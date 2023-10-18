كيفية إنشاء تطبيقات ويب بدون تعليمات برمجية؟

في السنوات الأخيرة، زاد الطلب على الحلول الرقمية بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة الحاجة إلى طرق سهلة وفعالة من حيث التكلفة لتطوير تطبيقات الويب. وقد ظهرت المنصات التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية كإجابة شائعة لهذا الطلب، مما مكن المؤسسات ورجال الأعمال والأفراد من إنشاء تطبيقات الويب دون كتابة التعليمات البرمجية.

الأنظمة No-code برمجية هي أدوات برمجية تعمل على تبسيط تطوير تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية. وهي تتميز بواجهة مرئية تعمل بالسحب والإفلات تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات مخصصة باستخدام عناصر ومكونات تم إنشاؤها مسبقًا. ومن خلال توفير بديل يسهل الوصول إليه وسهل الاستخدام للبرمجة التقليدية، أحدثت المنصات no-code ثورة في كيفية تصميم العديد من الشركات للتطبيقات وتطويرها ونشرها.

تلبي هذه المنصات احتياجات المستخدمين ذوي الخبرات الفنية المتنوعة، بدءًا من المطورين ذوي الخبرة الذين يتطلعون إلى تبسيط سير العمل لديهم إلى المستخدمين غير التقنيين الذين يرغبون في إنشاء تطبيقات ويب وظيفية وجذابة بصريًا. مع المنصات no-code ، يمكن لأي شخص أن يجسد أفكاره على أرض الواقع دون الاعتماد على المطورين أو كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

الميزات الأساسية التي يجب البحث عنها في الأنظمة No-Code

عند اختيار نظام no-code لاحتياجات تطوير تطبيقات الويب الخاصة بك، فمن الضروري مراعاة الميزات التالية:

واجهة سهلة الاستخدام: يجب أن يكون النظام الأساسي المصمم جيدًا no-code سهل التنقل والفهم، مع واجهة مستخدم بديهية وجذابة تجعل من السهل إنشاء التطبيقات . المكونات المعدة مسبقًا: يجب أن تكون مجموعة شاملة من المكونات المعدة مسبقًا متاحة بسهولة، مما يسمح لك بتخصيص شكل ومظهر تطبيق الويب الخاص بك وإنشاء وظائف متقدمة بسرعة. منشئو التطبيقات المرئية: يجب أن يتضمن النظام الأساسي أدوات مرئية لتصميم مكونات واجهة المستخدم ومنطق الأعمال، وتبسيط عملية تطوير التطبيقات، وإلغاء الحاجة إلى لغات البرمجة التقليدية. مكونات منطق الأعمال: يجب أن تسمح لك الأنظمة الأساسية No-code بتحديد منطق الأعمال المعقد باستخدام واجهة مرئية، مما يجعل من السهل إنشاء مهام سير العمل وعمليات التحقق من الصحة والقواعد دون كتابة أي تعليمات برمجية. إدارة قاعدة البيانات: يجب أن يوفر النظام الأساسي أدوات لإدارة ومعالجة البيانات المخزنة داخل تطبيقك، مما يسمح للمستخدمين غير التقنيين بالتعامل بسهولة مع مهام إدارة قاعدة البيانات. إمكانات تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API): تعد القدرة على إنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST مخصصة والتكامل مع خدمات الجهات الخارجية أمرًا ضروريًا لإنشاء تطبيقات ويب غنية بالميزات، خاصة عند الاتصال بأنظمة ومنصات أخرى. خيارات النشر: يجب أن توفر الأنظمة الأساسية No-code خيارات نشر سلسة، مما يسمح لك بدفع تطبيقاتك إلى البيئات الحية، مثل السحابة أو الخوادم المحلية، دون تدخل يدوي.

نظرة عامة على منصة AppMaster

AppMaster عبارة عن نظام أساسي قوي no-code مصمم لمساعدة المستخدمين على إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة دون الحاجة إلى تعليمات برمجية تقليدية. تأسست AppMaster في عام 2020 على يد أوليج سوتنيكوف، وقد اكتسبت جذبًا كبيرًا، حيث تضم أكثر من 60.000 مستخدم حول العالم وحصلت على أوسمة من G2 باعتبارها صاحبة الأداء العالي في عدة فئات، بما في ذلك منصات التطوير No-Code والتطوير السريع للتطبيقات (RAD).

الميزات والقدرات المبتكرة للمنصة تجعلها متميزة بين الحلول الأخرى no-code. باستخدام AppMaster ، يمكن للمستخدمين إنشاء مخططات قاعدة البيانات بشكل مرئي، وتصميم عمليات الأعمال باستخدام مصمم عمليات الأعمال المرئية (BP)، وتحديد REST API ونقاط نهاية WSS. بالنسبة لتطبيقات الويب، توفر المنصة واجهة drag-and-drop لتصميم مكونات واجهة المستخدم، ومصمم Web BP لبناء منطق الأعمال، وتجربة مستخدم تفاعلية بالكامل مدفوعة بإطار عمل Vue3 وJS/TS.

فيما يتعلق بتطبيقات الهاتف المحمول، يمكّن AppMaster المستخدمين من إنشاء مكونات واجهة المستخدم ووضع منطق الأعمال لكل عنصر باستخدام مصمم Mobile BP. تستخدم التطبيقات التي تم إنشاؤها إطار عمل يحركه الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS، مما يضمن الأداء السلس عبر الأجهزة.

يعمل سير العمل الفعال لـ AppMaster على تسريع عملية التطوير بشكل كبير. من خلال الضغط على زر "نشر"، تقوم المنصة بإنشاء كود المصدر لتطبيقاتك، وتجميعها، وإجراء الاختبارات، وتجميعها في حاويات Docker (الواجهة الخلفية فقط)، ونشرها على السحابة. يسمح هذا النهج المبسط للمؤسسات بتطوير التطبيقات بشكل أسرع بما يصل إلى 10 مرات من الطرق التقليدية ويقلل التكاليف بما يصل إلى 3 مرات.

يدعم النظام الأساسي قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL كمصدر بيانات أساسي، ونظرًا لاستخدام تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة المجمعة مع Go، توفر تطبيقات AppMaster قابلية تطوير مذهلة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل.

يقدم AppMaster ستة أنواع من الاشتراكات لمختلف المستخدمين واحتياجات المشروع، بدءًا من خطة "Learn & Explore" المجانية إلى اشتراكات "Enterprise" الشاملة التي تتضمن كود المصدر والخطط المخصصة للشركات التي تتطلب حلولًا عالية قابلية التوسع. علاوة على ذلك، يوفر AppMaster عروضًا خاصة للشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية وغير الربحية ومفتوحة المصدر، مما يجعله خيارًا شائعًا وسهل الوصول إليه لتطوير تطبيقات الويب.

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فوائد استخدام المنصات No-Code

مع احتضان الشركات والمؤسسات للعصر الرقمي، يعد وجود تطبيقات ويب فعالة وفعالة أمرًا حيويًا للنمو والنجاح. تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب دون كتابة أي تعليمات برمجية. هناك العديد من الفوائد المرتبطة باستخدام الأنظمة الأساسية no-code ، مثل:

تكاليف تطوير أقل: تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تقليل تكلفة التطوير بشكل كبير من خلال القضاء على الحاجة إلى توظيف فرق تطوير باهظة الثمن أو الحصول على موارد إضافية. وهذا يسهل على الشركات الصغيرة والشركات الناشئة إنشاء تطبيقاتها مع الحفاظ على انخفاض التكاليف. وقت وصول أسرع إلى السوق: تتيح الأنظمة No-code تعليمات برمجية التطوير السريع للتطبيقات ونشرها، وتبسيط العملية وتقليل الوقت المستغرق لطرح التطبيق في السوق. تتيح هذه السرعة المتزايدة للشركات أن تظل قادرة على المنافسة وتكيف تطبيقاتها بسرعة لتلبية متطلبات السوق المتغيرة. الصيانة المبسطة: تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تسهيل عملية الصيانة عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من البداية كلما تم تعديل المتطلبات. يعمل هذا النهج على التخلص من الديون الفنية، مما يجعل الحفاظ على التطبيقات محدثة ومتوافقة مع معايير ولوائح الصناعة المتطورة باستمرار أقل صعوبة. قابلية تطوير أفضل: تعمل الأنظمة الأساسية No-code ، مثل AppMaster ، على إنشاء تطبيقات حقيقية، مما يضمن قابلية التوسع السلسة لتطبيقات الويب الخاصة بك. تتيح لك قابلية التوسع هذه استيعاب احتياجات العمل المتغيرة والنمو بسهولة. سهولة الاستخدام للمستخدمين غير التقنيين: تعمل الأنظمة No-code على تمكين المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات دون الحاجة إلى تعلم لغات البرمجة أو الاعتماد على فريق تطوير مخصص، مما يسمح لهم بتولي ملكية عملية تطوير التطبيقات. تقليل الديون الفنية: من خلال إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تغيير المتطلبات، تتجنب الأنظمة الأساسية no-code تراكم الديون الفنية، مما يضمن بقاء تطبيقاتك مستقرة وفعالة.

تجعل هذه الفوائد المنصات no-code بديلاً جذابًا لمنهجيات البرمجة وتطوير البرمجيات التقليدية، خاصة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة والأفراد.

دليل خطوة بخطوة لإنشاء تطبيقات الويب بدون تعليمات برمجية

يمكن أن يكون إنشاء تطبيقات الويب بدون تعليمات برمجية عملية واضحة نسبيًا إذا اتبعت منهجًا منظمًا واستفدت من الأدوات المناسبة. يوضح هذا الدليل بالتفصيل الخطوات اللازمة لإنشاء تطبيق ويب بدون تعليمات برمجية باستخدام منصات no-code مثل AppMaster.

اختر النظام الأساسي المناسب No-Code : حدد النظام الأساسي no-code الذي يناسب احتياجاتك. ضع في اعتبارك العروض والميزات والأسعار والوثائق لتحديد النظام الأساسي الذي يتوافق بشكل جيد مع أهدافك ومتطلباتك. حدد أهداف تطبيقك ومتطلباته: حدد بوضوح أهداف تطبيق الويب الخاص بك وغاياته ونتائجه المتوقعة. يتضمن ذلك تحديد المستخدمين المستهدفين والميزات والوظائف الأساسية وتجربة المستخدم المتوقعة. تصميم واجهة المستخدم (UI): من خلال الفهم الواضح لمتطلبات التطبيق الخاص بك، استخدم أداة إنشاء واجهة المستخدم المرئية للنظام no-code لتصميم الواجهة الخاصة بك. أنشئ تخطيطًا متسقًا عبر جميع الصفحات، مما يضمن أنه سهل الاستخدام وسهل التنقل فيه. إعداد منطق الأعمال: توفر الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster مصممين مرئيين لعمليات الأعمال لإنشاء وظائف الواجهة الخلفية ومنطق الأعمال. قم بتخصيص المنطق ليتوافق مع الاحتياجات المحددة لتطبيقك، مثل إدارة مصادقة المستخدم، أو تتبع المخزون، أو إرسال الإشعارات. تكوين قاعدة البيانات وإدارتها: قم بتنفيذ مخطط قاعدة البيانات باستخدام أدوات إدارة قاعدة البيانات الخاصة بالنظام الأساسي no-code . في حالة AppMaster ، يمكنك إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي ودمجها مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية. اختبر تطبيقك: اختبر وظائف تطبيق الويب الخاص بك بدقة، للتأكد من أنه يلبي أهدافك ويوفر تجربة مستخدم سلسة. كن مستعدًا لتكرار تصميمك ومنطقك وتحسينهما استنادًا إلى التعليقات الواردة من مرحلة الاختبار. نشر التطبيق الخاص بك وتشغيله: بمجرد رضاك ​​عن أداء تطبيقك ووظائفه، قم بنشره باستخدام خيارات نشر النظام الأساسي no-code ، مثل الاستضافة السحابية أو تصدير الملفات الثنائية للاستضافة المحلية.

باتباع هذه الخطوات والاستفادة من الأنظمة الأساسية القوية no-code مثل AppMaster ، يمكنك إنشاء تطبيقات ويب دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

دمج واجهات برمجة التطبيقات وخدمات الطرف الثالث

يمكن أن يؤدي دمج واجهات برمجة التطبيقات وخدمات الطرف الثالث إلى تعزيز قدرات تطبيق الويب الخاص بك بشكل كبير، مما يجعله أكثر فعالية وتنوعًا. تسهل الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster التكامل السهل مع واجهات برمجة التطبيقات وخدمات الجهات الخارجية، مما يسمح لك بدمج الأدوات والأنظمة الأساسية الخارجية بسلاسة في تطبيق الويب الخاص بك.

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على سبيل المثال، باستخدام AppMaster ، يمكنك إنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST مخصصة والتفاعل مع خدمات الجهات الخارجية من أجل:

إرسال الإخطارات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة

معالجة المدفوعات باستخدام بوابات الدفع الشهيرة

التكامل مع منصات CRM وأدوات التسويق

تنفيذ معالجة البيانات وتحليلها

الوصول إلى الموارد الخارجية المختلفة، مثل خدمات الطقس أو الخرائط أو البيانات المالية

يمكن أن يؤدي دمج واجهات برمجة التطبيقات وخدمات الجهات الخارجية إلى توسيع وظائف تطبيق الويب الخاص بك بشكل كبير وفتح عالم من الإمكانيات لإنشاء حلول مبتكرة دون الحاجة إلى كتابة أي تعليمات برمجية.

توفر الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster حلاً متكاملاً وشاملاً لإنشاء تطبيقات الويب دون الحاجة إلى معرفة برمجية. بفضل ميزاتها القوية، وسهولة الاستخدام، وفوائد توفير التكلفة، تستمر المنصات no-code في اكتساب شعبية في عالم تطوير التطبيقات، وذلك لسبب وجيه. سواء كنت صاحب شركة صغيرة، أو رجل أعمال، أو فردًا لديه فكرة، فإن المنصات no-code هي خيار يجب استكشافه لإنشاء تطبيقات ويب عالية الجودة بأقل جهد.

نشر وصيانة تطبيق الويب الخاص بك

بمجرد الانتهاء من تطوير تطبيق الويب الخاص بك باستخدام نظام no-code ، فقد حان الوقت لنشره على الويب والتأكد من صيانته بشكل سليم. سيناقش هذا القسم الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها لنشر وصيانة تطبيقات الويب no-code للحصول على أداء متسق.

اختر خيار النشر

توفر معظم الأنظمة الأساسية no-code خيارات نشر متنوعة، بحيث يمكنك اختيار الخيار الذي يناسب احتياجاتك. يمكن أن تتراوح هذه الخدمات من الخدمات المُدارة المستندة إلى السحابة إلى تصدير الملفات الثنائية ونشرها محليًا.

على سبيل المثال، يوفر AppMaster خيارات نشر مختلفة وفقًا لخطة الاشتراك الخاصة بك. من خلال اشتراك Business، يمكن للمستخدمين الحصول على الملفات الثنائية، ومع اشتراك Enterprise، يمكنك أيضًا الوصول إلى الكود المصدري لتطبيقاتك التي تم إنشاؤها. تسمح لك هذه المرونة بنشر تطبيقات الويب الخاصة بك في البيئة التي تختارها والالتزام بمتطلبات البنية التحتية المحددة لمؤسستك.

قم بتكوين المجال الخاص بك وSSL

بعد تحديد خيار النشر، ستحتاج إلى تكوين نطاقك المخصص وشهادة طبقة المقابس الآمنة (SSL) لضمان الاتصال الآمن بين تطبيق الويب الخاص بك والزوار. تحقق مما إذا كان نظامك الأساسي no-code يوفر طريقة سهلة لتكوين هذه الخيارات. يضيف النطاق المخصص وشهادة SSL المصداقية إلى تطبيق الويب الخاص بك عن طريق ضمان المستخدمين أن بياناتهم ستتم حمايتها أثناء النقل.

اختبار تطبيق الويب الخاص بك

قبل نشر تطبيق الويب الخاص بك للعامة، يجب اختباره بدقة للتأكد من أن كل شيء يعمل كما هو متوقع. بدءًا من وظائف واجهة المستخدم ووصولاً إلى سلوك منطق الأعمال في سيناريوهات مختلفة، يعد الاختبار ضروريًا لتحديد أي مشكلات وحلها. تقوم بعض الأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster بإنشاء اختبارات تلقائيًا أثناء إنشاء التطبيق، مما يقلل من مخاطر الأخطاء غير المتوقعة.

مراقبة الأداء والتحليلات

تعد مراقبة أداء تطبيق الويب الخاص بك وتحليل تفاعلات المستخدم أمرًا بالغ الأهمية لضمان تجربة المستخدم المثالية وإجراء تحسينات تعتمد على البيانات. توفر العديد من الأنظمة no-code تحتوي على تعليمات برمجية أدوات مدمجة لمراقبة الأداء وعمليات تكامل تحليلية لمساعدتك على تتبع المقاييس المختلفة، مثل أوقات تحميل الصفحة وتفاعل المستخدم ومعدلات التحويل. ستسمح لك المراجعة المنتظمة لهذه المقاييس بتحديد مجالات التحسين واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التطوير المستقبلي لتطبيق الويب الخاص بك.

تحديث تطبيق الويب الخاص بك

من المزايا المهمة لاستخدام منصة no-code لتطوير تطبيقات الويب هي سهولة تحديث التطبيق الخاص بك. مع نمو مؤسستك وتطور احتياجات العملاء، سيحتاج تطبيق الويب الخاص بك أيضًا إلى التكيف. باستخدام الأنظمة الأساسية no-code ، يمكنك تنفيذ التحديثات عن طريق تغيير المكونات المرئية، أو تعديل منطق الأعمال، أو دمج خدمات جديدة تابعة لجهات خارجية. بمجرد إجراء التغييرات، تقوم المنصة تلقائيًا بإنشاء الإصدار المحدث من تطبيقك ونشره، مما يؤدي إلى التخلص من الديون الفنية وضمان الأداء السلس.

الحفاظ على الأمن والامتثال

يعد الأمان وخصوصية البيانات من الجوانب المهمة لتطبيقات الويب. لضمان الحماية المستمرة، تأكد من التزام النظام الأساسي الخاص بك no-code بأحدث معايير الأمان، ويوفر تحديثات منتظمة، ويتبع أفضل ممارسات الصناعة لمعالجة البيانات. علاوة على ذلك، إذا كان تطبيق الويب الخاص بك يعالج معلومات حساسة أو يعمل في بيئة منظمة، فتأكد من أن نظامك الأساسي no-code يتوافق مع اللوائح ذات الصلة، مثل القانون العام لحماية البيانات (GDPR) أو CCPA أو HIPAA.

تم تبسيط عملية نشر وصيانة تطبيق ويب تم إنشاؤه باستخدام نظام no-code. باستخدام الأدوات والاعتبارات المناسبة، يمكنك التأكد من أن تطبيقك يظل آمنًا وقابلاً للتطوير ويقدم باستمرار تجربة مستخدم عالية الجودة.