Le bacheche di annunci di lavoro possono essere un ottimo modo per mettere in contatto i datori di lavoro con i potenziali dipendenti o per aiutare le persone a trovare un nuovo lavoro. Possono anche essere utili per le aziende che cercano di occupare rapidamente una posizione. Vediamo come creare e impostare una job board, cosa includere e come far sì che le persone la utilizzino.

Definizione di job board e vantaggi

Di solito, una job board viene presentata come un sito web o una piattaforma online in cui i datori di lavoro pubblicano annunci di lavoro e i potenziali dipendenti cercano opportunità di lavoro. Le bacheche offrono molti vantaggi sia per le aziende che per i candidati.

I datori di lavoro possono utilizzare questi strumenti per trovare candidati qualificati in modo rapido e semplice. Possono usare le job board per trovare e assumere candidati con competenze o esperienze specifiche. Pubblicando le offerte di lavoro su questi siti web e piattaforme, è possibile raggiungere molti potenziali dipendenti e coprire un pubblico mirato.

I candidati troveranno facilmente le offerte di lavoro che corrispondono alle loro competenze e ai loro interessi utilizzando le job board. Sono anche ottime per la ricerca, in quanto forniscono maggiori informazioni sull'azienda e aiutano a capire meglio il datore di lavoro. Le opzioni di ricerca offerte dalle job board aiutano a restringere la richiesta e a cercare gli annunci esatti.

Tra i vantaggi delle bacheche vi sono i seguenti:

Ampie possibilità di ricerca di lavoro. Le opzioni di ricerca avanzata consentono di trovare i lavori o i candidati di proprio interesse. È possibile ordinare gli annunci in base a criteri quali l'esperienza, le certificazioni, la retribuzione, la posizione, ecc.

Creazione del curriculum. Scrivere un curriculum professionale è un compito difficile. Ma le bacheche per l'impiego di solito forniscono moduli già pronti che si possono completare per ottenere un curriculum ben organizzato. In qualità di creatore della bacheca, potete condividere alcuni consigli o post del blog sulla costruzione del curriculum.

Bacheche di nicchia. Le bacheche di nicchia sono create per professionisti specifici, rendendo più facile la ricerca di un lavoro in base alle proprie esigenze. Può trattarsi di una bacheca dedicata all'informatica o di una piattaforma per musicisti.

Perché creare una job board?

La creazione di una job board è un modo perfetto per mettere in contatto i datori di lavoro con i potenziali dipendenti o per aiutare le persone a trovare un nuovo lavoro. Le bacheche possono essere impostate in modi diversi e possono contenere molti altri elementi.

È possibile creare un software interno per la ricerca di candidati. È particolarmente importante per le grandi aziende, dove c'è sempre una posizione vacante. Sarà molto più facile cercare candidati con un sistema di assunzione interno personalizzato. Inoltre, questo sistema rafforzerà e promuoverà il marchio della vostra azienda come datore di lavoro.

Una piattaforma di questo tipo può diventare rapidamente un'ulteriore fonte di reddito se si crea un software per un pubblico ampio. Ad esempio, potete integrare il sistema di abbonamento e addebitare agli utenti un costo mensile per la pubblicazione sulla vostra bacheca o per il numero di annunci pubblicati.

Impostazione della job board

Prima di creare una bacheca di annunci di lavoro, ci sono molti aspetti da considerare.

Il primo passo è decidere che tipo di job board si vuole creare: si tratta di una bacheca interna o di una piattaforma aperta che chiunque può utilizzare. Ci sono molte opzioni. Analizzate almeno diversi tipi e scegliete quello che soddisfa le esigenze vostre e dei vostri utenti. A seconda del tipo di job board, scrivete in anticipo l'elenco delle funzionalità desiderate da includere.

Successivamente, selezionate uno stack tecnologico. Questo determinerà la natura del sito web o della piattaforma che creerete. Conoscere gli strumenti e le tecniche da utilizzare vi aiuterà a pianificare il budget e i tempi di realizzazione del progetto.

Una volta selezionato lo stack tecnologico, decidete il design e il layout di una job board. Date priorità alla semplicità, perché il layout deve essere comodo e intuitivo.

Infine, create una strategia di content marketing efficace per la vostra bacheca. Questa strategia vi aiuterà a promuovere la bacheca tra gli utenti target.

Selezione di uno stack tecnologico

In questa fase è necessario svolgere diversi compiti importanti. Iniziate con la definizione delle caratteristiche e delle funzionalità che volete includere nella bacheca. Quindi valutate il budget, trovate le risorse e analizzate il livello di competenza tecnica del vostro team. Questi pochi aspetti influenzeranno direttamente la scelta dello stack tecnico.

Potete scegliere tra software per job board pronti all'uso, strumenti no-code e software open-source. Ognuno di essi ha i suoi pro e i suoi contro. Vi suggeriamo di esaminare tutte le opzioni disponibili e di scegliere quella che soddisfa le vostre esigenze.

Il software per job board già pronto

Un software per job board già pronto può farvi risparmiare tempo e denaro. Questa categoria di strumenti è particolarmente vantaggiosa per le aziende che non hanno le risorse per costruire la propria bacheca.

Sono disponibili diverse opzioni di software, ognuna delle quali presenta dei vantaggi.

Jobscan è una scelta popolare per le bacheche di annunci di lavoro, perché ha molte funzioni utili ed è facile da usare. Inoltre, dispone di un'ampia comunità di sviluppatori che possono aiutare a risolvere qualsiasi problema o domanda.

Software open-source

Il software open-source è un software che può essere utilizzato e modificato da chiunque. Può essere un'opzione eccellente per le aziende che cercano un modo economico per creare una job board con funzionalità personalizzate. Tra i software più utilizzati al momento ci sono JobBoard, Job Manager e Job Board Software. Queste opzioni consentono alle aziende di creare una job board in modo semplice e veloce. In genere includono diverse funzioni che possono facilitare il processo, come le candidature online e le notifiche via e-mail.

Una delle caratteristiche più importanti del software open-source è la disponibilità di assistenza. Ciò significa che ci sono persone disponibili ad aiutare a risolvere problemi e bug. Questo può essere vantaggioso per i team che non hanno molta esperienza nella programmazione. Molte opzioni di software open-source vengono fornite con una facile installazione per essere rapidamente operativi. Possono anche essere personalizzati per adattarsi alle esigenze di un'azienda, il che rappresenta un vantaggio rispetto alla maggior parte delle opzioni commerciali.

Un buon esempio è WordPress. WP è un famoso costruttore di siti web. Anche i principianti possono lavorare con questo strumento open-source, che offre solide funzionalità per la creazione di siti web complessi, comprese le bacheche di lavoro online su larga scala.

Piattaforme no-code

Gli strumenti no-code stanno diventando sempre più popolari per la costruzione di siti web e di tutti i tipi di applicazioni. Questo perché permettono di sviluppare qualsiasi cosa senza dover imparare un linguaggio di programmazione e scrivere codice. Sono disponibili molti strumenti, ma tra i più diffusi ci sono Wix, Squarespace e Weebly.

Gli strumenti no-code consentono di creare un sito web in modo semplice e veloce, senza dover scrivere una riga di codice. È inoltre possibile aggiungere alla bacheca annunci di lavoro, monitoraggio dei candidati e curriculum.

Wix. Con Wix, potete creare una bacheca delle offerte di lavoro in pochi minuti, utilizzando gli strumenti drag-and-drop per aggiungere i vostri contenuti. Potete scegliere tra migliaia di modelli gratuiti o premium per personalizzare il vostro sito web e ci sono centinaia di elementi modificabili che potete usare per organizzare il layout. Il software viene aggiornato regolarmente, per cui potete essere certi che è sicuro da usare sul vostro sito web.

Weebly. Weebly è un'altra popolare piattaforma no-code per la creazione di siti web e applicazioni. Indipendentemente dal settore in cui opera la vostra azienda, sarà disponibile un modello da personalizzare. La piattaforma utilizza anche HTML5, il che significa che è possibile accedere alle funzionalità più recenti.

Squarespace. Come le altre piattaforme, Squarespace consente di creare un sito web in modo semplice e veloce, senza dover scrivere alcun codice. È possibile scegliere tra migliaia di temi personalizzabili, per cui è facile trovare quello più adatto al proprio marchio. Ci sono anche centinaia di layout di pagina, che consentono di creare quasi tutti i design.

Tutti i software citati offrono principalmente funzionalità di creazione di siti web. Ma con strumenti come AppMaster.io, potete anche costruire soluzioni più complesse, ad esempio applicazioni web e mobili, per consentire ai vostri futuri utenti di usufruire della job board su qualsiasi dispositivo preferiscano. AppMaster.io ha anche un'interfaccia intuitiva e un comodo costruttore drag and drop, che rende facile lavorare con la piattaforma.

Il vantaggio principale dell'utilizzo di uno strumento no-code è che è facile e veloce creare il vostro sito web senza dover avere alcuna conoscenza di codifica. Le piattaforme consentono inoltre di aggiungere funzionalità ai siti, come gli annunci di lavoro e il monitoraggio dei candidati.

Cosa includere in una job board?

Quando si crea una bacheca di annunci di lavoro, è essenziale includere una serie di informazioni per aiutare i potenziali dipendenti e datori di lavoro. Alcuni degli elementi più importanti sono i seguenti.

Annunci di lavoro

La parte essenziale di ogni job board è costituita dagli annunci di lavoro. È qui che i datori di lavoro possono pubblicare le loro posizioni aperte e i potenziali dipendenti possono cercare i lavori che corrispondono alle loro competenze ed esperienze. Quando si creano gli annunci di lavoro, occorre includere le seguenti informazioni: titolo del lavoro, descrizione della posizione, luogo, requisiti e informazioni sulla retribuzione.

Tracciamento dei candidati

Un'altra caratteristica importante di una job board è il monitoraggio dei candidati. Questo sistema consente alle aziende di tenere traccia di tutti i candidati che hanno fatto domanda per un lavoro. Quando create il vostro sistema di monitoraggio dei candidati, dovete assicurarvi di includere le seguenti informazioni per ogni annuncio di lavoro:

quanti candidati si sono candidati;

data di presentazione

nome del candidato;

lavoro richiesto.

Curriculum e lettere di presentazione

Se i potenziali dipendenti stanno cercando lavoro sulla vostra bacheca delle offerte di lavoro o sul sito web dell'azienda, è bene includere curriculum e lettere di presentazione. In questo modo i candidati possono caricare i loro documenti sul vostro sito web e i datori di lavoro possono cercarli rapidamente. Pensate al formato adatto in cui i candidati potranno inviare questi documenti.

Caratteristiche aggiuntive

Oltre agli annunci di lavoro, ai curriculum dei candidati e alle lettere di presentazione, molte altre funzioni possono essere utili per gestire una job board di successo. È essenziale analizzare le esigenze e i requisiti del pubblico di riferimento, in quanto ciò vi aiuterà a determinare quali funzioni aggiuntive saranno utili.

Come promuovere una job board?

Una volta terminato il progetto e ottenuto il software pronto, è fondamentale investire nella sua promozione. Questo aiuterà a renderlo facile da trovare e a garantire che i potenziali dipendenti e datori di lavoro lo conoscano. Esistono diversi modi per promuovere la vostra job board, tra cui i seguenti:

Social media;

Pubblicità;

SEO;

Marketing via e-mail.

Social media. Uno dei modi migliori per promuovere la vostra job board sono i social media. Le piattaforme sociali vi permettono di raggiungere molte persone in modo facile e veloce. Potete creare post coinvolgenti che descrivano brevemente i vantaggi della bacheca. Assicuratevi di lasciare il link, in modo che i lettori possano facilmente accedere al sito o scaricare un'app.

Approfittate dell'uso dei media e delle infografiche, ad esempio mostrando statistiche come il numero di persone che hanno trovato lavoro grazie alla vostra bacheca.

Pubblicità. Un altro modo per promuovere la vostra bacheca è la pubblicità su siti web professionali e su diverse piattaforme pertinenti. Ciò consente di rivolgersi a un pubblico specifico e può essere utile quando si cercano candidati particolari.

Anche l'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) è importante, in quanto consente ai datori di lavoro e ai potenziali dipendenti di cercare rapidamente le offerte di lavoro a cui sono interessati.

Marketing via e-mail

Infine, potete promuovere la vostra job board attraverso l'email marketing. Questo vi permette di entrare in contatto diretto con i dipendenti e i datori di lavoro, il che può contribuire a potenziare la piattaforma. Potete creare una newsletter regolare e fornire aggiornamenti preziosi attraverso di essa.

Per riassumere

Le job board mettono in contatto chi cerca lavoro e chi cerca i candidati perfetti. Possono essere utili anche per le aziende che cercano di occupare rapidamente una posizione. Includendo le informazioni corrette nella vostra bacheca, potete rendere più facile per i potenziali dipendenti e datori di lavoro trovare ciò che stanno cercando. I social media, la pubblicità e il marketing via e-mail sono tutti ottimi modi per promuovere la vostra job board e raggiungere un maggior numero di persone.