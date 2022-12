Serwisy ogłoszeniowe mogą być świetnym sposobem na połączenie pracodawców z potencjalnymi pracownikami lub pomóc ludziom w znalezieniu nowej pracy. Mogą być również pomocne dla firm, które chcą szybko wypełnić stanowisko. Omówmy, jak stworzyć i skonfigurować tablicę ogłoszeń o pracę, co zawrzeć i jak skłonić ludzi do korzystania z niej.

Definicja tablicy ogłoszeń i jej zalety

Zazwyczaj job board jest przedstawiany jako strona internetowa lub platforma online, na której pracodawcy zamieszczają ogłoszenia o pracę, a potencjalni pracownicy szukają ofert pracy. Tablice oferują wiele korzyści zarówno dla firm, jak i kandydatów.

Pracodawcy mogą korzystać z takich narzędzi, aby szybko i łatwo znaleźć wykwalifikowanych kandydatów. Mogą używać tablic ogłoszeń o pracę, aby znaleźć i zatrudnić kandydatów o określonych umiejętnościach lub doświadczeniu. Możesz dotrzeć do wielu potencjalnych pracowników i objąć docelową grupę odbiorców, publikując oferty pracy na takich stronach i platformach.

Kandydaci z łatwością znajdą miejsca pracy, które odpowiadają ich umiejętnościom i zainteresowaniom, korzystając z tablic ogłoszeń. Są one również świetne do badań, ponieważ dostarczają więcej informacji o firmie i pomagają lepiej zrozumieć pracodawcę. Opcje wyszukiwania, które posiadają serwisy ogłoszeniowe, pomagają zawęzić zapytanie i szukać dokładnych ogłoszeń.

Wśród korzyści płynących z tablic są następujące:

Szerokie możliwości wyszukiwania ofert pracy. Zaawansowane opcje wyszukiwania pozwalają na znalezienie interesujących Cię ofert pracy lub kandydatów. Możliwe jest sortowanie ogłoszeń według kryteriów takich jak doświadczenie, certyfikaty, stawka wynagrodzenia, lokalizacja itp.

Tworzenie CV. Napisanie profesjonalnego CV to trudne zadanie. Jednak serwisy ogłoszeniowe zazwyczaj udostępniają gotowe formularze, które można wypełnić i uzyskać dobrze zorganizowane CV. Jako twórca forum, możesz podzielić się kilkoma wskazówkami lub wpisami na blogu dotyczącymi budowania CV.

Niszowe fora. Niszowe serwisy ogłoszeniowe są tworzone dla konkretnych specjalistów, dzięki czemu łatwiej jest znaleźć pracę zgodną z Twoimi potrzebami. Może to być forum związane z IT lub platforma dla muzyków.

Dlaczego powinieneś stworzyć job board?

Stworzenie tablicy ogłoszeń to doskonały sposób na połączenie pracodawców z potencjalnymi pracownikami lub pomoc ludziom w znalezieniu nowej pracy. Tablice mogą być skonfigurowane na różne sposoby i istnieje wiele innych rzeczy, które możesz na nich zawrzeć.

Możesz zbudować wewnętrzne oprogramowanie do wyszukiwania kandydatów. Jest to szczególnie istotne dla dużych przedsiębiorstw, gdzie zawsze jest wolne stanowisko. O wiele łatwiej będzie szukać kandydatów z dostosowanym wewnętrznym systemem zatrudnienia. Do tego wzmocni i wypromuje markę pracodawcy Twojej firmy.

Taka platforma może szybko stać się dodatkowym źródłem dochodu, jeśli stworzysz oprogramowanie dla szerokiej grupy odbiorców. Możesz na przykład zintegrować system subskrypcji i pobierać od użytkowników miesięczne opłaty za zamieszczanie na swojej tablicy lub liczbę opublikowanych ogłoszeń.

Konfigurowanie tablicy ogłoszeń

Przed skonfigurowaniem tablicy ogłoszeń, istnieje wiele rzeczy, które musisz rozważyć.

Pierwszym krokiem jest decyzja, jaki rodzaj tablicy ogłoszeń chcesz stworzyć: czy będzie to wewnętrzna tablica, czy otwarta platforma, z której każdy może korzystać. Opcji jest naprawdę wiele. Przeanalizuj co najmniej kilka typów i wybierz ten, który spełnia potrzeby Twoje i Twoich użytkowników. W zależności od rodzaju Twojej tablicy ogłoszeń, spisz wcześniej listę pożądanych funkcji, które powinna zawierać.

Następnie wybierz stos technologiczny. Określi on charakter strony lub platformy, którą stworzysz. Wiedza o tym, jakich narzędzi i technik będziesz używał, pomoże Ci zaplanować budżet i czas na realizację projektu.

Gdy już wybierzesz tech stack, zdecyduj się na projekt i układ tablicy ogłoszeń o pracę. Priorytetem jest prostota, ponieważ układ powinien być wygodny i intuicyjny.

Na koniec stwórz skuteczną strategię content marketingu dla swojej tablicy. Pomoże Ci ona wypromować tablicę wśród docelowych użytkowników.

Wybór stosu technologicznego

Na tym etapie musisz zrealizować kilka ważnych zadań. Zacznij od zdefiniowania cech i funkcjonalności, które chcesz zawrzeć na tablicy. Następnie oceń budżet, znajdź zasoby i przeanalizuj poziom wiedzy technicznej Twojego zespołu. Te kilka aspektów będzie miało bezpośredni wpływ na wybór stosu technicznego.

Możesz wybierać spośród gotowego oprogramowania do tworzenia tablic ogłoszeń, narzędzi bez kodu oraz oprogramowania open-source. Każde z nich ma swoje plusy i minusy. Sugerujemy przejrzenie wszystkich dostępnych opcji i wybranie tej, która spełnia Twoje potrzeby.

Gotowe oprogramowanie job board

Gotowe oprogramowanie job board może zaoszczędzić Twój czas i pieniądze. Ta kategoria narzędzi jest szczególnie korzystna dla firm, które nie mają zasobów, aby zbudować swoją tablicę.

Istnieje kilka różnych opcji oprogramowania dostępnych, a każda z nich ma swoje zalety.

Jobscan Jest to popularny wybór dla tablic ogłoszeń, ponieważ posiada wiele pomocnych funkcji i jest łatwy w użyciu. Posiada również dużą społeczność programistów, którzy mogą pomóc w razie jakichkolwiek pytań lub problemów.

Oprogramowanie typu open-source

Oprogramowanie open-source to oprogramowanie, które jest dostępne dla każdego, kto może je używać i modyfikować. Może to być doskonała opcja dla firm szukających ekonomicznego sposobu na stworzenie tablicy ogłoszeń z niestandardowymi funkcjami. Wśród powszechnie używanych programów są JobBoard, Job Manager i Job Board Software. Te opcje pozwalają firmom stworzyć tablicę ogłoszeń szybko i łatwo. Zazwyczaj zawierają one kilka funkcji, które mogą ułatwić ten proces, takich jak aplikacje online i powiadomienia e-mail.

Jedną z najbardziej niezwykłych cech oprogramowania open-source jest dostępność wsparcia. Oznacza to, że ludzie są dostępni, aby pomóc w kwestiach, problemach i błędach, jeśli się pojawią. Może to być korzystne dla zespołów, które nie są dobrze doświadczone w programowaniu. Wiele opcji oprogramowania open-source pochodzi z łatwą instalacją, aby być gotowym i działać szybko. Można je również dostosować do potrzeb firmy, co jest zaletą w stosunku do większości opcji komercyjnych.

Dobrym przykładem jest WordPress. WP to słynny kreator stron internetowych. Nawet początkujący mogą pracować z tym narzędziem o otwartym kodzie źródłowym, które zapewnia solidną funkcjonalność do budowania złożonych stron internetowych, w tym wielkoskalowych internetowych biur pośrednictwa pracy.

Platformy bez kodu

Narzędzia typu no-code stają się coraz bardziej popularne do budowania stron internetowych i wszelkiego rodzaju aplikacji. Dzieje się tak dlatego, że pozwalają one na opracowanie czegokolwiek bez konieczności uczenia się języka programowania i pisania kodu. Można znaleźć wiele dostępnych narzędzi, ale niektóre z najbardziej popularnych obejmują Wix, Squarespace, i Weebly.

Narzędzia no-code sprawiają, że tworzenie strony internetowej jest szybkie i łatwe, nie wymagając od Ciebie napisania linii kodu. Możesz również dodać do swojej tablicy ogłoszeń oferty pracy, śledzenie aplikantów i życiorysy.

Wix. Dzięki Wix, możesz stworzyć tablicę ogłoszeń w kilka minut, używając narzędzi typu "przeciągnij i upuść", aby dodać swoją treść. Możesz wybrać spośród tysięcy darmowych lub premium szablonów, aby dostosować swoją stronę, a istnieją setki edytowalnych elementów, które można wykorzystać do organizacji układu. Oprogramowanie jest regularnie aktualizowane, więc możesz mieć pewność, że jest bezpieczne do użycia na swojej stronie internetowej.

Weebly. Weebly to kolejna popularna platforma no-code do tworzenia stron i aplikacji. Bez względu na to, w jakim sektorze działa Twoja firma, będzie dostępny szablon, który możesz dostosować. Platforma wykorzystuje również HTML5, co oznacza, że masz dostęp do najnowszych funkcji.

Squarespace. Podobnie jak inne platformy, Squarespace pozwala szybko i łatwo stworzyć stronę internetową bez pisania jakiegokolwiek kodu. Możesz wybierać spośród tysięcy dostosowywanych motywów, więc znalezienie takiego, który pasuje do Twojej marki jest łatwe. Istnieją również setki układów stron, co pozwala na stworzenie niemal dowolnego projektu.

Wszystkie wymienione programy oferują głównie funkcje budowania stron internetowych. Jednak dzięki takim narzędziom jak AppMaster.io, możesz również budować bardziej złożone rozwiązania, na przykład aplikacje internetowe i mobilne, aby Twoi przyszli użytkownicy mogli cieszyć się tablicą ogłoszeń na dowolnym urządzeniu, które preferują. AppMaster.io posiada również intuicyjny interfejs i wygodny kreator typu "przeciągnij i upuść", co ułatwia pracę z platformą.

Główną zaletą korzystania z narzędzia no-code jest szybkie i łatwe tworzenie strony internetowej bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu kodowania. Platformy te pozwalają również na dodawanie funkcji do swoich stron, takich jak oferty pracy i śledzenie kandydatów.

Co należy zawrzeć w tablicy ogłoszeń?

Tworząc tablicę ogłoszeń o pracę, należy koniecznie zawrzeć w niej szereg informacji, które pomogą potencjalnym pracownikom i pracodawcom. Niektóre z najważniejszych elementów obejmują następujące elementy.

Oferty pracy

Podstawową częścią każdej tablicy ogłoszeń są oferty pracy. To właśnie tam pracodawcy mogą zamieszczać swoje otwarte stanowiska, a potencjalni pracownicy mogą szukać pracy, która odpowiada ich umiejętnościom i doświadczeniu. Tworząc oferty pracy, należy uwzględnić następujące informacje: nazwę stanowiska, opis stanowiska, lokalizację, wymagania i informacje o wynagrodzeniu.

Śledzenie kandydatów

Inną ważną cechą tablicy ogłoszeń jest śledzenie kandydatów. Pozwala ona firmom na śledzenie wszystkich kandydatów, którzy złożyli podanie o pracę. Tworząc swój system śledzenia kandydatów, powinieneś upewnić się, że dla każdej oferty pracy podajesz następujące informacje:

ile osób złożyło aplikację;

datę złożenia aplikacji;

imię i nazwisko kandydata;

stanowisko, o które się ubiegał.

CV i listy motywacyjne

Jeśli potencjalni pracownicy szukają pracy na Twojej tablicy ogłoszeń lub stronie internetowej firmy, zamieszczenie życiorysów i listów motywacyjnych jest dobrym pomysłem. Dzięki temu mogą oni umieścić swoje dokumenty na Twojej stronie, a pracodawcy mogą je szybko wyszukać. Pomyśl o odpowiednim formacie, w jakim kandydaci będą mogli przesłać te dokumenty.

Dodatkowe funkcje

Oprócz ofert pracy, życiorysów kandydatów i listów motywacyjnych, wiele innych funkcji może być pomocnych w prowadzeniu skutecznej giełdy pracy. Warto zwrócić uwagę na potrzeby i wymagania grupy docelowej, gdyż to pomoże Ci określić, jakie dodatkowe funkcje będą przydatne.

Jak promować serwis ogłoszeniowy?

Kiedy zakończysz projekt i masz gotowe oprogramowanie, koniecznie zainwestuj w jego promocję. Dzięki temu będzie ono łatwe do znalezienia i sprawi, że potencjalni pracownicy i pracodawcy będą o nim wiedzieć. Istnieje kilka sposobów na promocję Twojej tablicy ogłoszeń, w tym:

Media społecznościowe;

Reklama;

SEO;

Email Marketing.

Social Media. Jednym z najlepszych sposobów na promocję Twojej tablicy ogłoszeń są media społecznościowe. Platformy społecznościowe pozwalają na szybkie i łatwe dotarcie do wielu osób. Możesz tworzyć angażujące posty krótko opisujące korzyści płynące z tablicy. Pamiętaj o pozostawieniu linku do niej, aby czytelnicy mogli łatwo przejść na stronę lub pobrać aplikację.

Skorzystaj z wykorzystania mediów i infografik, na przykład pokazując statystyki, takie jak liczba osób, które z powodzeniem znalazły pracę dzięki Twojej tablicy.

Reklama. Innym sposobem na promocję Twojej tablicy ogłoszeń jest reklama na profesjonalnych stronach internetowych i różnych odpowiednich platformach. Pozwala to na dotarcie do konkretnej grupy odbiorców i może być pomocne przy poszukiwaniu konkretnych kandydatów.

Optymalizacja wyszukiwarek (SEO) jest również ważna, ponieważ pozwala pracodawcom i potencjalnym pracownikom na szybkie wyszukiwanie interesujących ich ofert pracy.

Email Marketing

Wreszcie, możesz promować swoją tablicę ogłoszeń poprzez email marketing. Daje to bezpośredni kontakt z pracownikami i pracodawcami, co może pomóc w rozwoju platformy. Możesz stworzyć regularny newsletter i dostarczać za jego pośrednictwem cenne aktualizacje.

Podsumowując

Serwisy ogłoszeniowe łączą osoby szukające pracy z tymi, którzy szukają idealnych kandydatów. Mogą być również pomocne dla firm, które chcą szybko obsadzić stanowisko. Umieszczając odpowiednie informacje na swojej tablicy ogłoszeń, możesz ułatwić potencjalnym pracownikom i pracodawcom znalezienie tego, czego szukają. Media społecznościowe, reklama i marketing e-mailowy to świetne sposoby na promowanie swojej tablicy ogłoszeń i dotarcie do większej liczby osób.