d'un jobboard et de ses avantages

Habituellement, un site d'emploi se présente comme un site Web ou une plate-forme en ligne où les employeurs publient des offres d'emploi et où les employés potentiels recherchent des opportunités d'emploi. Les conseils offrent de nombreux avantages tant pour les entreprises que pour les candidats.

Les employeurs peuvent utiliser ces outils pour trouver rapidement et facilement des candidats qualifiés. Ils peuvent utiliser les sites d'emploi pour trouver et embaucher des candidats ayant des compétences ou une expérience spécifiques. Vous pouvez atteindre de nombreux employés potentiels et couvrir le public ciblé en publiant des offres d'emploi sur ces sites Web et plateformes.

Les candidats trouveront facilement des emplois correspondant à leurs compétences et à leurs intérêts grâce aux sites d'emploi. Ils sont également parfaits pour la recherche car ils fournissent plus d'informations sur l'entreprise et aident à mieux comprendre l'employeur. Les options de recherche des sites d'emploi vous permettent d'affiner votre demande et de rechercher les annonces exactes.

Parmi les avantages des conseils sont les suivants:

Larges capacités de recherche d'emploi. Les options de recherche avancées vous permettent de trouver les emplois ou les candidats qui vous intéressent. Il est possible de trier les annonces selon des critères tels que l'expérience, les certifications, le taux de rémunération, la localisation, etc.

Reprendre la construction. Rédiger un CV professionnel est une tâche difficile. Mais les sites d'emploi fournissent généralement des formulaires prédéfinis que vous pouvez remplir et obtenir un CV bien organisé. En tant que créateur de tableau, vous pouvez partager des conseils ou des articles de blog sur la création de CV.

Planches de niche. Des sites d'emploi de niche sont créés pour des professionnels spécifiques, ce qui facilite la recherche d'un emploi en fonction de vos besoins. Il peut s'agir d'un conseil informatique ou d'une plate-forme pour les musiciens.

Pourquoi créer un job board ?

La création d'un site d'emploi est un moyen idéal de mettre en relation des employeurs avec des employés potentiels ou d'aider les gens à trouver de nouveaux emplois. Les tableaux peuvent être configurés de différentes manières, et il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez y inclure.

Vous pouvez créer un logiciel interne pour trouver des candidats. C'est particulièrement pertinent pour les grandes entreprises, où il y a toujours un poste vacant. Il sera beaucoup plus facile de rechercher des candidats avec un système d'emploi interne personnalisé. De plus, cela renforcera et promouvra la marque employeur de votre entreprise.

Une telle plateforme peut rapidement devenir une source de revenus supplémentaire si vous créez des logiciels destinés à un large public. Par exemple, vous pouvez intégrer le système d'abonnement et facturer mensuellement aux utilisateurs la publication sur votre tableau ou le nombre d'annonces publiées.

Mise en place du jobboard

Avant de mettre en place le jobboard, il y a beaucoup de choses que vous devez considérer.

La première étape consiste à décider du type de jobboard que vous souhaitez créer : s'agira-t-il du tableau interne ou d'une plate-forme ouverte que tout le monde pourra utiliser. Il y a plein d'options. Analysez au moins plusieurs types et choisissez celui qui répond à vos besoins et à ceux de vos utilisateurs. Selon le type de votre job board, notez au préalable la liste des fonctionnalités souhaitées à inclure.

Ensuite, sélectionnez une pile technologique. Il déterminera la nature du site Web ou de la plate-forme que vous créez. Savoir quels outils et techniques vous utiliserez vous aidera à planifier le budget et le temps pour la réalisation du projet.

Une fois que vous avez sélectionné une pile technologique, décidez de la conception et de la mise en page d'un tableau d'offres d'emploi. Privilégiez la simplicité car la mise en page doit être pratique et intuitive.

Enfin, créez une stratégie de marketing de contenu efficace pour votre conseil d'administration. Cela vous aidera à promouvoir le forum auprès des utilisateurs ciblés.

Sélection d'une pile technologique

À ce stade, vous devez accomplir plusieurs tâches importantes. Commencez par définir les caractéristiques et les fonctionnalités que vous souhaitez inclure sur le tableau. Évaluez ensuite le budget, trouvez des ressources et analysez le niveau d'expertise technique de votre équipe. Ces quelques aspects influenceront directement le choix du stack technique.

Vous pouvez choisir parmi des logiciels de jobboard prêts à l'emploi, des outils sans code et des logiciels open source. Chacun d'eux a ses avantages et ses inconvénients. Nous vous suggérons de passer en revue toutes les options disponibles et de sélectionner celle qui répond à vos besoins.

Le logiciel de jobboard prêt à l'emploi

Un logiciel de site d'emploi prêt à l'emploi peut vous faire gagner du temps et de l'argent. Cette catégorie d'outils est particulièrement bénéfique pour les entreprises qui n'ont pas les ressources nécessaires pour construire leur conseil d'administration.

Il existe différentes options logicielles disponibles, et chacune a ses avantages.

Jobscan est un choix populaire pour les sites d'emploi car il possède de nombreuses fonctionnalités utiles et est facile à utiliser. Il dispose également d'une grande communauté de développeurs qui peuvent vous aider pour toute question ou problème que vous pourriez avoir.

Logiciels open source

Un logiciel open source est un logiciel disponible pour quiconque peut l'utiliser et le modifier. Cela peut être une excellente option pour les entreprises à la recherche d'un moyen rentable de créer un site d'emploi avec des fonctionnalités personnalisées. Parmi les logiciels les plus utilisés actuellement figurent JobBoard, Job Manager et Job Board Software. Ces options permettent aux entreprises de créer rapidement et facilement un jobboard. Ils incluent généralement plusieurs fonctionnalités qui peuvent faciliter le processus, telles que les applications en ligne et les notifications par e-mail.

L'une des caractéristiques les plus remarquables des logiciels open source est la disponibilité du support. Cela signifie que les gens sont disponibles pour aider avec les problèmes, les problèmes et les bogues s'ils surviennent. Cela peut être bénéfique pour les équipes qui ne sont pas très expérimentées en programmation. De nombreuses options logicielles open source sont livrées avec une installation facile pour être opérationnelles rapidement. Ils peuvent également être personnalisés pour répondre aux besoins d'une entreprise, ce qui est un avantage par rapport à la plupart des options commerciales.

Un bon exemple est WordPress. WP est un célèbre constructeur de sites Web. Même les débutants peuvent travailler avec cet instrument open source, qui fournit des fonctionnalités robustes pour créer des sites Web complexes, y compris des sites d'emploi en ligne à grande échelle.

Plateformes sans code

Les outils sans code deviennent de plus en plus populaires pour créer des sites Web et tous les types d'applications. C'est parce qu'ils permettent le développement de n'importe quoi sans apprendre un langage de programmation et écrire du code. Vous pouvez trouver de nombreux outils disponibles, mais certains des plus populaires incluent Wix, Squarespace et Weebly.

Les outils sans code rendent la création d'un site Web rapide et facile, sans vous obliger à écrire une ligne de code. Vous pouvez également ajouter des offres d'emploi, un suivi des candidats et des CV à votre site d'emploi.

Wix . Avec Wix, vous pouvez créer un job board en quelques minutes en utilisant des outils de glisser-déposer pour ajouter votre contenu. Vous pouvez choisir parmi des milliers de modèles gratuits ou premium pour personnaliser votre site Web, et il existe des centaines d'éléments modifiables que vous pouvez utiliser pour organiser la mise en page. Le logiciel est mis à jour régulièrement, vous pouvez donc être sûr qu'il peut être utilisé en toute sécurité sur votre site Web.

Weebly . Weebly est une autre plate-forme sans code populaire pour la création de sites Web et d'applications. Quel que soit le secteur dans lequel se trouve votre entreprise, un modèle sera disponible pour que vous puissiez le personnaliser. La plate-forme utilise également HTML5, ce qui signifie que vous pouvez accéder aux dernières fonctionnalités.

Squarespace . Comme les autres plateformes, Squarespace vous permet de créer un site Web rapidement et facilement sans écrire de code. Vous pouvez choisir parmi des milliers de thèmes personnalisables, il est donc facile d'en trouver un qui correspond à votre marque. Il existe également des centaines de mises en page, vous permettant de créer presque n'importe quel design.

Tous les logiciels mentionnés offrent principalement des fonctionnalités de création de sites Web. Mais avec des outils tels que AppMaster.io, vous pouvez également créer des solutions plus complexes, par exemple des applications Web et mobiles, pour permettre à vos futurs utilisateurs de profiter du site d'emploi sur n'importe quel appareil de leur choix. AppMaster.io dispose également d'une interface intuitive et d'un générateur de glisser-déposer pratique, ce qui facilite le travail avec la plate-forme.

Le principal avantage de l'utilisation d'un outil sans code est qu'il est rapide et facile de créer votre site Web sans avoir besoin de connaissances en codage. Les plateformes vous permettent également d'ajouter des fonctionnalités à vos sites, telles que les offres d'emploi et le suivi des candidats.

Que mettre dans un job board ?

Lors de la création d'un site d'emploi, il est essentiel d'inclure une série d'informations pour aider les employés et les employeurs potentiels. Certains des éléments les plus importants sont les suivants.

Offres d'emploi

La partie essentielle de tout site d'emploi est les listes d'emplois. C'est là que les employeurs peuvent publier leurs postes vacants et que les employés potentiels peuvent rechercher des emplois correspondant à leurs compétences et à leur expérience. Lors de la création d'offres d'emploi, incluez les informations suivantes : titre du poste, description du poste, emplacement, exigences et informations sur le salaire.

Suivi des candidats

Une autre caractéristique importante d'un site d'emploi est le suivi des candidats. Il permet aux entreprises de garder une trace de tous les candidats qui ont postulé pour un emploi. Lors de la création de votre système de suivi des candidatures, vous devez vous assurer d'inclure les informations suivantes pour chaque offre d'emploi :

combien de candidats ont postulé ;

date de soumission;

nom du candidat;

emploi appliqué.

CV et lettres de motivation

Si des employés potentiels recherchent des emplois sur votre site d'emploi ou sur le site Web de votre entreprise, inclure des CV et des lettres de motivation est une bonne idée. Cela signifie qu'ils peuvent télécharger leurs documents sur votre site Web et que les employeurs peuvent les rechercher rapidement. Pensez au format approprié dans lequel les candidats seront autorisés à soumettre ces documents.

Caractéristiques supplémentaires

En plus des offres d'emploi, des CV des candidats et des lettres de motivation, de nombreuses autres fonctionnalités peuvent être utiles lors de la gestion d'un site d'emploi réussi. Il est essentiel d'examiner les besoins et les exigences de votre public cible, car cela vous aidera à déterminer quelles fonctionnalités supplémentaires seront utiles.

Comment promouvoir un job board ?

Lorsque vous avez terminé le projet et que le logiciel est prêt, il est essentiel d'investir dans sa promotion. Cela facilitera la recherche et garantira que les employés et les employeurs potentiels en sont informés. Il existe plusieurs façons de promouvoir votre site d'emploi, notamment les suivantes :

Des médias sociaux;

Publicité;

référencement ;

Publicité par e-mail.

Des médias sociaux. Les médias sociaux sont l'un des meilleurs moyens de promouvoir votre site d'emploi. Les plateformes sociales vous permettent d'atteindre de nombreuses personnes rapidement et facilement. Vous pouvez créer des messages engageants décrivant brièvement les avantages du tableau. Assurez-vous de laisser le lien vers celui-ci, afin que les lecteurs puissent facilement accéder au site ou télécharger une application.

Profitez de l'utilisation des médias et des infographies, par exemple, en montrant des statistiques comme le nombre de personnes qui ont réussi à trouver un emploi grâce à votre tableau.

Publicité. Une autre façon de promouvoir votre jobboard est de faire de la publicité sur des sites Web professionnels et différentes plateformes pertinentes. Il vous permet de cibler un public spécifique et peut être utile lors de la recherche de candidats particuliers.

L'optimisation des moteurs de recherche (SEO) est également importante, car elle permet aux employeurs et aux employés potentiels de rechercher rapidement les emplois qui les intéressent.

Publicité par e-mail

Enfin, vous pouvez promouvoir votre site d'emploi via le marketing par e-mail. Cela vous donne un contact direct avec les employés et les employeurs, ce qui peut aider à dynamiser la plateforme. Vous pouvez créer une newsletter régulière et y fournir des mises à jour précieuses.

Pour résumer

Les sites d'emploi mettent en relation ceux qui recherchent un emploi et ceux qui recherchent les candidats parfaits. Ils peuvent également être utiles pour les entreprises qui cherchent à pourvoir un poste rapidement. En incluant les informations correctes dans votre site d'emploi, vous pouvez aider les employés et les employeurs potentiels à trouver facilement ce qu'ils recherchent. Les médias sociaux, la publicité et le marketing par e-mail sont tous d'excellents moyens de promouvoir votre site d'emploi et d'atteindre plus de personnes.