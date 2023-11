Como criar aplicativos da Web sem código?

Nos últimos anos, a procura por soluções digitais cresceu exponencialmente, levando a uma necessidade crescente de métodos fáceis e económicos para desenvolver aplicações web. As plataformas sem código surgiram como uma resposta popular a esta procura, permitindo que organizações, empreendedores e indivíduos criem aplicações web sem escrever código.

Plataformas No-code são ferramentas de software que simplificam o desenvolvimento de aplicativos web, móveis e back-end. Eles apresentam uma interface visual de arrastar e soltar que permite aos usuários criar aplicativos personalizados usando elementos e componentes pré-construídos. Ao fornecer uma alternativa mais acessível e fácil de usar à codificação tradicional, as plataformas no-code revolucionaram a forma como muitas empresas projetam, desenvolvem e implantam aplicativos.

Essas plataformas atendem a usuários com conhecimentos técnicos variados, desde desenvolvedores experientes que buscam agilizar seu fluxo de trabalho até usuários não técnicos que desejam criar aplicativos da web funcionais e visualmente atraentes. Com plataformas no-code, qualquer pessoa pode dar vida às suas ideias sem depender de desenvolvedores ou escrever uma única linha de código.

Recursos essenciais a serem procurados em plataformas No-Code

Ao escolher uma plataforma no-code para suas necessidades de desenvolvimento de aplicações web, é essencial considerar os seguintes recursos:

Interface amigável: Uma plataforma no-code bem projetada deve ser fácil de navegar e entender, com uma interface de usuário intuitiva e atraente que simplifique a criação de aplicativos . Componentes pré-construídos: Uma seleção abrangente de componentes pré-construídos deve estar prontamente disponível, permitindo que você personalize a aparência do seu aplicativo Web e crie funcionalidades avançadas rapidamente. Construtores de aplicativos visuais: A plataforma deve incluir ferramentas visuais para projetar componentes de UI e lógica de negócios, simplificando o desenvolvimento de aplicativos e eliminando a necessidade de linguagens de programação tradicionais. Componentes de lógica de negócios: plataformas No-code devem permitir definir lógica de negócios complexa usando uma interface visual, facilitando a criação de fluxos de trabalho, validações e regras sem escrever nenhum código. Gerenciamento de banco de dados: A plataforma deve fornecer ferramentas para gerenciar e manipular dados armazenados em sua aplicação, permitindo que usuários não técnicos administrem facilmente as tarefas de administração de banco de dados. Capacidades de integração de API: A capacidade de criar APIs REST personalizadas e de integração com serviços de terceiros é essencial para a construção de aplicações web ricas em recursos, especialmente ao conectar-se a outros sistemas e plataformas. Opções de implantação: as plataformas No-code devem oferecer opções de implantação contínuas, permitindo que você envie seus aplicativos para ambientes ativos, como a nuvem ou servidores locais, sem intervenção manual.

Uma visão geral da plataforma AppMaster

AppMaster é uma plataforma poderosa no-code projetada para ajudar os usuários a criar aplicativos back-end, web e móveis sem codificação tradicional. Fundada em 2020 por Oleg Sotnikov, AppMaster ganhou força significativa, ostentando mais de 60.000 usuários em todo o mundo e elogios da G2 como de alto desempenho em diversas categorias, incluindo plataformas de desenvolvimento No-Code e desenvolvimento rápido de aplicativos (RAD).

Os recursos e capacidades inovadores da plataforma fazem com que ela se destaque entre outras soluções no-code. Com AppMaster, os usuários podem criar esquemas de banco de dados visualmente, projetar processos de negócios usando o Business Process (BP) Designer visual e definir REST API e WSS Endpoints. Para aplicações web, a plataforma oferece uma interface drag-and-drop para projetar componentes de UI, um designer Web BP para construir lógica de negócios e uma experiência de usuário totalmente interativa impulsionada pela estrutura Vue3 e JS/TS.

Em relação aos aplicativos móveis, AppMaster permite aos usuários criar componentes de UI e desenvolver lógica de negócios para cada elemento usando o designer Mobile BP. Os aplicativos gerados utilizam sua estrutura orientada a servidor baseada em Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS, garantindo funcionalidade perfeita em todos os dispositivos.

O fluxo de trabalho eficiente do AppMaster acelera drasticamente o processo de desenvolvimento. Ao pressionar o botão ‘Publicar’, a plataforma gera código-fonte para seus aplicativos, compila-os, executa testes, empacota-os em contêineres Docker (apenas back-end) e os implanta na nuvem. Essa abordagem simplificada permite que as organizações desenvolvam aplicativos até 10 vezes mais rápido do que os métodos tradicionais e reduza os custos em até 3 vezes.

A plataforma oferece suporte a bancos de dados compatíveis com PostgreSQL como fonte de dados primária e, devido ao uso de aplicativos back-end sem estado compilados com Go, os aplicativos AppMaster oferecem escalabilidade impressionante para casos de uso corporativos e de alta carga.

AppMaster oferece seis tipos de assinatura para vários usuários e necessidades de projetos, desde o plano gratuito "Aprenda e Explore" até assinaturas "Enterprise" abrangentes que incluem código-fonte e planos personalizados para empresas que exigem soluções de alta escalabilidade. Além disso, AppMaster oferece ofertas especiais para startups, organizações educacionais, sem fins lucrativos e de código aberto, tornando-o uma escolha acessível e popular para o desenvolvimento de aplicativos web.

Benefícios de usar plataformas No-Code

À medida que as empresas e organizações abraçam a era digital, ter aplicações web eficazes e eficientes é vital para o crescimento e o sucesso. As plataformas No-code permitem que os usuários criem aplicativos da web sem escrever nenhum código. Existem vários benefícios associados ao uso de plataformas no-code, como:

Custos de desenvolvimento mais baixos: As plataformas No-code reduzem significativamente o custo de desenvolvimento , eliminando a necessidade de contratar equipes de desenvolvimento caras ou adquirir recursos adicionais. Isso torna mais fácil para pequenas empresas e startups criarem seus aplicativos, mantendo os custos baixos. Tempo de lançamento no mercado mais rápido: plataformas No-code permitem rápido desenvolvimento e implantação de aplicativos , simplificando o processo e reduzindo o tempo necessário para colocar o aplicativo no mercado. Essa maior velocidade permite que as empresas permaneçam competitivas e adaptem rapidamente seus aplicativos para atender às mudanças nas demandas do mercado. Manutenção simplificada: plataformas No-code facilitam a manutenção, regenerando aplicativos do zero sempre que os requisitos são modificados. Essa abordagem elimina dívidas técnicas, tornando menos desafiador manter os aplicativos atualizados e em conformidade com os padrões e regulamentações do setor em constante evolução. Melhor escalabilidade: plataformas No-code , como AppMaster , geram aplicações reais, garantindo escalabilidade perfeita para suas aplicações web. Essa escalabilidade permite que você acomode facilmente as mudanças nas necessidades de negócios e o crescimento. Facilidade de uso para usuários não técnicos: plataformas No-code permitem que usuários não técnicos criem aplicativos sem precisar aprender linguagens de programação ou depender de uma equipe de desenvolvimento dedicada, permitindo que eles assumam a responsabilidade pelo processo de desenvolvimento de aplicativos. Dívida técnica reduzida: ao regenerar aplicativos do zero sempre que os requisitos são alterados, as plataformas no-code evitam o acúmulo de dívida técnica, garantindo que seus aplicativos permaneçam estáveis ​​e eficientes.

Esses benefícios tornam as plataformas no-code uma alternativa atraente às metodologias tradicionais de codificação e desenvolvimento de software, especialmente para pequenas empresas, startups e indivíduos.

Guia passo a passo para criar aplicativos da Web sem código

Criar aplicativos web sem código pode ser um processo relativamente simples se você seguir uma abordagem sistemática e aproveitar as ferramentas certas. Este guia detalha as etapas necessárias para criar um aplicativo da web sem código usando plataformas no-code como AppMaster.

Escolha a plataforma No-Code certa: Selecione uma plataforma no-code que melhor atenda às suas necessidades. Considere as ofertas, recursos, preços e documentação para determinar qual plataforma se alinha bem com seus objetivos e requisitos. Defina as metas e requisitos do seu aplicativo: descreva claramente os objetivos, metas e resultados esperados do seu aplicativo da web. Isso inclui definir os usuários-alvo, os principais recursos e funcionalidades e a experiência esperada do usuário. Projete a interface do usuário (UI): com uma compreensão clara dos requisitos do seu aplicativo, use o construtor visual de UI da plataforma no-code para projetar sua interface. Crie um layout consistente em todas as páginas, garantindo que seja amigável e de fácil navegação. Configure a lógica de negócios: plataformas No-code como AppMaster oferecem designers de processos de negócios visuais para a criação de funcionalidade de back-end e lógica de negócios. Personalize a lógica para atender às necessidades específicas do seu aplicativo, como gerenciamento de autenticação de usuários, rastreamento de inventário ou envio de notificações. Configurar e gerenciar o banco de dados: implemente um esquema de banco de dados usando as ferramentas de gerenciamento de banco de dados da plataforma no-code . No caso do AppMaster , você pode criar modelos de dados visualmente e integrá-los a bancos de dados compatíveis com PostgreSQL como seu banco de dados primário. Teste seu aplicativo: teste minuciosamente a funcionalidade do seu aplicativo web, garantindo que ele atenda aos seus objetivos e forneça uma experiência de usuário perfeita. Esteja preparado para iterar e refinar seu design e lógica com base no feedback da fase de testes. Implante e inicie seu aplicativo: quando estiver satisfeito com o desempenho e a funcionalidade do seu aplicativo, implante-o usando as opções de implantação da plataforma no-code , como hospedagem na nuvem ou exportação de arquivos binários para hospedagem local.

Seguindo essas etapas e aproveitando plataformas poderosas no-code como AppMaster, você pode criar aplicativos da web sem escrever uma única linha de código.

Integração de APIs e serviços de terceiros

A integração de APIs e serviços de terceiros pode aprimorar drasticamente os recursos do seu aplicativo Web, tornando-o mais potente e versátil. Plataformas No-code como AppMaster facilitam a integração com APIs e serviços de terceiros, permitindo incorporar perfeitamente ferramentas e plataformas externas em seu aplicativo web.

Por exemplo, usando AppMaster, você pode criar APIs REST personalizadas e interagir com serviços de terceiros para:

Envie notificações por e-mail ou SMS

Processe pagamentos usando gateways de pagamento populares

Integre-se com plataformas de CRM e ferramentas de marketing

Realize manipulação e análise de dados

Acesse vários recursos externos, como serviços meteorológicos, mapas ou dados financeiros

A integração de APIs e serviços de terceiros pode expandir significativamente a funcionalidade da sua aplicação web e abrir um mundo de possibilidades para a criação de soluções inovadoras sem a necessidade de escrever qualquer código.

Plataformas No-code como AppMaster oferecem uma solução completa de ponta a ponta para a criação de aplicativos da web sem a necessidade de conhecimento de programação. Com seus recursos poderosos, facilidade de uso e benefícios de economia de custos, as plataformas no-code continuam a ganhar popularidade no mundo do desenvolvimento de aplicativos, e por um bom motivo. Quer você seja proprietário de uma pequena empresa, empresário ou indivíduo com uma ideia, as plataformas no-code são uma opção obrigatória para a criação de aplicativos da web de alta qualidade com o mínimo de esforço.

Implantando e mantendo seu aplicativo Web

Depois de concluir o desenvolvimento de sua aplicação web com uma plataforma no-code, é hora de implantá-la na web e garantir sua manutenção adequada. Esta seção discutirá as etapas necessárias para implantar e manter seus aplicativos Web no-code para obter desempenho consistente.

Escolha uma opção de implantação

A maioria das plataformas no-code oferece várias opções de implantação, para que você possa escolher aquela que melhor atende às suas necessidades. Eles podem variar desde serviços gerenciados baseados em nuvem até exportação e implantação de arquivos binários no local.

Por exemplo, AppMaster oferece diferentes opções de implantação de acordo com seu plano de assinatura. Com uma assinatura Business, os usuários podem obter arquivos binários e, com uma assinatura Enterprise, você pode até acessar o código-fonte dos aplicativos gerados. Essa flexibilidade permite que você implante seus aplicativos Web no ambiente de sua escolha e atenda aos requisitos de infraestrutura específicos da sua organização.

Configure seu domínio e SSL

Depois de escolher uma opção de implantação, você precisará configurar seu domínio personalizado e certificado Secure Sockets Layer (SSL) para garantir a comunicação segura entre seu aplicativo Web e os visitantes. Verifique se sua plataforma no-code oferece uma maneira fácil de configurar essas opções. Um domínio personalizado e um certificado SSL adicionam credibilidade ao seu aplicativo web, garantindo aos usuários que seus dados estarão protegidos durante a transmissão.

Teste seu aplicativo da web

Antes de disponibilizar seu aplicativo da web ao público, ele deve ser testado minuciosamente para garantir que tudo funcione conforme o esperado. Desde a funcionalidade da interface do usuário até o comportamento da lógica de negócios em diferentes cenários, são necessários testes para identificar quaisquer problemas e resolvê-los. Algumas plataformas no-code como AppMaster geram testes automaticamente durante a criação do aplicativo, minimizando o risco de erros inesperados.

Monitoramento e análise de desempenho

Monitorar o desempenho do seu aplicativo web e analisar as interações do usuário é fundamental para garantir uma experiência de usuário ideal e fazer melhorias baseadas em dados. Muitas plataformas no-code oferecem ferramentas integradas de monitoramento de desempenho e integrações analíticas para ajudá-lo a acompanhar várias métricas, como tempos de carregamento de página, envolvimento do usuário e taxas de conversão. A revisão regular dessas métricas permitirá identificar áreas de melhoria e tomar decisões informadas sobre o desenvolvimento futuro da sua aplicação web.

Atualizando seu aplicativo da web

Uma vantagem significativa de usar uma plataforma no-code para desenvolvimento de aplicativos web é a facilidade de atualização de seu aplicativo. À medida que sua organização cresce e as necessidades dos clientes evoluem, seu aplicativo Web também precisará se adaptar. Com plataformas no-code, você pode implementar atualizações alterando os componentes visuais, modificando a lógica de negócios ou integrando novos serviços de terceiros. Depois que as alterações são feitas, a plataforma gera e implanta automaticamente a versão atualizada do seu aplicativo, eliminando dívidas técnicas e garantindo um desempenho perfeito.

Mantendo a segurança e a conformidade

Segurança e privacidade de dados são aspectos críticos das aplicações web. Para garantir proteção contínua, certifique-se de que sua plataforma no-code atenda aos padrões de segurança mais recentes, forneça atualizações regulares e siga as práticas recomendadas do setor para manipulação de dados. Além disso, se o seu aplicativo da web processa informações confidenciais ou opera em um ambiente regulamentado, certifique-se de que sua plataforma no-code esteja em conformidade com os regulamentos relevantes, como GDPR, CCPA ou HIPAA.

A implantação e manutenção de um aplicativo Web criado com uma plataforma no-code é simplificada. Com as ferramentas e considerações certas, você pode garantir que seu aplicativo permaneça seguro, escalonável e proporcione consistentemente uma experiência de usuário de alta qualidade.