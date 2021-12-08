İş panoları, işverenlerle potansiyel çalışanlar arasında bağlantı kurmanın veya insanların yeni işler bulmasına yardımcı olmanın harika bir yolu olabilir. Ayrıca, bir pozisyonu hızlı bir şekilde doldurmak isteyen işletmeler için de yardımcı olabilirler. İş panosunun nasıl oluşturulacağını ve kurulacağını, nelerin dahil edileceğini ve insanların onu nasıl kullanacağını tartışalım.

Bir iş panosunun tanımı ve faydaları

Genellikle bir iş panosu, işverenlerin iş ilanları yayınladığı ve potansiyel çalışanların iş fırsatları aradığı bir web sitesi veya çevrimiçi platform olarak sunulur. Kurullar hem şirketler hem de adaylar için birçok avantaj sunar.

İşverenler, nitelikli adayları hızlı ve kolay bir şekilde bulmak için bu tür araçları kullanabilir. Belirli becerilere veya deneyime sahip adayları bulmak ve işe almak için iş kurullarını kullanabilirler. Bu tür web sitelerinde ve platformlarda iş ilanları yayınlayarak birçok potansiyel çalışana ulaşabilir ve hedef kitleye ulaşabilirsiniz.

Adaylar, iş panolarını kullanarak becerilerine ve ilgi alanlarına uygun işleri kolayca bulabilirler. Şirket hakkında daha fazla bilgi sağladıkları ve işvereni daha iyi anlamalarına yardımcı oldukları için araştırma için de harikadırlar. İş panolarının sahip olduğu arama seçenekleri, talebinizi daraltmanıza ve tam reklamları aramanıza yardımcı olur.

Kurulların faydaları arasında şunlar yer almaktadır:

Geniş iş arama yetenekleri. Gelişmiş arama seçenekleri, ilgilendiğiniz işleri veya adayları bulmanızı sağlar. Reklamları deneyim, sertifikalar, ödeme oranı, konum vb. kriterlere göre sıralamak mümkündür.

Devam et. Profesyonel bir özgeçmiş yazmak zor bir iştir. Ancak iş panoları genellikle doldurabileceğiniz ve iyi organize edilmiş bir özgeçmiş alabileceğiniz önceden hazırlanmış formlar sağlar. Bir pano yaratıcısı olarak, özgeçmiş oluşturmaya ilişkin bazı ipuçlarını veya blog gönderilerini paylaşabilirsiniz.

Niş panoları. Niş iş panoları, belirli profesyoneller için oluşturulur ve ihtiyaçlarınıza göre iş bulmayı kolaylaştırır. BT ile ilgili bir pano veya müzisyenler için bir platform olabilir.

Neden bir iş panosu oluşturmalısınız?

Bir iş panosu oluşturmak, işverenlerle potansiyel çalışanlar arasında bağlantı kurmanın veya insanların yeni iş bulmalarına yardımcı olmanın mükemmel bir yoludur. Panolar farklı şekillerde kurulabilir ve üzerlerine ekleyebileceğiniz birçok başka şey vardır.

Başvuranları bulmak için dahili yazılım oluşturabilirsiniz. Özellikle her zaman boş bir pozisyonun olduğu büyük işletmeler için geçerlidir. Özelleştirilmiş bir iç istihdam sistemi ile aday aramak çok daha kolay olacaktır. Ayrıca, şirketinizin işveren markasını artıracak ve tanıtacaktır.

Geniş bir kitle için yazılım oluşturursanız, böyle bir platform hızla ek bir gelir kaynağı olabilir. Örneğin, abonelik sistemini entegre edebilir ve panonuzda yayınlamak veya yayınlanan reklam sayısı için kullanıcılardan aylık ücret alabilirsiniz.

İş panosunu ayarlama

İş panosunu kurmadan önce göz önünde bulundurmanız gereken birçok şey var.

İlk adım, ne tür bir iş panosu oluşturmak istediğinize karar vermektir: bu, herkesin kullanabileceği dahili bir pano mu yoksa açık bir platform mu olacak? Birçok seçenek var. En az birkaç türü analiz edin ve sizin ve kullanıcılarınızın ihtiyaçlarını karşılayan birini seçin. İş panonuzun türüne bağlı olarak, eklemek istediğiniz özelliklerin listesini önceden not edin.

Ardından, bir teknoloji yığını seçin. Oluşturduğunuz web sitesinin veya platformun doğasını belirleyecektir. Hangi araçları ve teknikleri kullanacağınızı bilmek, projenin gerçekleştirilmesi için bütçeyi ve zamanı planlamanıza yardımcı olacaktır.

Bir teknoloji yığını seçtikten sonra, bir iş panosunun tasarımına ve düzenine karar verin. Düzenin kullanışlı ve sezgisel olması gerektiğinden, sadeliğe öncelik verin.

Son olarak, panonuz için etkili bir içerik pazarlama stratejisi oluşturun. Tahtayı hedeflenen kullanıcılar arasında tanıtmanıza yardımcı olacaktır.

Bir teknoloji yığını seçme

Bu aşamada, birkaç önemli görevi tamamlamanız gerekir. Panoya dahil etmek istediğiniz özellikleri ve işlevleri tanımlayarak başlayın. Ardından bütçeyi değerlendirin, kaynakları bulun ve ekibinizin teknik uzmanlık düzeyini analiz edin. Bu birkaç husus, teknik yığının seçimini doğrudan etkileyecektir.

Kullanıma hazır iş panosu yazılımı, kod gerektirmeyen araçlar ve açık kaynaklı yazılım arasından seçim yapabilirsiniz. Her birinin artıları ve eksileri vardır. Mevcut tüm seçenekleri gözden geçirmenizi ve ihtiyaçlarınızı karşılayanı seçmenizi öneririz.

Hazır iş panosu yazılımı

Hazır bir iş tahtası yazılımı size zamandan ve paradan tasarruf sağlayabilir. Bu araç kategorisi, özellikle yönetim kurulu oluşturacak kaynaklara sahip olmayan işletmeler için faydalıdır.

Bazı farklı yazılım seçenekleri mevcuttur ve her birinin avantajları vardır.

Jobscan, birçok yararlı özelliğe sahip olduğu ve kullanımı kolay olduğu için iş ilan panoları için popüler bir seçimdir. Ayrıca, sahip olabileceğiniz herhangi bir soru veya sorunda yardımcı olabilecek geniş bir geliştirici topluluğuna sahiptir.

Açık kaynaklı yazılım

Açık kaynaklı yazılım, herkesin kullanabileceği ve değiştirebileceği bir yazılımdır. Bu, özel işlevlere sahip bir iş panosu oluşturmak için uygun maliyetli bir yol arayan işletmeler için mükemmel bir seçenek olabilir. Şu anda yaygın olarak kullanılan yazılımlar arasında JobBoard, Job Manager ve Job Board Software bulunmaktadır. Bu seçenekler, işletmelerin hızlı ve kolay bir şekilde bir iş panosu oluşturmasına olanak tanır. Genellikle, çevrimiçi uygulamalar ve e-posta bildirimleri gibi süreci kolaylaştırmaya yardımcı olabilecek çeşitli özellikler içerirler.

Açık kaynaklı yazılımların en dikkat çekici özelliklerinden biri, desteğin kullanılabilirliğidir. Bu, insanların ortaya çıkarsa sorunlar, sorunlar ve hatalar konusunda yardıma hazır oldukları anlamına gelir. Programlama konusunda iyi deneyime sahip olmayan ekipler için faydalı olabilir. Birçok açık kaynaklı yazılım seçeneği, hızlı bir şekilde kurulacak ve çalıştırılacak kolay kurulumla birlikte gelir. Ayrıca, çoğu ticari seçeneğe göre bir avantaj olan bir işletmenin ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilebilirler.

İyi bir örnek WordPress'tir. WP ünlü bir web sitesi oluşturucusudur. Yeni başlayanlar bile, büyük ölçekli çevrimiçi iş panoları da dahil olmak üzere karmaşık web siteleri oluşturmak için sağlam işlevsellik sağlayan bu açık kaynaklı araçla çalışabilir.

Kodsuz platformlar

Kodsuz araçlar, web siteleri ve her türlü uygulama oluşturmak için daha popüler hale geliyor. Bunun nedeni, bir programlama dili öğrenmeden ve kod yazmadan herhangi bir şeyin geliştirilmesine izin vermeleridir. Kullanılabilir birçok araç bulabilirsiniz, ancak en popüler olanlardan bazıları Wix, Squarespace ve Weebly.

Kodsuz araçlar, bir satır kod yazmanıza gerek kalmadan bir web sitesi oluşturmayı hızlı ve kolay hale getirir. Ayrıca iş ilan panonuza iş ilanları, aday takibi ve özgeçmişler ekleyebilirsiniz.

Wix . Wix ile içeriğinizi eklemek için sürükle ve bırak araçlarını kullanarak dakikalar içinde bir iş panosu oluşturabilirsiniz. Web sitenizi özelleştirmek için binlerce ücretsiz veya premium şablon arasından seçim yapabilirsiniz ve düzeni düzenlemek için kullanabileceğiniz yüzlerce düzenlenebilir öğe vardır. Yazılım düzenli olarak güncellenir, böylece web sitenizde kullanmanın güvenli olduğundan emin olabilirsiniz.

Weebly . Weebly, web siteleri ve uygulamalar oluşturmak için başka bir popüler kodsuz platformdur. İşletmeniz hangi sektörde olursa olsun, özelleştirmeniz için bir şablon mevcut olacaktır. Platform ayrıca HTML5 kullanır, bu da en son özelliklere erişebileceğiniz anlamına gelir.

Squarespace . Diğer platformlar gibi Squarespace de herhangi bir kod yazmadan hızlı ve kolay bir şekilde web sitesi oluşturmanıza olanak tanır. Binlerce özelleştirilebilir tema arasından seçim yapabilirsiniz, böylece markanıza uygun olanı bulmak kolaydır. Ayrıca, hemen hemen her tasarımı oluşturmanıza olanak tanıyan yüzlerce sayfa düzeni vardır.

Bahsedilen yazılımların tümü esas olarak web sitesi oluşturma işlevi sunar. Ancak AppMaster.io gibi araçlarla, gelecekteki kullanıcılarınızın tercih ettikleri herhangi bir cihazda iş panosunun keyfini çıkarmasını sağlamak için web ve mobil uygulamalar gibi daha karmaşık çözümler de oluşturabilirsiniz. AppMaster.io ayrıca, platformla çalışmayı kolaylaştıran sezgisel bir arayüze ve kullanışlı bir sürükle ve bırak oluşturucuya sahiptir.

Kodsuz bir araç kullanmanın en büyük yararı, herhangi bir kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan web sitenizi hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabilmesidir. Platformlar ayrıca sitelerinize iş ilanları ve aday takibi gibi özellikler eklemenize de olanak tanır.

Bir iş panosuna neler dahil edilmelidir?

Bir iş panosu oluştururken, potansiyel çalışanlara ve işverenlere yardımcı olacak bir dizi bilgiyi dahil etmek esastır. En önemli unsurlardan bazıları aşağıdakileri içerir.

İş listeleri

Herhangi bir iş panosunun en önemli kısmı iş listeleridir. İşverenlerin açık pozisyonlarını yayınlayabileceği ve potansiyel çalışanların becerilerine ve deneyimlerine uygun işleri arayabileceği yerdir. İş listeleri oluştururken şu bilgileri ekleyin: iş unvanı, pozisyon tanımı, konum, gereksinimler ve maaş bilgileri.

Başvuru takibi

Bir iş panosunun bir diğer önemli özelliği de başvuru takibidir. İşletmelerin bir işe başvuran tüm başvuru sahiplerini takip etmelerini sağlar. Başvuru takip sisteminizi oluştururken her bir iş ilanı için aşağıdaki bilgileri eklediğinizden emin olmalısınız:

kaç başvuranın başvurduğu;

Teslim tarihi;

Aday İsmi;

iş uygulandı.

Özgeçmişler ve kapak mektupları

Potansiyel çalışanlar iş panonuzda veya şirket web sitenizde iş arıyorlarsa, özgeçmişler ve ön yazılar da dahil olmak üzere iyi bir fikirdir. Bu, belgelerini web sitenize yükleyebilecekleri ve işverenlerin bunları hızla arayabilecekleri anlamına gelir. Adayların bu belgeleri sunmalarına izin verilecek uygun formatı düşünün.

Ek özellikler

İş listelerine, adayların özgeçmişlerine ve ön yazılarına ek olarak, başarılı bir iş panosu çalıştırırken diğer birçok özellik yardımcı olabilir. Hangi ekstra özelliklerin yardımcı olacağını belirlemenize yardımcı olacağından, hedef kitlenizin ihtiyaç ve gereksinimlerine bakmak çok önemlidir.

Bir iş kurulu nasıl tanıtılır?

Projeyi bitirdiğinizde ve hazır yazılıma sahip olduğunuzda, tanıtımına yatırım yapmak çok önemlidir. Bu, potansiyel çalışanların ve işverenlerin bunu bilmesini ve bulmasını kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere iş ilan panonuzu tanıtmanın birkaç yolu vardır:

Sosyal medya;

reklam;

SEO;

Eposta pazarlama.

Sosyal medya. İş panonuzu tanıtmanın en iyi yollarından biri sosyal medyadır. Sosyal platformlar birçok kişiye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmanızı sağlar. Panonun faydalarını kısaca açıklayan ilgi çekici gönderiler oluşturabilirsiniz. Bağlantıyı bıraktığınızdan emin olun, böylece okuyucular siteye kolayca gidebilir veya bir uygulama indirebilir.

Örneğin, panonuz aracılığıyla başarılı bir şekilde iş bulan kişi sayısı gibi istatistikleri gösteren medya ve bilgi grafiklerini kullanmanın avantajlarından yararlanın.

reklam. İş panonuzu tanıtmanın başka bir yolu da profesyonel web sitelerinde ve farklı ilgili platformlarda reklam vermektir. Belirli bir kitleyi hedeflemenize olanak tanır ve belirli başvuru sahiplerini ararken yardımcı olabilir.

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) da önemlidir çünkü bu, işverenlerin ve potansiyel çalışanların ilgilendikleri işleri hızlı bir şekilde aramasını sağlar.

Eposta pazarlama

Son olarak, e-posta pazarlama yoluyla iş ilan panonuzu tanıtabilirsiniz. Bu, platformu güçlendirmeye yardımcı olabilecek çalışanlar ve işverenlerle doğrudan iletişim kurmanızı sağlar. Düzenli bir haber bülteni oluşturabilir ve bunun aracılığıyla değerli güncellemeler sağlayabilirsiniz.

Sonuç olarak

İş panoları, iş arayanlarla mükemmel adaylar arayanları birbirine bağlar. Ayrıca, bir pozisyonu hızlı bir şekilde doldurmak isteyen işletmeler için de yardımcı olabilirler. İş panonuza doğru bilgileri ekleyerek, potansiyel çalışanların ve işverenlerin aradıklarını bulmalarını kolaylaştırabilirsiniz. Sosyal medya, reklamcılık ve e-posta pazarlaması, iş ilan panonuzu tanıtmanın ve daha fazla kişiye ulaşmanın harika yollarıdır.