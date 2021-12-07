Доски для размещения вакансий — отличный способ связать работодателей и кандидатов в поиске работы. Это полезный инструмент для предприятий, которые хотят быстро закрывать вакантные позиции. Как создать и настроить подобную доску объявлений, какие функции включить в нее и как привлечь пользователей — читайте дальше.

Что такое доска вакансий и в чем ее преимущества?

Обычно доски для размещения вакансий представлены ​​в виде веб-сайтов, онлайн-платформ, где работодатели размещают объявления о вакансиях, а потенциальные сотрудники ищут возможности трудоустройства. Такие платформы одинаково полезны как компаниям, так и соискателям.

Работодатели могут быстро и легко искать кандидатов, фильтруя объявления по навыкам и определенными критериям. Размещая вакансии на таких сайтах, вы можете охватить большую аудиторию.

Кандидатам же легко сортировать доступные вакансии по интересам, используя доски объявлений. Они также отлично подходят для ресерча, поскольку предоставляют больше информации о компаниях и помогают лучше понять работодателя. С помощью расширенных возможностей поиска можно сузить ваш запрос и найти нужные объявления.

К основным преимуществам можно отнести следующие:

Широкие возможности поиска. Расширенные параметры поиска позволяют найти нужные вакансии или кандидатов. Объявления можно сортировать по таким критериям, как опыт, сертификаты, оплата, местоположение и т. д.

Создание резюме. Написание профессионального резюме – сложная задача. Но доски объявлений обычно предоставляют готовые формы, которые вы можете заполнить и получить структурированный документ. Как создатель сайта, вы также можете поделиться некоторыми советами, постами в блоге по составлению резюме.

Нишевые доски. Нишевые доски объявлений созданы для конкретных специалистов, что упрощает поиск работы в соответствии с вашими потребностями. Это может быть платформа для IT-специалистов или площадка для музыкантов.

Зачем вам создавать биржу вакансий?

Создание доски для размещения вакансий — это идеальный способ связать работодателей с потенциальными кандидатами и помочь людям найти новую работу. Доски можно настроить разными способами и добавить туда дополнительные полезные функции.

Внутренняя система для поиска кандидатов. Это особенно актуально для крупных предприятий, где всегда есть вакантные места. Искать кандидатов с индивидуальной системой трудоустройства будет намного проще. Кроме того, это повысит и продвинет бренд работодателя.

Такая платформа может стать дополнительным источником дохода, если вы, например, создаете сайт для широкой аудитории. Вы можете интегрировать систему подписки или сделать платной публикацию определенного количества объявлений.

Настройка доски объявлений

Перед тем, как настроить доску объявлений, необходимо учесть множество важных моментов.

Во-первых, вы должны решить, какой тип доски вы хотите создать: внутреннюю систему или открытую платформу, которую может использовать каждый.

Есть много вариантов. Проанализируйте несколько типов и выберите тот, который соответствует вашим интересам и интересам ваших пользователей. В зависимости от формата создайте список необходимых функций.

Затем выберите технический стек. Это определит характер создаваемого вами веб-сайта или платформы. Зная, какие инструменты и методы вы будете использовать, вы эффективнее спланируете бюджет и время для реализации проекта.

После того, как вы выбрали стек технологий, определитесь с дизайном и макетом доски объявлений. Отдайте предпочтение простому макету, чтобы он был удобным и интуитивно понятным.

Наконец, создайте эффективную маркетинговую стратегию для продвижения платформы среди потенциальных пользователей.

Стек технологий. На этом этапе вам необходимо выполнить несколько важных задач. Начните с определения характеристик и функций, которые вы хотите добавить на платформу. Затем оцените бюджет, найдите ресурсы и проанализируйте уровень технических знаний вашей команды. Эти несколько аспектов будут напрямую влиять на выбор технического стека.

Для создания досок вакансий доступно множества вариантов:

готовое к использованию программное обеспечение для поиска вакансий;

no-code инструменты;

программное обеспечение с открытым исходным кодом.

У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Мы предлагаем просмотреть все доступные варианты и выбрать тот, который соответствует вашим потребностям.

Готовое ПО

Готовое программное обеспечение для доски объявлений поможет сэкономить время и деньги. Эта категория инструментов особенно полезна для предприятий, у которых нет ресурсов для создания своего проекта.

Существует несколько различных вариантов программного обеспечения, и каждый из них имеет свои преимущества.

Jobscan — популярный выбор для бирж вакансий, так как он имеет множество полезных функций и прост в использовании. Здесь есть большое сообщество разработчиков, которые могут помочь с любыми вопросами или проблемами.

ПО с открытым исходным кодом

Программное обеспечение с открытым исходным кодом — это программное обеспечение, которое может использовать и изменять любой пользователь. Это экономичный способ создания доски объявлений с настраиваемыми функциями. В настоящее время широко используемым ПО являются JobBoard, Job Manager и Job Board Software. Эти опции позволяют предприятиям быстро и легко создавать подобные рекрутинг-решения. Они значительно расширяют функционал платформ, делая их более гибкими и универсальными.

Одной из особенностей ПО с открытым исходным кодом является доступность поддержки. Это означает, что люди готовы помочь с вопросами, проблемами и ошибками, если они возникнут. Для команд, которые не имеют большого опыта в программировании, это очень полезно. Подобное ПО отличается простой установкой для быстрого запуска. Их также можно настроить в соответствии с потребностями бизнеса, что является преимуществом по сравнению с большинством коммерческих вариантов.

Хороший пример — WordPress. WP — известный конструктор сайтов. Даже новички могут работать с этим инструментом, который обеспечивает надежную функциональность для создания сложных веб-сайтов, включая крупномасштабные онлайн-биржи вакансий.

No-code платформы

No-code инструменты становятся все более популярными для создания веб-сайтов и всех типов приложений. Они позволяют разрабатывать что угодно без изучения языка программирования и написания кода. Некоторые популярные инструменты: Wix, Squarespace, Weebly.

Wix. С Wix вы можете создать доску объявлений за считанные минуты, используя инструменты перетаскивания для добавления контента. Инструмент располагает тысячами бесплатных и премиальных готовых шаблонов, а также сотнями редактируемых элементов, которые вы можете использовать для создания макета. Платформа регулярно обновляется, поэтому вы можете быть уверены, что ее безопасно использовать на вашем сайте.

Weebly. Weebly еще одна популярная no-code платформа для создания веб-сайтов и приложений. Независимо от того, в каком секторе находится ваш бизнес, шаблон можно подобрать для любой компании. Платформа также использует HTML5, что означает, что вы можете получить доступ к новейшим функциям.

Squarespace. Как и другие платформы, Squarespace позволяет быстро и легко создать веб-сайт без написания кода. Вы можете выбрать одну из тысяч настраиваемых тем, и найти ту, которая подходит вашему бренду, не составит труда. Есть также сотни различных макетов страниц на выбор, что позволяет создать практически любой дизайн.

Все упомянутое программное обеспечение в основном предлагает функции создания веб-сайтов. Но с такими инструментами, как AppMaster, вы также можете создавать более сложные решения, например веб и мобильные приложения, чтобы ваши будущие пользователи могли пользоваться биржей вакансий на любом устройстве, которое они предпочитают. AppMaster также имеет интуитивно понятный интерфейс и удобный конструктор перетаскивания, облегчающий работу с платформой.

Основное преимущество использования no-code инструмента заключается в том, что можно быстро и легко создать веб-сайт или другое диджитал-решение без знания программирования. Платформы также позволяют вам добавлять на свои сайты ряд функций, таких как списки вакансий и отслеживание кандидатов.

Что добавить на доску?

При создании доски вакансий важно включить в нее ряд сведений, которые помогут потенциальным работникам и работодателям. Некоторые из наиболее важных элементов включают следующее.

Списки вакансий. Наиболее важной частью являются списки вакансий. Здесь работодатели могут размещать открытые позиции, а потенциальные сотрудники могут искать работу, соответствующую их навыкам и опыту. При создании списков вакансий укажите следующую информацию: название должности, описание должности, местоположение, требования и информацию о заработной плате. Заполнив эти поля, пользователи смогут быстро создать понятные и организованные объявления.

Отслеживание кандидатов. Еще одна важная функция доски объявлений — отслеживание соискателей. Это позволяет HR-менеджерам отслеживать всех соискателей, подавших заявки. При создании системы отслеживания кандидатов вы должны убедиться, что вы включили следующую информацию для каждой вакансии:

сколько кандидатов подали заявки;

дата подачи;

имя кандидата;

позиция.

Резюме и сопроводительные письма. Если потенциальные сотрудники ищут работу на вашей доске или на веб-сайте компании, хорошей идеей будет загрузка резюме и сопроводительных писем. Это означает, что они могут загружать свои документы на ваш веб-сайт, а работодатели могут их просматривать. Определите подходящий формат, в котором кандидатам смогут загружать файлы.

Дополнительные возможности. Помимо списков вакансий, резюме соискателей и сопроводительных писем, многие другие функции могут быть полезны для успешной работы вашей платформы. Изучение потребностей и требований целевой аудитории поможет определить, какие дополнительные функции можно добавить.

Как продвигать доску объявлений?

Когда вы закончите проект и получите готовую платформу для размещения и поиска вакансий, необходимо вложиться в ее продвижение. Маркетинговые активности привлекут внимание потенциальных пользователей. Вот некоторые из способов, которые вы можете использовать для продвижения:

социальные сети;

платная реклама;

SEO;

email рассылка.

Социальные сети. Один из лучших способов — продвижение через социальные сети. Это позволяет быстро и легко охватить большое количество людей. Можно придумывать увлекательные посты, рассказывать про преимущества доски вакансий. Не забывайте прикреплять ссылку к публикациям или в профилях, чтобы читатели могли легко перейти на сайт или скачать приложение.

Используйте больше медиа и инфографики, например, показывая статистику по количеству людей, которые успешно нашли работу на вашей доске.

Реклама. Еще один способ продвижения: реклама на профессиональных веб-сайтах и ​​различных тематических платформах. Такой подход позволяет ориентироваться на определенную аудиторию в конкретной профессиональной сфере.

Поисковая оптимизация (SEO). SEO отлично дополняет стратегию продвижения и позволяет повысить трафик на сайте. Грамотная оптимизация дает возможность работодателям и потенциальным сотрудникам легко найти ваш ресурс, выводя его в топ запросов.

Рекламная рассылка. Конечно, вы можете продвигать свою доску с помощью email-маркетинга. Так вы будете напрямую связываться с пользователями. Запланируйте еженедельную рассылку и публикуйте интересные предложения, подборки с вакансиями.

Подведем итоги

Доски объявлений объединяют тех, кто ищет работу, и тех, кто ищет идеальных кандидатов. Они значительно облегчают процесс поиска кандидатов и вакансий в случае с соискателями. Используя правильные методы продвижения, можно превратить биржу вакансий в полезную HR платформу и выйти на хороший уровень прибыли.